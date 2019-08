Eppingen. (esc) Er ist wieder da. Am Sonntag kehrte Hasan Fistikci aus der Türkei zurück. Vier Wochen Urlaub liegen hinter ihm, in Südostanatolien, seiner Heimat. Wie es war? "Sehr warm", antwortet der Vorsitzende von Türkspor Eppingen. "Wir hatten 42 Grad."

Das Problem: Auch bei seinem Verein geht es inzwischen heiß her - sehr heiß. Die erste Mannschaft ist nach dem Abstieg aus der Fußball-Kreisliga mit zwei Niederlagen in die neue Saison der Kreisklasse A gestartet, die zweite Mannschaft ist in der Kreisklasse B1 gar nicht erst angetreten. Sagt die Reserve auch ihr drittes Spiel am Sonntag, 15.30 Uhr, beim SV Ehrstädt ab, ist Feierabend. Dann ist sie weg vom Fenster und wird vom Fußballkreis aus dem Spielbetrieb entfernt.

Bei Türkspor kennen sie die Situation. Auch vergangene Saison, damals in der B2, war die "Zweite" zunächst ein Totalausfall und musste die ersten beiden Partien abschenken - erst danach konnte sie sich berappeln. Ob sie dieses Mal aber die Kurve kratzt? "Ich weiß nicht, ob es reicht. Es wird eng", sagt Hasan Fistikci und verweist auf die personellen Engpässe". Urlauber. Überall Urlauber. Türkspor scheint von den Sommerferien besonders hart betroffen zu sein. Hinzu kommen verletzte und neuerdings auch zwei gesperrte Spieler.

Dass die personelle Situation kritisch sein wird, darauf hatte Türkspor schon früh aufmerksam gemacht. Am liebsten hätte der Verein die ersten zwei, drei Partien bereits beim Kreis- oder Staffeltag verlegt. Doch die Verständigung schlug - aus welchen Gründen auch immer - fehl. "Wir können die anderen Vereine nicht dazu zwingen, mitzumachen", sagt Fistikci. Er und Trainer Sedat Singil versuchen nun alles, für Sonntag eine Mannschaft zusammenzustellen. Notfalls geht sie nicht als Elf, sondern als Acht oder Neun an den Start. "Wir müssen dieses Spiel nur irgendwie rumkriegen, dann bessert sich die Situation", ist Fistikci überzeugt. Eines stellt er indes klar: Er selbst werde nicht mitspielen in Ehr-städt. "Ich bin 50. Ich könnte wahrscheinlich nur 15 Minuten durchhalten."

Und was, wenn es doch zum Absage-Hattrick kommt? Und Türkspor aus der Liga gekickt wird? Es wäre bitter. Viele junge Spieler haben sich der "Zweiten" angeschlossen und hoffen auf Spielpraxis. "Ich weiß nicht, was sie tun, wenn wir nicht mehr im Spielbetrieb dabei sind", erklärt Fistikci. Ist die Mannschaft erst einmal komplett, habe sie das Potenzial für einen Mittelfeldplatz, glaubt der Vereinschef.

Egal, was am Sonntag passiert: Türkspor-Gegner SV Ehrstädt hat beste Chancen, das nächste Erfolgserlebnis zu feiern und den besten Saisonstart seit Jahren hinzulegen. Auch der FC Berwangen ist so gut wie lange nicht gestartet und peilt bei "Bischesse zwo" den nächsten Dreier an. Gar nicht schön fing die Saison für den SV Sinsheim an. Nun hat der SVS den Tabellenzweiten TSV Dühren zu Gast - Co-Trainer Bodo Schlitzke und Spielleiter Helmut Deck haben den Gegner beim 4:1-Sieg gegen den TSV Kürnbach II beobachtet.

Erste Punkte gibt es im Spitzenspiel der Kellerkinder entweder für den TSV Reichartshausen oder für den SV Bab-stadt II. Auf Schwerstarbeit macht sich Tabellenführer SV Eichelberg gefasst. Er muss beim SV Hilsbach ran und steht damit ebenso vor einer kniffligen Aufgabe wie der TSV Zaisenhausen beim SV Neidenstein. Auch die anderen Partien haben es in sich.

So tippt Hasan Fistikci die Begegnungen des 3. Spieltages in der B2: Sonntag, 13 Uhr: TSV Neckarbischofsheim II - FC Berwangen 1:2, TSV Reichartshausen - SV Babstadt II 0:0, 13.30 Uhr: SG Stebbach/Richen II - FV Landshausen 1:0, SpG Kirchardt/Grombach II - SC Siegelsbach 0:0, 15.30 Uhr: SV Bargen - TSV Kürnbach II 2:0, SV Neidenstein - TSV Zaisenhausen 0:2, SV Sinsheim - TSV Dühren 0:1, SV Ehrstädt - Türkspor Eppingen II kein Tipp, SV Hilsbach - SV Eichelberg 2:2.