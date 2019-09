Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Vor ein paar Jahren hatte Alejandro Agag die zündende Idee. Eine Rennserie mit Elektroautos, so etwas hatte die Welt noch nicht gesehen. Es war eine riskante Wette, die der 49-Jährige Spanier vor fünf Jahren einging. Ein Jahr, bevor mit VW der erste Autobauer mit manipulierten Abgaswerten aufflog, schien die Welt des Motorsports noch nicht reif für das E-Werk des Madrilenen. "Käse", sprach Sebastian Vettel über die unliebsame Konkurrenz. "Die Autos sehen aus wie Spielzeug. Sie schleichen herum. Das ist kein Rennsport", urteilte Niki Lauda nach der Premiere.

Fast wäre Agag mit seiner Formel E pleite gegangen, in letzter Sekunde rettete der Einstieg eines Großsponsors 2014 die erste E-Saison.

Doch seitdem geht es steil auf mit der Serie, die im November in ihre nun schon sechste Saison startet. Das Konzept ist bestechend einfach: Gefahren wird nur in Ausnahmefällen auf echten Rennstrecken, es geht hinaus in die Metropolen des Planeten. "Wir bringen die Rennen zum Zuschauer und nicht umgekehrt", sagt Agag.

Die Elektromobilität soll schließlich dort beworben werden, wo später auch die Hersteller ihre Autos verkaufen wollen: In den Zentren der Großstädte.

Räumte im Sommer in New York den Meister-Pokal ab: Der französische Rennfahrer Jean-Eric Vergne. Foto: Imago

Längst sind die Batterien leistungsfähiger als bei der Premiere 2014. Die Zeiten, in denen die Fahrer mitten im Rennen wegen eines leeren Akkus in einen neuen Wagen springen mussten, gehören seit letzter Saison der Vergangenheit an. Gefahren wird in der Regel auch mitten im Stadtkern. Über 160 Städte sollen sich schon für einen e-Prix beworben haben, Berlin als Hauptstadt der Autonation Deutschland stand bislang als einziger Austragungsort jedes Jahr im Rennkalender. Die Saison beginnt stets im Spätherbst und endet im Hochsommer. In Saudi-Arabien, China, Hongkong, Chile, Mexiko, Deutschland, Frankreich, Italien und England wird die Elektroserie 2019/20 unter anderem gastieren. Und dabei ein junges, urbanes Publikum ansprechen - genau die Zielgruppe also, die der Formel 1 in den letzten Jahren immer mehr den Rücken gekehrt hat.

Nur einen Satz Profilreifen erhalten die Fahrer am Rennwochenende, das stark komprimiert ist: Training, Qualifying und Rennen finden an nur einem Tag statt. Rund 700 PS und 100 km/h Topspeed fehlen der Elektroserie auf die Formel. Mit Nachhaltigkeit und technologischem Fortschritt soll der Klimawandel bekämpft werden - es ist die Botschaft, die von der Formel E ausgeht.

Die Serie ist für alle Hersteller die derzeit angesagteste Werbeplattform. Was auch an den Kosten liegen dürfte. Während in der Formel 1 der Etat der Topteams Ferrari und Mercedes bei etwa 400 Millionen Euro liegt, beträgt dieser in der Formel E etwa ein Zehntel davon. Immer mehr Autobauer engagieren sich in der Rennserie, die in der Formel 1 immer noch belächelt wird, sich aber mehr und mehr zu einem echten Konkurrenten für die Königsklasse des Rennsports entwickelt. Die Einschaltquoten auf Eurosport steigen stetig. In der DTM hat Mercedes vor einem Jahr den Stecker gezogen - um umso engagierter in der neuen Formel E-Saison einzusteigen. Selbst Lewis Hamilton soll sein Interesse bekundet haben. "Das ist etwas, das ich in Erwägung ziehe", teilte der Formel-1-Weltmeister und Fan von Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg im Frühjahr mit. Freilich eher lang- als kurzfristig. Mit Felipe Massa, Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne, Nick Heidfeld, Sebastian Buemi, Lucas di Grassi und Jean-Eric Vergne haben schon Formel-1-erprobte Piloten einen e-Prix bestritten. Die Rechnung ist einfach: Je mehr namhafte Fahrer an den Start gehen, desto populärer wird die Serie, die immer mehr Werbekunden gewinnt. Mit Audi, BMW, Porsche und Mercedes werden bald vier deutsche Hersteller am Start sein. "Die Formel E hat sich hervorragend entwickelt", findet Audi-Motorsportchef Dieter Gass. "Es ist ein spannender, sportlicher Wettbewerb mit vielen Innovationen abseits der Strecke."

Und Alejandro Agag? Es sieht ganz danach aus, als habe der Madrilene wieder einmal den richtigen Riecher für den nächsten Trend gehabt. Der Mann, der mit nur 28 Jahren ins Europaparlament einzog und mit der Tochter des korruptionsumwitterten Ex-Premiers José Maria Aznar verheiratet ist, liebt es, der erste zu sein. Tony Blair und Silvio Berlusconi standen bei seiner Hochzeit auf der Gästeliste.

Falls irgendwann einmal auch die Namen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel auf der Starterliste der Formel E auftauchen sollten, dürfte die Mission des Spaniers erfüllt sein.