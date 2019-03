Von Christopher Benz

Walldorf. Endlich ist er im Vollbesitz seiner Kräfte. Zu was Nicolai Groß dann zu leisten im Stande ist, hat der Stürmer des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf am Freitagabend eindrucksvoll bewiesen. Mit drei Toren hat den FSV Mainz 05 II beim 4:0-Sieg beinahe im Alleingang abgeschossen.

"Ich fühle mich im Moment richtig fit, konnte die Vorbereitung voll durchziehen und freue mich jetzt einfach über den gelungenen Start", strahlte der der 28-jährige Torjäger im Kabinentrakt bis über beide Ohren. Die Qualitäten von Groß sind unumstritten, in Sachen Schnelligkeit kann ihm in der Astorstadt jedenfalls keiner das Wasser reichen. Allerdings hat ihn in den vergangenen Jahren seine Verletzungsanfälligkeit des Öfteren einen Streich gespielt. Ein Leid, das hochveranlagte Sprintertypen häufig miteinander teilen. Arjen Robben oder Marco Reus können ein Lied davon singen.

Doch nun ruhen große Hoffnungen auf Groß, was die Ambitionen den Klassenerhalt betreffend angehen. "Nicolai hat heute ein super Spiel und dann sogar noch ein Kopfballtor gemacht", freute sich FCA-Trainer Matthias Born mit Groß, der nicht gerade als Kopfballungeheuer bekannt ist. Einziger Wermutstropfen blieb die Verletzung von Marcel Carl. Der bisherige Toptorjäger - zwölf Saisontore - musste nach rund einer halben Stunde mit Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung am heutigen Montag soll Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen. Angesichts des zu erwartenden Ausfalls von Carl ist die Leistungsexplosion von Groß umso wichtiger für die Walldorfer.

Am Samstagmorgen durften die gut gelaunten Freitagabend-Sieger nach dem Auslaufen zum traditionellen Schlachtfest des FCA. Dazu waren Vereinsmitarbeiter und Sponsoren eingeladen. Präsident Willi Kempf hat das rundum gelungene Wochenende in vollen Zügen genossen. "Ich war mir sicher, dass wir heute gewinnen", zeigte er sich am Freitag über alle Maßen optimistisch und sollte schließlich Recht behalten.

Am kommenden Freitag haben die Walldorfer gegen Wormatia Worms schon wieder ein Heimspiel. Beste Voraussetzungen also für einen Sechs-Punkte-Start und ein gleichzeitig dickes Polster auf die Abstiegsränge.