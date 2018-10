Heidelberg. (bz/rodi/miwi) Vor Rundenbeginn galt der 1.FC Saarbrücken als Aufstiegsfavorit. Der Meister hat einen starken Kader, mit dem ehemaligen Kölner Profi Dirk Lottner einen abgezockten Trainer sowie den Namen und die Infrastruktur für höhere Aufgaben als "nur" Regionalliga-Fußball.

Die nackten Zahlen sprechen eine andere Sprache. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen sind ein enttäuschendes Zwischenzeugnis. In den letzten vier Auswärtsspielen gab es keinen Sieg und genau das macht dem FC-Astoria Walldorf Mut. Die Elf von Matthias Born sehnt sich nach einem Dreier. Der einzige Erfolg liegt über zwei Monate zurück - 3:1 in Worms am 7. August. Am Samstag ergibt sich gegen den 1. FC die nächste Möglichkeit dafür. Anpfiff ist um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark.

"Ich bin davon überzeugt, dass Saarbrücken bis zur Winterpause in etwa mit dem SV Waldhof gleichauf ist", glaubt Walldorfs Sportlicher Leiter Roland Dickgießer an eine nahende Leistungssteigerung der Saarländer. Was die eigene Mannschaft betrifft, gibt es schlechte Nachrichten zu Niklas Horn. Bei der 0:2-Pokal-Niederlage in Karlsruhe am Mittwochabend musste der Mittelfeldspieler mit einer schweren Muskelverletzung ausgewechselt werden. "Das ist mehr als ein einfacher Faserriss", sagt Dickgießer und rechnet damit, dass Horn, "einige Wochen ausfallen wird."

Abgehakt ist für Waldhof-Trainer Bernhard Trares die ärgerliche Heimniederlage gegen die Offenbacher Kickers, der Blick geht nach vorne und heißt am Samstag um 14 Uhr Wormatia Worms. "Es ist ein Gegner, der immer für eine Überraschung gut ist", verweist der Coach des Tabellenführers auf Siege der Wormatia über Ulm oder Homburg.

"Wir müssen da wieder ein wahnsinnig hohes Tempo spielen und mit Gegenpressing die Angriffe der Wormser unterbinden", glaubt Trares, der einst die Rheinhessen in die Regionalliga führte, den richtigen Matchplan in der Tasche zu haben.

Personell sieht es für den SVW nicht optimal aus. Gianluca Korte zog sich gegen Offenbach einen Muskelfaserriss zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Maurice Deville wurde an die luxemburgische Nationalelf abgestellt und steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Bei Timo Kern und Kevin Conrad entscheidet ein Härtetest im Abschlusstraining, ob ein Einsatz möglich ist.

Jammern ist jedoch nicht die Sache von Trares. "Wir haben jetzt schon 15 Pflichtspiele in dieser Runde, das merkt man einfach", nimmt er die Gegebenheiten einigermaßen gelassen hin. Das am Mittwoch ausgeloste Halbfinale im badischen Pokal beim FC Nöttingen will Waldhof am spielfreien Wochenende 17./18. November austragen, sofern der Verband zustimmt.

Ans Rotieren ist Marco Wildersinn ja gewöhnt, schließlich muss er als Trainer der U23 der TSG Hoffenheim immer wieder Spieler aus dem Profikader in seine Mannschaft einbauen. Aber vor dem Duell gegen den SC Hessen Dreieich am Samstag, 14 Uhr, steht der Fußballlehrer dennoch vor einer Herausforderung.

Mit Alfons Amade, Christoph Baumgartner, Robin Hack, Gregor Kobel und Meris Skenderovic stehen ihm wegen Abstellungen zu diversen U-Nationalmannschaften fünf Akteure sicher nicht zur Verfügung, die beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart II am Montag in der Startformation standen. Ob David Otto spielt, ist darüber hinaus fraglich. "Man kann sich dann eben nicht einspielen, aber dafür können sich die anderen Jungs aus dem Kader zeigen", gibt sich Wildersinn angesichts der großen Personalrochade pragmatisch.

Gegen den Tabellenletzten Dreieich sind die Hoffenheimer trotzdem Favorit, wenngleich die Hessen noch einmal nachgelegt und Akteure mit Profi-Erfahrung in den Kader geholt haben. "Die haben jetzt Erfahrung auf dem Platz, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder ein Spiel gewinnen", sagt der Hoffenheimer Coach. Am Samstag soll das aber noch nicht der Fall sein.