„Wir haben dafür gekämpft, dass wir wieder Fußball spielen dürfen“, sagt bfv-Präsident Ronny Zimmermann und appelliert an die Zuschauer, sich an die Corona-Vorgaben zu halten. F.: dpa

Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Es tut sich was im Amateurfußball. Die kleineren Vereine melden – ganz erstaunlich – steigende Zuschauer-Zahlen. Dabei war in den letzten Jahren viel vom Niedergang die Rede. Doch nun gibt es einen Boom, zumindest einen bescheidenen. Jeweils nahezu 400 Zuschauer kamen zu den Heimspielen des Landesligisten FC Bammental gegen den TSV Steinsfurt und die SG Horrenberg. Noch mehr wollten das Derby in Kirchheim sehen. Selbst in Neckarsteinach, wo die Lichter auszugehen drohten, herrschte auf dem Sportplatz im Schönauer Tal plötzlich wieder pralles Leben. Der B-Klassenverein eroberte sich mit dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale die Herzen zurück.

"Ich habe den Eindruck, dass bei vielen Menschen die Lust am Fußball wieder erwacht ist", freut sich der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Ronny Zimmermann. Dafür sind mehrere Gründe verantwortlich. Erstens, nach der langen Corona-Pause besteht Nachholbedarf. Zweitens, das Fernsehen überträgt zwar aus leeren Stadien, doch Live-Atmosphäre gibt es derzeit nur auf den kleinen Plätzen. Drittens, das kulturelle und sportliche Leben kommt, wenn überhaupt, erst langsam wieder in Gang. König Fußball hat deutlich weniger Konkurrenz als vor der Corona-Krise.

Um so größer ist das Bedürfnis, wieder unter die Leute zu kommen. Aber: Die Geselligkeit birgt Risiken. "Die Vereine geben sich allergrößte Mühe, dem Hygiene-Konzept gerecht zu werden", stellt Zimmermann fest, "leider halten sich nicht alle Zuschauer an die Vorgaben." Abstände werden nicht eingehalten, Masken sind nur vereinzelt zu sehen.

Das macht dem 59-jährigen Rechtsanwalt aus Wiesloch, der auch Chef des badischen Verbandes ist, Sorge. "Wir haben dafür gekämpft, dass wir wieder Fußball spielen dürfen. Das dürfen wir nicht durch Nachlässigkeit gefährden." Gerade wurde die Regelung vom Ministerium bis zum 31. Januar 2021 verlängert. Bis dahin sind Spiele mit bis zu 500 Zuschauer und Aktiven erlaubt.

Noch ist die Zahl von Infektionen überschaubar. Im Fußballkreis Heidelberg wurden bisher beim FC Sandhausen, VfB Leimen und VfB Wiesloch Fälle bekannt. Wiesloch, wo sich die Zahl mittlerweile auf fünf Infizierte erhöht hat, darf mit seinen beiden Mannschaften frühestens wieder am nächsten Wochenende in den Spielbetrieb eingreifen.

"Da die Runde ohnehin schon später begonnen hat, könnten uns weitere Fälle in Verlegenheit bringen", fürchtet Johannes Kolmer, "wenn sich bei einem Verein fünf oder sechs Nachholspiele anhäufen, kann es Probleme geben." Damit des nicht so weit kommt, fordert der Vorsitzende des Fußballkreises Heidelberg die Vereine auf, ihre Besprechungen draußen abzuhalten und wenn das nicht möglich ist, in der Kabine Abstände einzuhalten und Masken zu tragen. Falls Fälle auftreten, wird darum gebeten, sie entweder telefonisch unter 0721/4090494 oder per Mail an kolmer@fussball-hd.de zu melden.

Auch Erhard Mayer mahnt. "Manchmal rücken einem die Leute ziemlich nah auf die Pelle", berichtet der ehemalige Bahn-Mitarbeiter. Der Staffelleiter ist 70. Seit zehn Jahren hat er eine neue Herzklappe. Er muss darauf achten, dass die Zuckerwerte nicht entgleiten. Der Dilsberger ist nicht der einzige, der zur Risikogruppe gehört. Rücksicht ist angebracht.

Zu den Corona-Verlieren zählt der VfB Leimen. Weil die letzte Saison abgebrochen wurde, entging dem Vizemeister die Relegation. Jetzt konnte wegen eines Corona-Falls nicht trainiert werden. Die Jungs von Andreas Stober, die erneut zu den Aufstiegs-Anwärtern gehören, mussten sich zum Auftakt mit einem 2:2 gegen Eberbach zufrieden geben. Man darf gespannt sein, wie viel Widerstand der Vorjahreszweite am Sonntag im Derby beim FV Nußloch leisten wird. Die Mannschaft von Bernd Bechtel bestätigte mit einem 3:1 in Baiertal die Favoritenrolle. Dagegen mussten die Gastgeber erkennen, dass Pokal, in dem man das Halbfinale erreichte, und Meisterschaft zwei Paar Stiefel sind.

Fußball-Kreisliga Heidelberg

Sonntag

13.45 Uhr:

ASC Neuenheim II – SG Viktoria Mauer



15 Uhr:

VfB Rauenberg – SpVgg Baiertal



16 Uhr:

FV Nußloch – VfB Leimen

TSV Rettigheim – SG-SV Lobbach

VfR Walldorf – SpVgg Neckargemünd

Eberbacher SC – TSV Wieblingen II

FC Rot – 1. FC Wiesloch

Kreisklasse A

Sonntag

12.30 Uhr:

FV Nußloch II – FC Rot II



15 Uhr:

FC Hirschhorn – SpG Dilsberg/Bammental II

BSC Mückenloch – FC Dossenheim II

SG Rockenau – VfB Leimen II



16 Uhr:

SV 08 Waldhilsbach – VfB St. Leon II

TB Rohrbach/Boxberg – SG Dielheim

SG Kirchheim II – 1. FC Mühlhausen II

TSV Gauangelloch: spielfrei

Kreisklasse B

Freitag

19.30 Uhr:

SV Moosbrunn – DK/FC Ziegelhausen-Peterstal

Sonntag

10.30 Uhr:

ASC Neuenheim III – Heidelberger SC



12.30 Uhr:

Eberbacher SC II – FC Frauenweiler



15 Uhr:

TSV Handschuhsheim – TSV Germania Meckesheim-Mönchzell

SpG Neckarsteinach/Hirschhorn II – FT Kirchheim II

SG Tairnbach – SpG ASV/DJK Eppelheim II

VfB Schönau – SpG Schatthausen/Baiertal II

Kreisklasse C Ost

Sonntag

12.30 Uhr:

SpG Waldhilsbach II/Gaiberg – Heidelberger SC II

VfL Heiligkreuzsteinach II – FC Spechbach

15 Uhr:

SV Altneudorf – SpVgg Neckargemünd II

BW Neckargemünd – DJK RW Handschuhsheim II

FG Union Heidelberg – SpG Vorderer Odenwald

SpG Wiesenbach/Mauer II – SpG SG-SV Lobbach II

TSG Rohrbach: spielfrei

Kreisklasse C West

Freitag

20 Uhr:

SpG DJK/SG Balzfeld/Horrenberg II – DK RW Handschuhsheim