Eppingen. (hena) Das ist der Ottilienberglauf - für Groß und Klein sowie Jung und Alt. Am Samstag, 21. April, ist es wieder soweit, und um 13 Uhr fällt der erste Startschuss. "Und weil flach jeder kann, geht es bei uns in Eppingen ordentlich den Berg hinauf. Das hält viele Läufer trotzdem nicht ab, und manche kommen jedes Jahr gerne wieder", berichtet Heinke Nagel vom Organisationsteam des TV Eppingen und ergänzt: "Der Lauf ist ein gutes Training für den Trollinger-Marathon, der 14 Tage später stattfindet."

Die Macher des "Ottis", wie der Ottilienberglauf gerne genannt wird, haben sich wieder viel Mühe gegeben, um für alle Teilnehmer ein schönes Laufevent auf die Beine zu stellen. Bisher waren die Rückmeldungen immer sehr positiv. So soll es auch bleiben. Die Startgebühren sind nicht angehoben worden und schon seit Jahren konstant. Fünf Euro sind Pfand für den Zeitmesschip und werden bei Rückgabe erstattet. Schüler, Kinder und Bambini laufen kostenlos, Schüler, die über die fünf Kilometer Laufen, müssen fünf Euro Pfand hinterlegen. Wer sich dann entschlossen hat, den Ottilienberg zu erklimmen, bekommt bei Abholung der Startunterlagen das erste Geschenk. Im Ziel gibt es wieder Eppinger Kartoffeln und Zwiebeln sowie Obst und Getränke zum Aufladen der leergelaufenen Speicher. Medaillen gibt es für jeden Finisher.

Neu in diesem Jahr ist der Bambinilauf für die Kleinsten, sie dürfen vor der Tribüne im Kraichgaustadion 50 Meter auf der Bahn laufen. Für diesen und die Kinderläufe kann man sich im Internet anmelden, so wissen die Verantwortlichen im Vorfeld, mit wie vielen Kindern zu rechnen ist

Dass der Ottilienberglauf eine Familienveranstaltung ist, hat sich herumgesprochen, da es für jeden eine Strecke zu laufen oder walken gibt. "Wenn Mama oder Papa laufen oder walken, können Oma oder Opa auf die Kleinen aufpassen und von dem reichhaltigen Angebot der Küche oder des Kuchenbuffet probieren", sagt Heinke Nagel.

Blickt man in die Anmeldeliste, so sind in diesem Jahr mehr Voranmeldungen eingegangen als in der Vergangenheit. Der TVE hat kräftig die Werbetrommel gerührt und sogar in den Kitas Werbung gemacht. Auch die Ökumenische Flüchtlingshilfe möchte mit Einheimischen und Flüchtlingen an den Start gehen und wirbt in der Presse für ein internationales Starterfeld.

Info: Am Dienstag, 17. April, bietet der TV Eppingen geführte Läufe auf den Wettkampfstrecken an. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Kraichgaustadion.