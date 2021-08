Von Claus Weber

Sandhausen. Das 0:0 zwischen dem SV Sandhausen und dem Karlsruher SC wurde überschattet von Protesten im Sandhäuser Fanblock. Mit unschönen Worten wurde die Vereinsführung kritisiert, vor allen wegen der Trennung von Publikumsliebling Denis Linsmayer. "Kabaca und Machmeier, Ihr verspielt die Identität unseres Vereins", war zu lesen. Oder "Niemand ist größer als der Verein. Auch nicht Jürgen Machmeier."

Auch der Geschäftsführer bekam sein Fett weg mit dem Banner: "V. Piegsa: Woher kommt die heftige Fluktuation auf der Geschäftsstelle? A: Krasse Unterbesetzung, B: Unmenschlicher Führungsstil, C: Beides." Die RNZ konfrontierte SVS-Präsident Jürgen Machmeier mit den Vorwürfen.

Jürgen Machmeier, die Fans haben die Sportliche Leitung und Sie persönlich heftig kritisiert. Schmerzt Sie das?

Ich kann mit Kritik leben und umgehen. Die Art und Weise und die Wortwahl aber entspricht nicht dem Niveau beim SV Sandhausen. Kritik an der Sportlichen Leitung kann nur der üben, der sich in den letzten zwei, drei Monaten mit dem SVS beschäftigt hat. Wir hatten eine miserable Vorsaison und haben die damaligen Fehler in der Kaderzusammenstellung mehrfach eingestanden. Wir bekommen 1,8 Millionen Euro weniger Fernseh-Geld.

Die Aufgabe an die Sportliche Leitung und die Trainer war es, den Kader zu verjüngen, zu reduzieren und finanziell deutlich günstiger aufzustellen. Sonst wären wir in dieser Saison in Schwierigkeiten geraten. All das ist uns bisher gelungen. Mikayil Kabaca und die Trainer haben einen Top-Job gemacht, sind 24 Stunden am Tag für den SVS präsent. Nur wer sich nicht auskennt, geht davon aus, dass es nach so einem Umbruch keinen holprigen Start geben wird. Uns war bewusst, dass wir Geduld brauchen. Darüber hinaus ist Fakt, dass wir vier verletzte Schlüsselspieler haben und noch zwei bis drei Verstärkungen holen möchten.

Es geht den Fans konkret um die Trennung von Denis Linsmayer. War es richtig, ihn wegzuschicken?

Denis war jahrelang die Identifikationsfigur. Seit zwei Jahren ist das Dennis Diekmeier. Linsmayer hat in den letzten beiden Runden bei insgesamt drei Trainern – darunter sein Kumpel Stefan Kulovits – keine Rolle mehr gespielt. Er war bei uns der absolute Spitzenverdiener. Durch seinen Weggang haben wir mehrere hunderttausend Euro eingespart, was derzeit dringend notwendig ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte nicht mehr. Denis hat schon vor Monaten gesagt bekommen, dass seine Rolle bei uns noch kleiner werden wird, wir sind sehr fair mit ihm umgegangen. Für uns war es wichtig, einen solchen Spieler, der nicht mehr unter den ersten Elf ist, von der Gehaltsliste zu bekommen. Er hat viel für den SVS geleistet, dafür danke ich ihm, aber es hat einfach nicht mehr gepasst.

Spüren Sie ein verändertes Verhältnis zwischen Fans und Klubführung?

Nein, überhaupt nicht. In sämtlichen Fan-Ausschusssitzungen und auch nach den Infos unserer Fanbetreuer gab es dafür bislang keine Anzeichen. Ich habe mit einigen Fans aus dem Block, aus dem Proteste kamen, gesprochen, manche wussten gar nicht, was sie da hochhielten. Ich finde, die Fans müssten uns gerade in dieser schweren Lage mehr unterstützen und anfeuern. Stattdessen hörte man gegen Leipzig Sprechchöre gegen Red Bull und im Spiel gegen Karlsruhe wurde die Klubführung beleidigt. Die Mannschaft kriegt das auch mit und ist enttäuscht.

Kritisiert wurde auch Geschäftsführer Volker Piegsa wegen der großen Fluktuation auf der Geschäftsstelle und angeblich schlechter Arbeitsbedingungen.

Volker Piegsa beschäftigt sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit dem SVS. Er hat großen Anteil daran, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass die Sponsoren-Einnahmen gestiegen sind, was derzeit für den Verein überlebensnotwendig ist. Und das mit einem kleinen Team von insgesamt 15 Mitarbeitern im operativen Geschäft. Es gibt keinen einzigen Verein in der Zweiten Liga, der sich mit einer derartig geringen Personaldecke den steigenden Herausforderungen stellt und sie auch erfolgreich meistert. Das verdient Anerkennung und Respekt.

Von daher ist es von zentraler Bedeutung, dass alle im Team an einem Strang ziehen und über die Bereitschaft verfügen, sich über das Normale hinaus für den SVS zu engagieren. Darüber hinaus werden wir unser Team weiter vergrößern, um in Themenbereichen wie z.B. Nachhaltigkeit, Service und auch Sicherheit für die Zukunft gut gerüstet zu sein.

Zum Sportlichen: Wie zufrieden sind Sie mit dem 0:0 gegen Karlsruhe?

Die Erleichterung überwiegt, wir haben uns über den ersten Punkt gefreut. Man darf nicht vergessen: Wir hatten nach einem großen Umbruch das Pech, bislang nur auf Gegner zu treffen, bei denen es kaum Fluktuation gab. Klar ist: Eingespielte Teams legen meist einen guten Saisonstart hin.

Sie haben Ihr Team stärker eingeschätzt als in der Vorsaison. Bisher istes diesen Beweis schuldig geblieben. Hat der erste Eindruck getäuscht?

In den ersten drei Spielen hätte ich mir mehr Gier, Einsatz und Leidenschaft gewünscht. Aber ich sehe keinen Spieler, den ich nicht noch mal holen würde.

Kann das 0:0 der von Trainer Kulovits herbeigesehnte Frustlöser sein?

Ich habe sehr viele lächelnde Gesichter gesehen, die Mannschaft hat nun gemerkt, welche Attribute sie zeigen muss, um in der Zweiten Liga erfolgreich zu sein.