Von Nikolas Beck

Leverkusen. Es war eine Szene, die erst im Nachhinein symbolischen Charakter entwickelte: Im Trainingslager Anfang Juli in Garmisch-Partenkirchen setzte Vincenzo Grifo einen Freistoß knapp am Tor vorbei - und traf stattdessen die daneben aufgestellte Taktiktafel seines Trainers. Eben jene Tafel, der nachgesagt wird, Grifo stünde mit ihr auf Kriegsfuß. Julian Nagelsmann räumte vor ein paar Wochen sogar offen ein, der Neuzugang, der es bisweilen erst gar nicht in den Kader schaffte, sei aktuell ein bisschen hintendran, weil er zu viel über die komplexen Defensivvorgaben bei der TSG grüble. Dadurch habe der Pforzheimer mit dem italienischen Pass ein bisschen seine große Stärke, das Offensivspiel, vergessen.

Am Samstag in Leverkusen ging durch einen Schuss von "Vince" wieder etwas zu Bruch: Seinen Elfmeter platzierte der Experte für ruhende Bälle so genau ins Toreck, dass die dahinter stehen Fernsehkamera in hohem Bogen durch die Luft flog. Nun hofft Grifo - und mit ihm ganz Hoffenheim - das auch dieser Szene einmal eine tiefere Bedeutung zugeschrieben werden mag. Getreu dem Motto: Hallo, hier bin ich.

Es war zweifellos eine exzellente Vorstellung, die Grifo bei seinem ersten Einsatz von Beginn an seit dem ersten Spieltag in München zeigte. Nicht alleine wegen seines verwandelten Strafstoßes ("Dass ich gerne Elfmeter schieße, brauch ich keinem erzählen - ich war mir einfach ziemlich sicher"), auch nicht wegen seiner beiden Vorlagen zum 1:0 und 4:1. Sondern, als ob er es seinen Kritikern beweisen wollte, vor allem auch durch sein taktisches Verhalten gegen den Ball. "Vince hat in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt", sagte auch Trainer Nagelsmann, "er hatte eine gute Präsenz, auch gute zweite Bälle gewonnen." Erst nach der Pause sei Grifo ein bisschen müde gewesen, "was ganz normal ist, wenn man lange nicht diesen Rhythmus hatte und es solch ein laufintensives Spiel ist", so Nagelsmann.

"Große Erleichterung" verspürte Grifo, mal wieder von Anfang an dabei gewesen zu sein - und machte aus seinem Herzen keine Mördergrube: "Natürlich bin ich hier hergekommen, um am liebsten jedes Spiel zu machen. Was wäre ich für ein Profi, wenn ich mich mit der Bank zufrieden geben würde?" Die letzten Wochen seien keineswegs einfach gewesen, aber man müsse eben geduldig bleiben und auf seine Chance warten und diese dann auch nutzen. Grifo: "Das habe ich probiert und ich glaube, auch geschafft."

Ob der Samstagnachmittag also der verspätete Startschuss seines zweiten Engagements in Hoffenheim war? "Ich freue mich einfach, wieder Teil des Teams zu sein", schlug der sympathische Feinfuß lieber leise Töne an: "Jetzt haben wir ein geiles Spiel in Lyon, regenerieren, parat sein im Kopf - Gas geben."

"Megahappy und megafroh" sei "Hoffes" Nummer 32, wenngleich der Elfmeter ein Nachspiel haben könnte. Ob die Siegprämie wegen der abgeschossenen Kamera schon wieder weg sei, wurde Grifo mit einem Augenzwinkern gefragt. Vince lachte: "Wer weiß, wer weiß."