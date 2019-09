Freiburg. (mm) Der SC Freiburg II und der FC-Astoria Walldorf trennten sich nach einer hochunterhaltsamen Partie mit 2:2 (1:1)-Unentschieden. Neben den vier Toren sahen die knapp 300 Zuschauer im Freiburger Möslestadion eine Vielzahl von Torchancen hüben wie drüben. Schon nach einer Minute hatten die Hausherren eine große Möglichkeit, doch Tabe Nyenty rettete in höchster Not. Auch danach war Freiburg überlegen und setzte Walldorf mit präzisem und sicherem Passspiel über die beiden Außenbahnen heftig unter Druck.

Der erste Treffer sollte aber den Gästen gelingen, nach einem schnell vorgetragenen Konter erzielte Giuseppe Burgio die 1:0-Führung (16.). Lange währte die Walldorfer Freude jedoch nicht, Luca Herrmann markierte per Direktabnahme nach einem langen Diagonalpass den 1:1-Ausgleich (22.). Walldorfs Schlussmann Nicolas Krsitof war es im Anschluss zu verdanken, dass es ohne weitere Gegentore in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel ging die U23 durch einen Kopfballtreffer von David Nieland schnell in Führung (48.). Diesmal war es aber der FCA, der beinahe postwendend antwortete, auf Zuspiel von André Becker traf erneut Burgio zum 2:2-Ausgleich (52.). In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit guten Torraumszenen für beide Mannschaften. In der Schlussphase war Walldorf dem Dreier dann näher als Freiburg, in der Nachspielzeit konterte der FCA gefährlich, doch der ehemalige Freiburger Minos Gouras scheiterte nach Zuspiel von Nicolai Groß an SC-Keeper Rafael Zbinden (92.). Walldorfs Trainer Matthias Born meinte: "In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt kein Zugriff bekommen gegen starke Freiburger. In der zweiten Hälfte haben wir umgestellt und die Intensität in unserem Spiel erhöht. Mit ein wenig mehr Glück gewinnen wir am Ende sogar noch das Spiel."

SC Freiburg II: Zbinden - K. Herrmann, Kammerknecht (86. Braun), Rüdlin, Sachanenko - Tempelmann, Nieland, L. Herrmann (62. Keitel), Itter - Roth (79. Schmid), Boukhalfa.

FCA Walldorf: Kristof - Goß, Nyenty, Cristoph Becker, Kölmel (69. Stellwagen) - Nag, Schön (77. Marton), Sahin, Gouras, Burgio (83. Burgio) - André Becker.

Schiedsrichter: Schlosser (Montabaur); Zuschauer: 270; Tore: 0:1 (16.) Burgio, 1:1 (22.) L. Herrmann, 2:1 (48.) Nieland, 2:2 (51.) Burgio.