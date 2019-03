Stuttgart. (mm) Über einen ganz wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg durfte der FC-Astoria Walldorf am Freitagabend jubeln: Beim direkten Tabellennachbarn, der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart, siegte das Team von Trainer Matthias Born verdientermaßen mit 1:0 (1:0).

"Das war heute von Nummer 1 bis Nummer 18 eine Topleistung", freute sich Born über die starke Leistung in der Landeshauptstadt. Mit dem ersten Treffer nach der Winterpause fuhr Walldorf auch gleich die ersten drei Punkte ein. Schütze des goldenen Tores war Minos Gouras nach einer Hereingabe von Pascal Pellowski Mitte der ersten Halbzeit.

Born hatte eine blutjunge Mannschaft ins Rennen geschickt, mit Gouras, Maik Goß und Semih Sahin begannen drei Spieler, die zur Winterpause aus der U23 hochgezogen wurden. Der FCA war von Beginn an gut in der Partie und entschied ein Großteil der Zweikämpfe im Mittelfeld für sich. Nach der Führung hatte Tim Fahrenholz noch eine gute Gelegenheit, sein Schuss konnte VfB-Keeper Kastenmeier allerdings zur Ecke klären (32.).

Auch im zweiten Durchgang blieb Walldorf spielbestimmend und war dem zweiten Treffer näher als Stuttgart dem Ausgleich. Erik Wekesser scheiterte im Eins-gegen-eins an Kastenmeier (56.), Max Müller köpfte aus kurzer Distanz Kastenmeier an (61.). Dem kleinen VfB fiel in der Offensive nicht viel ein, der FCA verteidigte konzentriert die knappe Führung. In der 75. Minute hatte Pellowski Alupech nach einer Ecke von Sahin, so blieb es schlussendlich beim knappen 1:0-Auswärtserfolg der Walldorfer.

"So müssen wir weiter machen", gab Born die Marschroute für die nächsten Wochen vor, am Dienstag (12. März) steht das nächste Duell mit einem Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt an. Dann gastiert der FCA im Mainzer Bruchwegstadion, Anpfiff ist um 19 Uhr.

Stuttgart II: Kastenmeier - Allgaier, Stein, Rios Alonso, Kober - Kiefer, Dos Santos, Almeida Morais (46. Bux), Tomic - Wähling (46. Ferdinand), Koep (74. Ramaj).

Walldorf: Rennar - Goß, Nyenty, Müller, Pellowski (78. Kiermeier) - Grupp, Hillenbrand (68. Kranitz), Gouras, Fahrenholz (70. Meyer) - Wekesser, Sahin.

Schiedsrichter: Scheuermann (Winnweiler); Zuschauer: 320; Tor: 0:1 (20.) Gouras.

Mit einem Punkt und neuen Verletzungssorgen kehrte die U23 der TSG Hoffenheim am Freitagabend von ihrem Auswärtsspiel bei Wormatia Worms zurück. Damit blieb „Hoffe zwo“ in diesem Jahr auswärts weiter ungeschlagen.

Doch die Gedanken der Kraichgauer waren nach der Partie vor allem bei ihrem verletzten Mittelfeldspieler Johannes Bender, der sich bereits nach zwei Minuten die Schulter ausgekugelt hatte und unter starken Schmerzen ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die ohnehin enorm ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn, der auf der Bank gleich vier U19-Spieler sitzen hatte, wird somit voraussichtlich in den kommenden Wochen einen weiteren Ausfall verkraften müssen.

Nach dem Schock über die Bender-Verletzung folgte kurze Zeit später gleich der nächste, denn nachdem Innenverteidiger Moody Chana den Ball vertändelt hatte, drosch Wormatias Nikolaos Dobros den Ball aus 14 Metern an Profikeeper Alexander Stolz vorbei ins Tor (10.). Der frühe Rückstand sorgte bei den jungen TSG-Akteuren nicht gerade für Sicherheit und so kam Hoffenheim bis zum Pausenpfiff kaum einmal gefährlich vor das Wormser Tor.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Wildersinn-Elf jedoch merklich. Der folgerichtige Lohn war Filip Rettigs Ausgleichstreffer in der 65. Minute. Zuvor hatte Wormatia-Torwart Chris Keilmann einen Fernschuss des ehemaligen Wormsers Thomas Gösweiner nur abklatschen lassen, sodass TSG-Linksverteidiger Rettig heranrauschen und den Ball gnadenlos in die kurze Ecke pfeffern konnte (65.).

Gösweiner hätte in der Schlussphase den Siegtreffer für die Gäste (76.) und Dimitrios Ferfelis für die Wormatia (83.) erzielen können, doch es blieb beim letztlich gerechten Unentschieden. „Mit dem Ergebnis sind wir nicht unzufrieden“, sagte TSG-Chefcoach Wildersinn nach der Partie. „Wir haben durchaus gut verteidigt, jedoch fußballerisch nicht überzeugt. Dennoch war es eine gute Reaktion nach der 0:5-Niederlage gegen Offenbach.“

Worms: Keilmann – Ihrig, Scheffel, Colak, Tritz, Moos, Ferfelis, Volz, Dobros (64. Korb), Dorow (68. Matsumoto), Burgio.

Hoffenheim: Stolz – Amade, Chana, Szarka, Rettig (70. Görlich), Bender (4. Elmkies), Ludwig (59. Gösweiner), Alberico, Wähling, Ekene, Politakis.

Schiedsrichterin: Schlosser (Montabaur); Zuschauer: 862; Tore: 1:0 Dobros (10.), 1:1 Rettig (65.).