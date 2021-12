Von Claus Weber

Heidelberg. Die Amateur-Kicker müssen sich noch etwas gedulden. Eigentlich wollten Kreis und Badischer Fußball-Verband bereits am vorgestrigen Montagabend absprechen, ob der letzte Spieltag sowie einige Nachholpartien in diesem Jahr noch ausgetragen werden oder nicht.

Doch weil die baden-württembergische Landesregierung für gestrigen Dienstag ohnehin schärfere Regelungen angekündigt hatte, wollte man die noch abwarten. Schließlich scheint derzeit von Geisterspielen bis zu einer kompletten Absage des Amateursports alles möglich zu sein.

Nun hat sich allerdings auch die Landesregierung auf heutigen Mittwoch vertagt – sodass die Entscheidung des Kreises ebenfalls erst heute fallen wird.

Johannes Kolmer wollte keine Einschätzung darüber abgeben, wie es weitergeht. Er hat sich ein kleines Meinungsbild eingeholt. "Es waren bisher nur einzelne Vereine, die sich gemeldet haben und ihre Spiele ins neue Jahr verlegen wollten", erklärte der Vorsitzende des Fußballkreises Heidelberg.

Seit vergangenen Donnerstag gilt für Sportveranstaltungen in Baden-Württemberg die 2G-plus-Regel für Zuschauer. Das heißt, dass man nicht nur geimpft oder genesen sein muss, um ins Stadion zu dürfen, sondern auch einen negativen Corona-Test vorzulegen hat.

Nicht nur für Zuschauer wurden strengere Regeln eingeführt, sondern auch für Amateursportler. Die aktuelle Corona-Verordnung sieht vor, dass nur noch Spieler mit 2G-Status am Spielbetrieb teilnehmen dürfen.

Die Zuschauerzahlen auf den Sportplätzen sind am Wochenende stark zurückgegangen. "Ich war selbst in Rauenberg, die hatten halt weniger Besucher, waren ansonsten aber gut vorbereitet", berichtet Kolmer.

Einzig der Eberbacher SC entschied sich wegen des zu hohen Aufwandes dafür, das Kreisligaspiel gegen den TSV Rettigheim (1:0) gleich vor leerer Kulisse auszutragen. Das B-Klasse-Spiel der Eberbacher Reserve wurde verlegt, weil Gegner Meckesheim-Mönchzell einverstanden war. Sonst fielen keine Partien im Kreis Heidelberg aus.

Auf mehreren Sportplätzen, so wurde berichtet, verfolgten Zuschauer ohne Tests die Spiele durch den Stadionzaun. "Ob das aber sinnvoll ist", fragt sich Kolmer, "dass die Leute dann da draußen zusammenstehen?"

Der Fußballkreis Mosbach war vorangestürmt und hatte seine Spiele des letzten Wochenendes am Freitagabend abgesagt – was zu Ärger und Irritationen in den benachbarten Fußballkreisen geführt hat. "Da haben schon einige Klubs gefragt, warum die absagen dürfen und wir nicht", berichtet Kolmer.

Als Folge der Kritik wurde im Kreis Mosbach der nächste Spieltag am Wochenende (es wäre der letzte in diesem Jahr) wie ursprünglich geplant wieder angesetzt. Ob er allerdings ausgetragen wird, das soll heute in Abstimmung mit dem Badischen Fußball-Verband entschieden werden.

Auch die Mittwochs- und Donnerstagsspiele in der C-Klasse stehen weiterhin auf dem Plan, ebenso eine Partie in der Kreisklasse B. "Wir haben das mal so stehen lassen", erklärt Johannes Kolmer, "ob die Partien dann auch tatsächlich stattfinden können, wird sich erst am Mittwoch entscheiden."

Das C-Klassen-Duell der SG Baiertal III/Schatthausen II mit dem VfB Wiesloch II wurde bereits ins neue Jahr verlegt. Falls auch andere C-Ligisten ihre Spiele verschieben wollen und die Gegner damit einverstanden sind, wird der Fußballkreis dies genehmigen, erklärte Kolmer.

Kreisklasse B Heidelberg, Mittwoch, 19 Uhr: FC Frauenweiler - Schatthausen/B. II.

Kreisklasse C Heidelberg West, Mittwoch, 19.30 Uhr: SG Dielheim II - FC Spechbach II, VfB Rauenberg II - FG Rohrbach; 20 Uhr: FC Sandhausen II - TB Rohrbach II; Donnerstag, 19.30 Uhr: FC Badenia St. Ilgen II - Heidelberger SC III.