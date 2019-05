Von Michael Wilkening

Mannheim. Im Grunde mussten die Fans des SV Waldhof am Samstagnachmittag keine Sorge um ihren Klub haben, denn es gibt ja diese alte Weisheit, dass immer die vom Spielglück begünstigt sind, die in der Tabelle ohnehin schon oben stehen. Deshalb war es folgerichtig, dass die Mannheimer ein flottes Fußballspiel, das paradoxerweise lange ohne Tore blieb, am Ende gewannen.

Sportlich war es nach der längst errungenen Regionalliga-Meisterschaft nicht mehr relevant, ob die Blau-Schwarzen gegen die SV Elversberg siegen würden, aber nach dem 1:0-Erfolg gegen die Saarländer verlängerte sich die Waldhof-Serie auf jetzt beeindruckende 20 Liga-Spiele ohne Niederlage, in denen es gerade einmal drei Remis gab.

"Es freut mich für den Jungen, der sich dieses Tor in den vergangenen Monaten durch gute Arbeit verdient hat", sagte Trainer Bernhard Trares, nachdem der kurz zuvor eingewechselte Maurice Hirsch zwei Minuten vor dem Ende mit einem Flachschuss aus zehn Metern den 1:0-Siegtreffer erzielt hatte.

Der gebürtige Mannheimer kam in der aktuellen Saison bislang zu lediglich 13 Einsätzen und schoss gegen Elversberg sein erstes Tor. Nicht aber, versicherte Trares, weil es dem Mittelfeldspieler an Qualität oder Leistungsbereitschaft fehlte, sondern schlicht, weil die Stammkräfte ihre Sache über Monate hinweg so hervorragend machten.

Vermutlich muss sich Hirsch deshalb auch einen neuen Verein suchen, denn der Waldhof-Trainer deutete an, dass die Planungen mit dem aktuellen Kader vermutlich abgeschlossen sind, nachdem mit Gianluca Korte, Marcel Hofrath und Miro Varvodic drei Akteure innerhalb von 48 Stunden jeweils einen neuen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. "Es ist noch nicht alles entschieden, aber es läuft darauf hinaus", sagte Trares.

Torjäger Sulejmani soll bleiben

Der Drittliga-Aufsteiger braucht schließlich noch einige Plätze in seinem Kader, um sich personell fit für die neue Spielklasse zu machen, weshalb auch Jannik Sommer, der zum FC Homburg wechselt, nicht bei den Blau-Schwarzen bleiben konnte.

Bleiben soll hingegen Valmir Sulejmani, der noch einen Vertrag bis Sommer 2020 besitzt, dem Vernehmen nach aber das Interesse einiger Klubs aus der 2. Liga geweckt haben soll. Sulejmani, der mit 18 Treffern die Torschützenliste der Regionalliga Südwest anführt, entgegnete auf entsprechende Nachfragen am Samstag mit einer Liebeserklärung an den SVW.

"Ich habe keinen Grund zu gehen", sagte der 23-Jährige und begründete seine Sicht ausführlich: "Was gibt es Schöneres, als mit dieser Mannschaft in der 3. Liga zu spielen? Ich habe noch Vertrag, fühle mich übertrieben wohl und erfahre eine Super-Wertschätzung."

Viel Wertschätzung erfuhr auch Jannik Sommer, der vor und nach dem Spiel von den Waldhof-Fans gefeiert wurde. Der Offensivspieler ist einer von drei Akteuren, die drei Mal in den Aufstiegsspielen mit dem SVW scheiterten, ehe sie jetzt den Aufstieg feierten.

Gleichzeitig endet der Weg von Sommer im Trikot des SVW in ein paar Wochen. Den bitteren Abschied versüßten die Anhänger ihm schon einmal mit Spruchbändern und Sprechchören. In zwei Wochen beim Saisonabschluss gegen den FSV Mainz II werden vermutlich weitere Sympathiebekundungen folgen.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Seegert, Hofrath - Marco Schuster, Diring (87. Sommer) - Deville, Gianluca Korte (83. Hirsch), Raffael Korte (74. Celik) - Sulejmani.

SV Elversberg: Lehmann - Winter, Eglseder, Grech, Kohler - Dragon - Feil, Suero Fernandez, Dürholtz, Tekerci (79. Mohr) - Koffi (76. Perstaller).

Schiedsrichter: Lämmle (Rommelshausen); - Zuschauer: 4620 - Tor: 1:0 Hirsch (88.).

Walldorf schafft Klassenerhalt

Der FC-Astoria Walldorf hat in der Regionalliga Südwest drei Spieltage vor Schluss den Klassenverbleib geschafft. Durch einen 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim TSV Steinbach sind die Astorstädter von den Konkurrenten im Abstiegskampf nicht mehr einzuholen und können für die sechste Saison der Vereinsgeschichte in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands planen.

In der Winterpause noch von vielen bereits abgeschrieben und in einer sportlich sehr schwierigen Situation befindlich, hat der FCA eine herausragende Rückrunde gespielt und frühzeitig die Klasse gehalten. "Es ist schon Wahnsinn was wir in 2019 abgerissen haben" ist Walldorfs Trainer Matthias Born stolz auf seine Mannschaft. "Alle haben trotz der prekären sportlichen Lage im Winter voll mitgezogen" sieht er den entscheidenden Faktor zum Erfolg.

In Steinbach entschied Walldorfs Torjäger Erik Wekesser mit seinem 15. Saisontreffer die Partie erst kurz vor Schluss zugunsten der Gäste (84.). "Steinbach hat eine bärenstarke Mannschaft, sie haben uns heute alles abverlangt. Großchancen waren trotzdem Mangelware auf beiden Seiten, am Ende sind wir die etwas Glücklicheren gewesen" fasst Born die Partie treffend zusammen.

Spiele, die in der Vorrunde noch reihenweise knapp verloren gingen, kippen seit dem Start in die Restrückrunde Ende Februar nun zugunsten der Walldorfer. Das ist auch für Born im Nachhinein nur schwer zu fassen: "Manchmal ist der Fußball einfach nicht erklärbar."

Am kommenden Samstag empfängt der FC-Astoria im letzten Heimspiel der Saison den Meister und Aufsteiger in die 3. Liga, den SV Waldhof im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark. Nico Hillenbrand fehlt dann aufgrund der fünften gelben Karte, für Minos Gouras ist die Saison bereits beendet, er hat für die rote Karte gegen Stadtallendorf in der vorigen Woche eine dreiwöchige Sperre erhalten. Anpfiff zum kurpfälzischen Fußballfesttag ist um 14 Uhr.

TSV Steinbach: Paterok - Kamm Al-Azzawe, Reith, Strujic, Kunert, Herzig - Sevim, Marquet (76. Candan), Trkulja - Göttel, Reichwein (68. Budimbu).

FCA Walldorf: Rennar - Goß, Nyenty, Müller, Pellowski - Grupp, Hillenbrand, Meyer (88. Kranitz), Schön (85. Fahrenholz), Sahin (90. Kiermeier) - Wekesser.

Schiedsrichter: Osmanagic (Stuttgart) - Zuschauer: 1063 - Tor: 0:1 (84.) Wekesser. (mm)

"Hoffe" II kassiert beim 1:3 in Freiburg zwei schnelle Tore

Die Hoffnung, im Saisonendspurt noch an der U23 des SC Freiburg vorbeizuziehen, zerschlugen sich für die TSG 1899 Hoffenheim im direkten Duell gegen die Breisgauer schnell. In Freiburg kassierte die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn eine 1:3 (0:3)-Niederlage und wird die Spielzeit nicht als bestes Nachwuchsteam der Regionalliga Südwest beenden können. In den zwei letzten Saisonbegegnungen ist es jetzt das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zurückzuerobern. "Die Niederlage ist gerecht, wir haben die Anfangsphase verschlafen", sagte Wildersinn nach der Pleite im Möslestadion.

Der Temperatursturz hatte für Schneetreiben im Schwarzwald gesorgt, das war aber aber nicht ursächlich für die Niederlage des Dorfklubs. In der ersten Viertelstunde waren die Hoffenheimer einfach nicht konzentriert genug und gerieten durch zwei Treffer von Christoph Daferner (5./15. Minute) schnell und vorentscheidend mit 0:2 in Rückstand. Unmittelbar vor der Pause traf Fabian Rüdlin sogar noch zum 3:0 für die Freiburger und sorgte damit früh für klare Verhältnisse.

"Mehr als Ergebniskosmetik war nicht drin", sagte Wildersinn über die zweiten 45 Minuten. In denen steigerten sich die Hoffenheimer zwar deutlich, aber mehr als das 1:3 durch Christoph Baumgartner (80.) war nicht mehr drin.

SC Freiburg II: Frommann - Busam, Fellhauer (89. Kammerknecht), Rüdlin, Bohro, Roth (85. Rodewald), Hug, Borrello, Rinaldi, Tempelmann, Daferner (74. Pieringer).

TSG Hoffenheim II: Gessl - Szarka, Lengle, Strompf (67. Hüttl), Görlich, Elmkies (76. Bender), Baumgartner, Ludwig, Wähling, Alberico (63. Monteiro-Mendes), Otto.

Schiedsrichter: Falcicchio (Konstanz); - Zuschauer: 250 - Tore: 1:0 Daferner (5.), 2:0 Daferner (15.), 3:0 Rüdling (45.), 3:1 Baumgartner (81.). (miwi)