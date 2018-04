Heidelberg. (rodi/bz/miwi) "Wir sind noch im Pokal dabei und spielen um den Aufstieg mit", freut sich Waldhofs Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer auf ein spannendes Saisonfinish. Der vor der Saison vom 1.FC Saarbrücken verpflichtete 22-jährige Neuzugang jubelte ganz besonders über den 1:0-Sieg an Ostern bei seinem Ex-Club, mit dem der SVW seine Chancen auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Dritten Liga wahrte.

An die bevorstehenden Topspiele in Offenbach und Karlsruhe verschwendet Trainer Bernhard Trares indes noch keine Gedanken. "Mich interessiert nur der nächste Gegner", versichert er glaubhaft und richtet den Blick auf die U23 des VfB Stuttgart, die am Sonntag um 14 Uhr im heimischen Carl-Benz-Stadion als ein unberechenbares Team aus dem Mittelfeld der Tabelle aufläuft. Klare Siege und deftige Niederlagen wechselten sich bei den Schwaben in den vergangenen Wochen ab.

Das Hinspiel hat Waldhof in keiner guten Erinnerung. Nach einer schwachen Leistung verbunden mit der 1:3-Niederlage musste Waldhofs Ex-Coach Gerd Dais nur wenige Stunden später seine Koffer packen. Beim Unterfangen Wiedergutmachung nicht mitwirken können die noch leicht angeschlagenen Kevin Conrad und Hassan Amin.

Mit seinem Einsatz vor einer Woche automatisch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert hat sich unterdessen der Kontrakt mit Mittelfeldakteur Marco Schuster. Der Ex-Augsburger erkämpfte sich in der Rückrunde unter Trares nach seinem auskurierten Kreuzbandriss auf Anhieb einen Stammplatz.

Kurz Verschnaufen und weiter geht’s. Für den Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf endet am Freitagabend eine Serie von vier Spielen in zehn Tagen, wenn um 19 Uhr die TSG Hoffenheim II zu Gast im Dietmar-Hopp-Sportpark ist.

"In den letzten Spielen hatten sie sehr schwankende Leistungen und viele Umstellungen", hofft FCA-Trainer Matthias Born auf einen nicht ganz so guten Tag der U23. Gleichzeitig dürfte er die eine oder andere Umstellung vornehmen, um frische Kräfte auf das Feld zu lassen. Denn vor allem das 2:5 am Dienstagabend gegen die Ausnahme-Mannschaft der Liga, den 1.FC Saarbrücken, hat viele Körner gekostet.

Ein gutes Gefühl gibt hingegen das Vorspiel, denn Mitte Oktober des vergangenen Jahres haben die Astorstädter dank einer sehr konzentrierten Vorstellung alle drei Punkte aus Hoffenheim entführt (2:0).

Nach seiner Gelbsperre kehrt Außenverteidiger Benjamin Hofmann zurück und dürfte ziemlich sicher in die erste Elf rücken. Ein Fragezeichen steht hinter Andreas Schön, der bereits am Dienstag mit Leistenproblemen passen musste. Etwas zu früh kommt die Partie vermutlich für Niklas Horn, der sich erst von einer hartnäckigen Magen-Darm-Grippe erholt hat.

Wenn sie wollten, könnten die Kicker der TSG Hoffenheim II mit dem Fahrrad nach Walldorf fahren, doch das werden die Schützlinge von Marco Wildersinn unterlassen, um einen Erfolg im Prestigeduell nicht zu gefährden. Mit dem FC-Astoria treffen die Hoffenheimer auf keinen Rivalen, sondern vielmehr auf einen guten Bekannten - und das macht diesen Vergleich so reizvoll. "Walldorf hat viele, die früher mal in Hoffenheim gespielt haben. Da weiß der eine, was der andere macht. Allerdings kennen wir sie auch und wissen daher, was sie gut und was sie vielleicht nicht so gut können", sagt TSG-Coach Wildersinn. Weil beide Teams Interesse daran haben, Fußball zu spielen, ist die Wahrscheinlichkeit eines unterhaltsamen Spiels groß.