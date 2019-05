Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Es wird die Krönung einer überragenden Saison: Für die vorzeitig errungene Meisterschaft des SV Waldhof wird DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann am Samstag im Carl-Benz-Stadion die "Schale" überreichen und am Sonntag folgt der Empfang der Stadt Mannheim. Der folgende Autokorso geht durch die Kunststraße zum Wasserturm und wieder zurück.

"Eine Meisterschaft ist eine besondere Ehrung für den Klub und die Mannschaft. So etwas außergewöhnliches hat man nicht oft im Leben", weiß Trainer Bernhard Trares aus eigener Erfahrung und will es genießen. Nach den offiziellen Terminen fliegt ein Großteil der Mannschaft ohne den Coach noch zu einem Kurztrip nach Mallorca.

Autokorso durch Mannheim

Vor dem Anpfiff wird der SVW mit Marco Meyerhöfer, Jannik Sommer und fünf weiteren Spielern die Abgänge verabschieden und danach will die Elf gegen die U23 des FSV Mainz 05 auf dem Rasen Vollgas geben. "Wir wollen für unsere Fans das Spiel unbedingt gewinnen", verspricht Linksverteidiger Mete Celik. Bis auf ein Remis in Homburg wurden nach der Winterpause alle Spiele gewonnen und diese Serie will man gegen die Mainzer verteidigen.

Für Maurice Hirsch (Schlag auf den Knöchel) und Jesse Weißenfels (doppelter Bänderriss) lief die Trainingswoche sehr unerfreulich. Beide Akteure werden am Samstag ausfallen.

Ligakonkurrent FC-Astoria Walldorf bestreitet sein letzte Saisonspiel morgen bei der TSG Balingen. "Es wäre schön, die zweistündige Heimfahrt mit einem Sieg anzutreten", sagt Born und verweist auf die damit einhergehende Möglichkeit, den Aufsteiger in der Tabelle noch zu überholen. Verglichen mit dem vergangenen 0:3 gegen den SV Waldhof stehen dem Trainer morgen mehr personelle Optionen zur Verfügung. Nico Hillenbrand ist nach seiner Gelbsperre wieder einsatzberechtigt und bei den beiden angeschlagenen Tim Grupp sowie Nicolai Groß sieht es ebenfalls positiv aus.

Seit zwei Wochen ist klar, dass der FCA ab Sommer seine sechste Regionalliga-Saison in Serie bestreiten darf. Im Wettbewerb mit beinahe ausschließliche aus Profis zusammengestellten Kontrahenten ist das eine beachtliche Leistung. Um sich optimal darauf vorzubereiten, bestellt Born seine Schützlinge am 24. Juni zum Trainingsauftakt in den Dietmar-Hopp-Sportpark. Das erste Punktspiel steigt fünf Wochen später am letzten Juli-Wochenende.

Hoffenheims U23-Trainer Marco Wildersinn macht sich am Montag in den Urlaub nach Griechenland auf, doch vorher steht morgen erst noch das Spiel der U23 bei Eintracht Stadtallendorf im Fokus. Beim Absteiger möchte der Trainer der Hoffenheimer einen guten Abschluss in Form eines Sieges erreichen. "Das wollen die anderen 17 Mannschaften aber auch schaffen", sagt Wildersinn, der bei den Mittelhessen auf Domenico Alberico verzichten muss, der sich mit der U20-Nationalmannschaft Italiens auf die U20-Weltmeisterschaft vorbereitet.

Hinter dem Einsatz der U19-Akteure steht noch ein Fragezeichen, weil sie am Mittwoch noch ein Pokalspiel absolvieren mussten. "Die Personaldecke ist immer noch sehr dünn", berichtet der U23-Coach, ist aber fest entschlossen, mit einem Erfolgserlebnis in Richtung Mittelmeer aufzubrechen.