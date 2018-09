Stuttgart. (rodi) Die Serie nach sieben Siegen in Folge ist gerissen, ungeschlagen ist der SV Waldhof aber auch im achten Spiel hintereinander. Mit einem 0:0-Unentschieden der besseren Sorte teilte sich der SV Waldhof bei der U21 des VfB Stuttgart die Punkte. Der Frust bei den meisten Spielern wie Jannik Sommer oder Valmir Sulejmani überwog nach dem Abpfiff, doch Trainer Bernhard Trares relativierte: "Stuttgart hat sehr diszipliniert und taktisch gut gespielt. Sie haben uns wenig Räume gegeben und wir mussten auch aufpassen, nicht in einen Konter zu laufen. Daher nehmen wir den Punkt jetzt so mit."

Der SV Waldhof hatte keine Personalprobleme und Trares somit die Qual der Wahl. Er nominierte die von ihren Auswahlteams zurückgekehrten Sulejmani und Maurice Deville und der unter der Woche leicht angeschlagene Kapitän Kevin Conrad war auch wieder einsatzfähig. Das Spiel begann mit einer halben Stunde Verspätung, der Waldhöfer Mannschaftsbus kam wegen des hohen Verkehrsaufkommens später als geplant in Stuttgart-Degerloch an.

Es entwickelte sich ein kampfbetontes und schnelles Spiel, aber Torraumszenen blieben erst einmal Mangelware. Deville per Kopfball über den Kasten (6.) und nach einem Freistoß von Dorian Diring an die Latte (32.) war dem Torerfolg am nächsten. Jannik Sommer der über den Kasten schoss (25.) sowie Sulejmani, der den Ball im Strafraum nicht unter Kontrolle brachte (42.), hätten die Gäste aber auch in Front bringen können. Mehr ließ die vom VfB-Kapitän und ehemaligen Waldhof-Bub Lukas Kiefer geführte Stuttgarter Elf nicht zu, hatte aber selbst keine Torchancen.

Gelbsperre für Michael Schulz

Mitte der ersten Halbzeit handelte sich Michael Schultz noch für ein Foul an der Seitenlinie eine Gelbe Karte ein. Es war seine fünfte, er ist damit für das kommende Heimspiel gegen TSG Balingen gesperrt. "Wir waren bis zur Pause das aktivere Team", analysierte Timo Kern und lag damit richtig.

Nach dem Wechsel wurde der VfB torgefährlicher, gegen Jan Ferdinand (49.) und Pedro Allgaier (52.) musste Scholz aber noch nicht eingreifen. Gegen Kiefer war er aber zur Stelle (55.) und bei Jose-Enrique Rios Alonso, dessen Schuss die Latte streifte, hatte er das Glück des Tüchtigen (57.). Dagegen setzte Waldhof die nächste Deville-Chance (53.) und einen nicht ungefährlichen Schultz-Kopfball im Anschluss an den fünften Eckball der Gäste (60.).

Trares brachte mit Gianluca Korte und Marcel Hofrath frisches Personal und das Spiel blieb weiter völlig offen. Aber nur noch einmal kamen die Schwaben in der letzten halben Stunde durch David Tomic zum Abschluss (78.), der SVW hatte ein klares Chancenübergewicht bis zum Abpfiff. Die Auszeichnung zum Pechvogel des Tages ging an Deville, der auch in der 89. Minute den Ball nicht im Kasten unterbrachte, sondern an Torwart Florian Kastenmeier scheiterte. "Wenn halt einer reinfällt, dann hätte der VfB mehr für das Spiel tun müssen", merkte Kapitän Conrad an, der als einzigen Kritikpunkt die fehlende Kaltschnäuzigkeit seiner Elf vor dem gegnerischen Kasten kritisierte.

VfB Stuttgart II: Kastenmeier - Allgaier, Suver, Rios Alonso, Grözinger - Kiefer - Almeida Morais (84.Nussbaumer), Werner (24.Bux), Wähling, Tomic - Ferdinand (74.Hottmann).

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Conrad, Celik (66.Hofrath) - Ma.Schuster, Kern - Deville, Diring (62.G. Korte), Sommer (80.Bouziane) - Sulejmani.

Schiedsrichter: Knoll (Kleinottweiler) - Zuschauer: 1100.