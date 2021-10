Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Nein, Heidelberg liegt nicht im Bayerischen Wald. Denn sonst würde Markus Mingo womöglich gar nicht an den Neckar reisen. Im Herbst sei es in Heidelberg nämlich noch erfreulich mild, findet der Trailläufer aus Bad Kötzing. Die Heimat des 39-Jährigen befindet sich allerdings tatsächlich im Bayerischen Wald. "Und da ist es gefühlt zehn Grad kälter", erklärt der Bayer.

Die Bäume rund um das Heidelberger Schloss sind für Mingo wohl eher eine Art Märchenwald, denn beim Gelita Trail Marathon ist der Mann mit den knallgelben Laufschuhen stets in Traumform. Auch am Sonntag. Bei seinem zweiten Start in der Marathondistanz gelang dem Ausdauer-Spezialisten sein zweiter Sieg. Konkurrenten? Fehlanzeige.

Knapp zehn Minuten später kam der Zweitplatzierte Christoph Stiefel vom Team Wein-Doch ins Ziel. In der Läuferszene sind das Welten. Für eine dicke Überraschung dagegen sorgte über die Marathon-Distanz Xavier Gonzalez.

Den Wahl-Heidelberger aus Madrid hatte niemand so richtig auf der Rechnung. Auf Platz 29 landete der Spanier bei seinem ersten Start, auf Rang sechs beim zweiten Mal. Als der ohnehin stets blendend gelaunte Programmierer auf Rang drei lief, kam der Handschuhsheimer aus dem Grinsen nicht mehr heraus. "Ich habe oft mit meinem kleinen Sohn im Kinderwagen trainiert. Immer die Berge rauf und runter", verriet Gonzalez sein Erfolgsrezept. Der Schriesheimer Christian Alles konnte bei seinem Auftritt als Fünfter ebenfalls überzeugen.

Auch bei den Frauen gab es über die 42-Kilometer-Marke ein bekanntes Gesicht zu sehen. Bei den Langstreckenläufen ist Silvia Felt eigentlich immer vorne mit dabei. Wegen eines Zehenbruchs musste Felt drei Monate lang pausieren, Wettkämpfe waren dieses Jahr kaum drin. Umso beeindruckender war der zweite Platz, den die Weinheimerin in 4:09:13 Stunden erlief: "Ich bin generell schon einigermaßen fit. Ein explizites Training habe ich jetzt leider nicht machen können."

Katharina Grabinger auch nicht. Die Athletin des SV Nikar Heidelberg plagen seit geraumer Zeit muskuläre Probleme. Nach ihrer Zielankunft konnte die Siegerin über die 30-Kilometer-Marke kaum noch laufen. "Ich weiß nicht, wie sinnvoll es war, das hier überhaupt zu Ende zu laufen. Aber spätestens wenn du über die Ziellinie läufst, ist das eine Entschädigung für alles." Vor allem die letzten zehn Kilometer waren eine Qual. Trotz körperlicher Misere lief Grabinger der Konkurrenz davon. Bei einem Duell hätte sie kaum mithalten können, befand die Nikar-Athletin.

Dieses gab es dafür beim Halbtrail der Herren zu sehen. Ganz vorne landete mit Michael Chalupsky ein alter Bekannter. Der Bankangestellte aus Heidelberg rettete elf Sekunden Vorsprung ins Ziel – nachdem er schon über vier Minuten vorne gelegen hatte. "Die letzten Kilometer hat sich der Berlin-Marathon vom letzten Sonntag leider bemerkbar gemacht", berichtete Chalupsky, der für die 30 Kilometer 2:10:55 Minuten benötigte. Jörn Harland aus Frankfurt sorgte auf den letzten Metern für Hochspannung – kam aber trotzdem nicht mehr ganz an den Lokalmatador heran.

Für Pierre-Emmanuel Alexandre war der Sonntag ein ganz besonderer Tag in seiner an Ereignissen nicht armen Laufkarriere. Den Halbtrail über 30 Kilometer und den Marathon hatte der Chemiker bereits gewonnen, am Sonntag fand der Wahl-Karlsruher nun auch den richtigen Mix über die Ultra-Distanz. Der 28-Jährige ist damit der erste Läufer, der alle Kategorien gewinnen konnte. Am Samstagabend war der Franzose auch noch beim "Twilight Trail" an den Start gegangen. Natürlich mit einem Sieg. Die letzten zehn Kilometer spürte Alexandre seine Beine am Sonntag aber doch. "Ich bin dann eben eher gemütlich bergab gelaufen", verriet der Ex-Heidelberger. "Mein Vorsprung war ja groß genug." In der Tat: Nur knapp über vier Stunden benötigte Alexandre bei seinem Triumphmarsch, Matthias Krah folgte zwölf Minuten später.

Für eine Überraschung sorgte Juliane Rössler über die 50 Kilometer. Die Studentin aus Mainz siegte in 5:01:08 Stunden. Fotos: PIX

Juliane Rössler gelang bei den Frauen ein Überraschungserfolg. 5:01:08 Stunden brauchte die Studentin aus Mainz für ihren Sieg über die 50 Kilomter. Die Heidelbergerin Joanna Zukowska-Kasprzyk wurde Fünfte.

Am Ende war dann aber selbst Markus Mingo etwas kalt. Bei der Siegerehrung im Nieselregen baumelte auf dem Kopf des Bayern eine große blaue Bommelmütze. Selbst im Märchenwald kann es manchmal etwas frischer sein.

Half-Trail Herren: 1. Michael Chalupsky (Heidelberg) 2:10:55 Stunden; 2. Jörn Harland (Frankfurt) 2:11:06; 3. Nils Bergmann (Wiesbaden) 2:18:44; 4. Cedric Guthier 2:28:49 (Steinberg); 5. Manuel Peters (engelhorn sports team) 2:32:11; 6. Martin Reinhardt 2:32:23; 7. Max Prinzler (engelhorn sports team) 2:35:43; 8. Johannes Lehmann 2:36:35; 9. Daniel Neugebauer (SV Nikar Heidelberg) 2:37:04; 10. Paul Heeren (Dreieich) 2:37:40.

Half-Trail Damen: 1. Katharina Grabinger (SV Nikar Heidelberg) 2:38:00; 2. Sophie Crommelinck (engelhorn sports team) 2:55:01; 3. Clara Ebner 3:03:56; 4. Maike Baldus (Griesheim) 3:10:25; 5. Dorothea Lehmann 3:12:33; 6. Sonja Schöning (Ottobeuren) 3:13:58; 7. Ulrike Holder 3:14:23; 8. Svenja Jäger 3:14:40; 9. Natalie Hagemeister 3:14:45; 10. Carmen Nussbaum 3:21:39.

Marathon-Trail Herren: 1. Markus Mingo (XC-Run) 3:27:03 Stunden; 2. Christoph Stiefel (Wein-Doch) 3:36:32; 3. Javier Gonzalez (Heidelberg) 3:43:12; 4. Steffen Kundel (Viernheim) 3:47:50; 5. Christian Alles (Schriesheim) 3:52:01; 6. Hannes Meister (Darmstadt) 3:53:22; 7. Florian Speth (St. Ilgen) 3:54:34; 8.Torsten Wambold (Bensheim) 3:54:59; 9. Tobias Scharte 4:05:42; 10. Nawid Wuttke 4:06:05.

Marathon-Trail Damen: 1. Christina Erdbrink (Darmstadt) 3:54:14, 2. Silvia Felt (Weinheim) 4:09:13; 3. Sarah Ziem 4:19:51; 4. Amanda Reiter (Rosenheim) 4:45:19; 5. Luisa Brass (4:47:13); 6. Tanja Sattler (Bexbach) 4:47:25; 7. Ankurika Hammerl (Österreich) 4:48:49; 8. Frederike Hagedorn 4.49:52; 9. Sophia Weller 4:50:25; 10. Anita Weber (Mannheim) 5:05:16.

Long-Distance-Trail Herren: 1. Pierre-Emmanuel Alexandre (Frankreich) 4:02:57 Stunden; 2. Matthias Krah 4:14:32; 3. Edward O’Connor (Irland) 4:17:42; 4. Stephan Volz 4:37:44; 5. Steffen Knoblauch 4:55:37; 6. Felix Leonhardt (Darmstadt) 5:07:07; 7. Marcin Piechowicz (Polen) 5:14:37; 7. Ralf Philipp (Heidelberg) 5:14:37; 9. Philipp Knapp 5:16:45; 10. Philipp Michael (Viernheim) 5:23:10.

Long-Distance-Trail Damen: 1. Juliane Rössler (Mainz) 5:01:08 Stunden; 2. Pia Winkelblech (Team Ultra Sports) 5:23:05; 3. Kathrin Paetzold 5:34:34; 4. Claudia Klumpp (Ettlingen) 5:46:37; 5. Joanna Zukowska-Kasprzyk (Polen) 5:49:27; 6. Stella Wernicke 5:52:23; 7. Jessica Stuck 5:59:51; 8. Anna-Lena Haas 6:02:28; 9. Sonja Moser (Landau) 6:03:08; 10. Tamara Hartmann 6:06:18. czi