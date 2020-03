Von Christopher Benz

Walldorf. Sie können es spektakulär wie vor zwei Wochen in Hoffenheim (3:2), glücklich wie letzte Woche in Mainz (1:0) und seit Samstag können sie es auch abgeklärt gegen den Tabellenführer der Fußball-Regionalliga. Das 1:0 des FC-Astoria Walldorf durch ein Tor von Giuseppe Burgio gegen den 1. FC Saarbrücken war der dritte Sieg im dritten Spiel 2020.

Bei diesen positiven Ergebnissen weckt manch ein Akteur Begehrlichkeiten anderer Klubs. Der Abgang des besten Torschützen André Becker, der gegen Saarbrücken ebenso wie Nico Hillenbrand erkältet passen musste, gilt als sicher. Nur wohin es geht, ist offen. "André wird uns verlassen", redete Walldorfs Sportlicher Leiter Roland Dickgießer nicht um den heißen Brei herum, "er hat viele Möglichkeiten und ich hoffe, er entscheidet sich für einen Klub, bei dem er möglichst viel Einsatzzeit erhält."

Wie es bei Heimspielen üblich ist, fanden sich viele Scouts aus ganz Deutschland ein. Max Müller dürfte ein weiterer Name sein, der in den Notizblöcken der Kiebitze notiert wird. "Wir wollen Max unbedingt halten", erklärte Dickgießer.

Walldorfs Kapitän ist mit seinen 25 Jahren unumstrittener Führungsspieler, am Samstag stahl ihm Innenverteidiger-Kollege Tabe Nyenty jedoch ein wenig die Schau. In mehreren brenzligen Situationen rettete Nyenty spektakulär und verdiente sich ein dickes Fleißsternchen. Im Verbund mit dem tadellosen Torhüter Nicolas Kristof durften Müller und Nyenty das zweite Zu-Null-Spiel in Serie feiern.

Zugute kam den Gastgebern der historische Halbfinaleinzug der Saarländer am Dienstag gegen Düsseldorf nach Elfmeterschießen. In so mancher Situation fehlte dem Tabellenführer die Spritzigkeit. "Das war sicher kein Nachteil für uns", kommentierte FCA-Trainer Matthias Born die Tatsache, dass dem 1.FC 120 laufintensive Minuten in den Knochen steckten.

Im Zusammenspiel mit Gäste-Trainer Lukas Kwasniok absolvierte Born eine Pressekonferenz, in der er explizit die über 1 200 mitgereisten Fans der Blau-Schwarzen lobte: "So muss die Unterstützung für die eigene Mannschaft aussehen. Glückwunsch." Von beleidigenden Gesängen war nichts zu hören. Mit Beginn der zweiten Halbzeit entrollte Saarbrückens Anhang lediglich ein Banner mit der Aufschrift: "Gegen Kollektivstrafen."

Auf dem Rasen bestimmte der Spitzenreiter das Geschehen, ohne aber Walldorf an die Wand zu spielen. Ein klares Chancen- und Eckenplus reichte nicht, um Kapital daraus zu schlagen. Im Gegensatz dazu schlug der FC-Astoria eiskalt zu. Minos Gouras bediente Burgio, der platziert und unhaltbar aus zwölf Metern das Tor des Tages erzielte (39.).

Kurz vor Schluss hätte Burgio einen Doppelpack schnüren müssen, drosch die Kugel aber alleine vor Batz in den Fangzaun (90.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Astorstädter einige Male Glück. In der 52. Minute liefen vier Saarbrücker auf einen Verteidiger zu und brachten es fertig, sich selbst die Chance mit einer Abseitsstellung zu nehmen. "Unterm Strich haben wir nicht ganz unverdient verloren", meinte Kwasniok.

Mit 37 Punkten verteidigte der FCA Rang fünf und hat ein ordentliches Polster auf die Abstiegsränge. Dickgießer "Wenn wir vor dem letzten Spieltag mehr als drei Punkte Vorsprung auf den Fünftletzten haben, bin ich vollauf zufrieden."

Walldorf: Kristof – Goß, Nyenty, Max Müller, Stellwagen – Marton (63. Groß), Müller, Nag, Gouras (83. Jansen) – Waack (71. Horn), Burgio.

Saarbrücken: Batz – Barylla (68. Jänicke), Miotke, Zellner, Mario Müller (79. Vunguidica) – Golley Perdedaj, Zeitz, Mendler – Eisele (68. Froese), Jacob.

Schiedsrichter: Timo Lämmle (Rommelshaus); Zuschauer: 1908. Tor: 1:0 Burgio (39.).