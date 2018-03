Der FV Mosbach II war in der laufenden Saison häufig in Feierstimmung. Am Sonntag auch gegen den Nachbarn SV Neckarburken? Foto: S. Weindl

Mosbach. (kö) Trotz der doch etwas milderen Temperaturen war wegen der vorherigen Kälteperiode an Fußball auf den meisten Plätzen nicht zu denken. Dementsprechend sagte die Kreisführung bereits am vergangenen Samstag alle Spiele auf Kreisebene ab und sorgte so noch mal für einen fußballfreien Sonntag in so mancher "Kicker-Familie." Ob das auch am Wochenende so wird? "Hoffentlich nicht" wird manch ein Spieler bzw. Funktionär sagen, denn das was jetzt ausfällt, muss ja auch irgendwann - meist unter der Woche - nachgeholt werden.

Den Auftakt macht am Sonntag um 13.15 Uhr der FV Mosbach II mit dem Heimspiel gegen den SV Neckarburken. Da der Gast auf kurzem Wege vorbeikommen kann, wird mit einer guten Kulisse gerechnet. Verdient hat sich der MFV II eine solche auf jeden Fall, denn was die Schwarz-Weißen ihren Zuschauern zuletzt boten, war aller Ehren wert. Man freut sich aktuell über den zweiten Platz, hat mit 36 Treffern die beste Offensive und mit nur 13 Gegentreffern die zweitbeste Abwehr in der Liga. Klar, dass da der Nachbar auch mit einem Punkt zufrieden heimfahren würde.

Nicht zufrieden mit einem Zähler wäre sicherlich der FV Reichenbuch, der gegen den FC Freya Limbach antritt. Das ist auch keineswegs überheblich, denn immerhin tritt der Tabellenführer beim Drittletzten an. Trotz der Favoritenrolle aber ist man sich beim FVR darüber klar, dass es sicher nicht so einfach wird wie beim 7:0 im Hinspiel, als die Freya-Elf einen gebrauchten Tag erwischte. Für Heckmann und Co. heißt es jetzt "bange machen gilt nicht" und wenn man unten raus will, tut ein Überraschungserfolg besonders gut. Das Kreisligaspiel des FC Freya Limbach gegen den Tabellenführer FV Reichenbuch am Sonntag um 15 Uhr wird auf dem Sportplatz in Trienz ausgetragen

Das Kreisstadttrio an der Ligaspitze vervollständigt der FC Lohrbach, der seine Jahrespremiere ja schon erfolgreich absolviert hat. Der FCL ist gut über den Winter gekommen und erwartet deshalb als Favorit den SV Robern. Klar, dass man beim SV Robern hofft, nicht auf den Hartplatz zu müssen. Man hat einiges vor, denn Throm und Co. wollen sich für die 1:4-Heimniederlage revanchieren. Mann des Spiels war damals Christian Haag, der alle vier Tore erzielte. Sicher werden sich die SVR-Abwehrjungs um Kapitän Tobias Theobald was einfallen lassen, um im Kollektiv die Kreise des laufstarken Angreifers einzuengen.

Das einzige Team aus der Kreisstadt, das in dieser Saison nicht oben zu finden ist, ist der SV Sattelbach. Die Alemannen haben eine sehr durchwachsene Vorrunde abgeliefert und rangieren nur auf dem vorletzten Platz. Man weiß, dass es da schnell mal ganz eng werden kann und deshalb gilt es, so bald als möglich zu punkten. Leicht wird das diesmal nicht, denn es geht zum TSV Billigheim. Der ist klarer Favorit, auch wenn die Maier-Mannschaft auf eigenem Geläuf auch mal für eine überraschende Punkteteilung gut ist.

Gäbe es in der Kreisliga auch so etwas wie den UEFA-Pokal, dann stünde in Rittersbach ein sehr wichtiges Spiel an. Die heimische Spielvereinigung, aktuell Achter, empfängt den zwei Punkte bessern Siebten aus Obrigheim. Allerdings hat der SV Obrigheim aktuell zwei Spiele weniger in der Wertung und so ist der Gastgeber doch schon etwas unter Druck. Will man dauerhaft vor Obrigheim rangieren sollte jetzt ein Heimsieg her. Könnte eine ganz enge Kiste werden, was dem Zuschauer zu Gute kommt.

Eng , und das nicht nur wetter- bzw. platzbedingt, könnte es auch beim SV Wagenschwend werden, wo der SC Oberschefflenz vorstellig wird. Zwar sind die Gastgeber aufgrund des Heimvorteils und es aktuellen Punktestandes Favorit , doch man weiß ja, dass der SC Oberschefflenz immer zu einer Überraschung gut ist. Allerdings könnte dem kombinationsstarken Scialpi-Ensemble, dem seit Januar Kerim Zeybek fehlt, der zu Türkspor wechselte, der Boden einen Strich durch die Rechnung machen.

"Mit 15 Zählern hängt der SV Neckargerach im Ligakeller fest und will dort so schnell wie möglich wieder raus. Damit ein Sieg in Schwarzach gelingt, muss bei den Gerichern aber halt mal offensiv der Knopf aufgehen. 16 Treffer sind der zweitschwächste Wert der ganzen Liga. Zudem müssen die Neckartäler "trainerlos" antreten, da Michael Schäfer sein Amt niederlegte.

Größer als in Neckargerach ist die Torarmut nur noch in Allfeld, wo der VfB nach 15 Partien einen "Einser-Schnitt" vorweist. Was jedem Schüler zur Ehre gereicht, kommt bei den Fußballfans eher schlecht an. Im Sturm steckt der Wurm bei den Allfeldern, und weil die auch in der Defensive - es schlug schon 46 Mal ein - große Probleme haben steht man halt auf dem allerletzten Platz. Um noch den Anschluss zu schaffen müssen Siege her, egal wie der Gegner heißt. Diesmal ist es der TSV Strümpfelbrunn II, was eigentlich kein schlechtes Omen für den VfB ist. Das Hinspiel gewannen nämlich die Allfelder mit 3:1.