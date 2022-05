Von Rainer Kundel

Helsinki/Mannheim. Am Montag um die Mittagszeit war die Überraschung im Hause Soramies groß. Samuel, 23, hatte im Schwenninger Mannschaftshotel gerade erfahren, dass er im Kader des Deutschen Eishockey-Bundes steht, der ab Freitag in Helsinki die 85. Weltmeisterschaft bestreitet. Er ist der Sohn von Radio-Regenbogen-Reporter Antti Soramies, der seit Jahren alle Spiele der Adler Mannheim für das Fan-Radio überträgt. "Es war unglaublich, als der Bundestrainer mir gesagt hat, dass ich dabei bin. Ein Traum wird wahr. Vor zwölf Jahren habe ich begeistert bei der WM in der SAP Arena gesessen und geträumt, auch mal für Deutschland spielen zu dürfen", ließ der gebürtige Heidelberger über seinen Vater der RNZ ausrichten.

Die finnisch-stämmige Familie wohnt in Schriesheim, die Großeltern nur rund 30 Minuten von der Eishalle in Helsinki entfernt. Seine Eltern buchten für die kommende Woche prompt noch einen Flug, um den ehemaligen Jungadler im Trikot mit dem Bundesadler spielen zu sehen. Es war nicht unbedingt davon auszugehen, dass der am Dienstag von Ingolstadt nach Augsburg gewechselte Stürmer den letzten "Cut" im Kader schaffen würde. Soramies hat in der vergangenen Saison einen großen Sprung gemacht. Ihm kommt zupass, dass der Bundestrainern nach defensivstarken Stürmern Ausschau hielt, die der Mannschaft auch in Unterzahl helfen. Und so stieg Soramies am Dienstag in Stuttgart in die Charter-Maschine nach Finnland statt den Heimweg an die Bergstraße anzutreten, wo er oft einen Teil der Sommerpause verbringt.

Erst auf den letzten Drücker hatte Söderholm seinen 25-Mann-Kader beisammen. "Es waren einige harten Entscheidungen dabei und einige Spieler, die sehr kurzfristig abgesagt haben", berichtete der Bundestrainer. Nachdem Dominik Kahun, nach einigen NHL-Stationen inzwischen beim SC Bern, nach der Generalprobe in Schwenningen gegen Österreich (3:1) aufgrund einer Verletzung absagte, war Söderholm froh, dass sieben Spieler aus Berlin und München zugesagt haben, die bis vor wenigen Wochen noch im DEL-Finale standen. Wegen der Verlängerung der Corona-Saison war der Abstand bis zum WM-Beginn so kurz wie nie zuvor. "Es ist diesmal eine besondere Situation, wir haben Spieler dabei, die durch das Olympiaturnier 70 Spiele und mehr in den Beinen haben, das hat auch mentale Energie gekostet", ist sich der Bundestrainer bewusst.

Im verjüngten Kader mit neun WM-Debütanten kommt den NHL-Stammkräften und ehemaligen Adlern Moritz Seider (Verteidiger) und Tim Stützle (Center), 21 und 20 Jahre jung, eine ganz besondere Rolle zu. "Ich sehe sie schon als Führungsspieler", beantwortete Söderholm die Frage, wer Verantwortung auf dem Eis übernehmen kann. Vom Halbfinalisten aus Mannheim sind Korbinian Holzer, Matthias Plachta und Schweden-Rückkehrer Stefan Loibl dabei, Torhüter Felix Brückmann sagte frühzeitig aus familiären Gründen ab.

Gespielt wird in Finnland auf einer Hybrid-Eisfläche (28 mal 60 Meter), die etwas kleiner als die deutschen, aber größer als die NHL-Maße sind. "Wir sind deshalb in der letzten Phase unserer Vorbereitung nach Schwenningen gegangen, weil es dort die einzige Halle mit vergleichbaren Maßen gibt", wollte sich Sportdirektor Christian Künast nicht Vorwürfe wie vor dem Olympia-Turnier einhandeln, als dem Team die Umstellung schwerfiel. Noch eine Besonderheit: Im sechs Personen großen Trainerstab steht mit Jessica Campbell (29) erstmals eine Frau. Die Kanadierin hospitierte in Nürnberg als Techniktrainerin und soll ihre Ideen nun bei der DEB-Auswahl einbringen.

Was die Erwartungen angeht, so liegt der neu gewählte Verbandspräsident Peter Merten aus Heppenheim an der Bergstraße ("Viertelfinale") sicher realistischer als Philipp Grubauer. Der NHL-Goalie griff ins hohe Regal: "Natürlich ist es unser Ziel, Gold zu holen. Da kannst du jeden Spieler fragen: Wir wollen gewinnen", sagte der 30-Jährige dem Sportmagazin Kicker.

Torhüter: Grubauer (Seattle Kraken/NHL), Niederberger (Eisbären Berlin), Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg)

Verteidiger: J. Müller, Wissmann (beide Eisbären Berlin), Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Holzer (Adler Mannheim), M. Müller (Kölner Haie), Seider (Detroit Red Wings) Wagner (ERC Ingolstadt), Zimmermann (Straubing Tigers)

Stürmer: Ehl, Fischbuch (beide Düsseldorfer EG), Ehliz, Kastner (beide EHC München), Noebels, Pföderl (beide Eisbären Berlin), Jentzsch (Iserlohn Roosters), Karachun (Schwenninger Wild Wings), Loibl, Plachta (beide Adler Mannheim), Michaelis (Toronto Marlies/AHL), Schmölz (Nürnberg Ice Tigers), Soramies (Augsburger Panther), Stützle (Ottawa Senators).

Gruppe A, Vorrunde

13.5. (19.20 Uhr): Deutschland – Kanada

14.5. (19.20 Uhr): Deutschland – Slowakei

16.5. (19.20 Uhr): Deutschland – Frankreich

19.5 (15.20 Uhr): Deutschland – Dänemark

20.5. (15.20 Uhr): Deutschland – Italien

22.5. (15.20 Uhr): Deutschland – Kasachstan

24.5. (11.20 Uhr): Deutschland – Schweiz

Alle Spiele live in Sport1 und MagentaSport