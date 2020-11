Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Ein Kindergeburtstag ist nicht für jeden ein Erholungsprogramm. Für René Rast dagegen schon. Als Einstimmung auf den DTM-Finalkrimi in Hockenheim durfte der Audi-Pilot nicht nur seinen eigenen Geburtstag feiern, sondern auch den seines vierjährigen Sohnes Liam. Auch die Eltern waren zu Besuch. "Alles ganz entspannt", sagt der Mann, der am Wochenende seinen dritten Fahrertitel in der Tourenwagen-Serie feiern will. In seiner Jugend hat er Sebastian Vettel öfter auf der Kartbahn hinter sich gelassen, in Hockenheim muss er sich nun gegen Nico Müller wehren.

Der Hauptkonkurrent von Rast ist ebenfalls Familienvater – wenn auch erst seit Ende August. Nico Müller, der mit 19 Punkten Rückstand auf Rast in das große Saisonfinale geht, hat dieses Jahr schon einige schlaflose Nächte hinter sich. Was weniger an der immer noch aussichtsreichen Lage in der Meisterschaft liegt, sondern vielmehr an nächtlichem Babygeschrei. "Die Geburt mitzuerleben prägt dich als Mensch extrem", sagt der Schweizer, der ebenso wie seine Landsmänner als extrem höflich und zuverlässig gilt. Das Heimkommen nach einem Rennen sei jetzt noch schöner, sagt Audi-Pilot Müller: "Ich freue mich schon darauf, dem Kleinen hoffentlich noch einmal vom Finale zwei schöne große Pokale mit nach Hause bringen zu dürfen."

Hintergrund Freitag, 9.05.-9.40 Uhr: Freies Training GTC, 9.50-10.25 Uhr: Formula Renault Kollektiver Test 1, 10.35-11.05 Uhr: DTM Trophy Freies Training 1, 11.45-12.30 Uhr: Formula Renault Kollektive Test 2, [+] Lesen Sie mehr Freitag, 9.05.-9.40 Uhr: Freies Training GTC, 9.50-10.25 Uhr: Formula Renault Kollektiver Test 1, 10.35-11.05 Uhr: DTM Trophy Freies Training 1, 11.45-12.30 Uhr: Formula Renault Kollektive Test 2, 13 -13.45 Uhr: DTM Freies Training 1, 14.05-14.40 Uhr: DTM Trophy Freies Training 2, 16.20-16.50 Uhr: DTM Freies Training 2. Samstag, 9.05-9.25 Uhr: GTC Qualifying 1, 9.40-10 Uhr: Formula Renault Qualifying 1, 10.30-10.50 Uhr: DTM Qualifying 1, 11.05-11.25 Uhr: DTM Trophy Qualifying 1, 11.50-12.23 Uhr: GTC Rennen 1, 13.30-14.50 Uhr: DTM Rennen 1, 15.15-15.48 Uhr: DTM Trophy Rennen 1, 16.10-16.45 Uhr: Formula Renault Rennen 1. Sonntag, 9.05-9.25 Uhr: GTC Rennen 2, 9.40-10 Uhr: Formula Renault Qualifying 2, 10.30-10.50 Uhr: DTM Qualifying 2, 11.05-11.25 Uhr: DTM Trophy Qualifying 2, 11.50-12.23 Uhr: GTC Rennen 2, 13.30-14.50 Uhr: DTM Rennen 2, 15:15-15.45 Uhr: DTM Trophy Rennen 2, 16.10-16.45 Uhr: Formula Renault Rennen 2.

Schon als kleines Kind ist er oft aus der Schweiz nach Hockenheim gereist, um beim DTM-Finale live auf der Tribüne mitzufiebern. "Der Titel wäre darum das Erfüllen eines echten Kindheitstraums für mich", verrät der 28-Jährige aus Thun. Steigern muss sich der Schweizer, der optisch als echter Schwiegermutter-Traum durchgehen dürfte, vor allem im Qualifying. Dort zeigte Müller zuletzt ungewohnte Schwächen, die im Rennen bei der engen Leistungsdichte in der DTM oft nur schwer zu kompensieren sind. Hockenheim ist für den Herausforderer allerdings ein gutes Pflaster: Hier holte Müller 2016 seine erste DTM-Pole und 2019 den Sieg beim Saisonfinale. Wie auch René Rast gilt Müller als echter Reifenflüsterer, der aus den Hankook-Pneus stets das Maximum herausholt.

Wenn man Robin Frijns fragt, warum seine Titelchancen inzwischen deutlich gesunken sind, muss der Holländer nicht lange überlegen. "Ich habe in Zolder sehr viele Punkte verloren und darum nur noch minimale Chancen", weiß der dritte Audi-Fahrer, der am Wochenende noch rechnerisch Meister werden kann. Mit einem Rückstand von derzeit 41 Punkten allerdings nur unter erschwerten Bedingungen. Er habe nun wirklich nichts zu verlieren, kündigt Frijns an: "Der dritte Platz ist mir ja schon sicher. Also gehe ich, all-in’ und schaue einfach, was passiert."

Zuschauer sind am Wochenende nur vor dem TV-Bildschirm erlaubt, eine gute Show wird zum Saisonfinale aber dennoch geboten: DTM-Rekordmeister Bernd Schneider und Formel-1-Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer werden im GTC-Race im Rahmen der DTM auf dem Hockenheimring in einem Mercedes-AMG GT3 antreten. Für Robert Kubica wird das erste Jahr in der Tourenwagenserie möglicherweise auch das letzte sein. Der Pole, der nach erheblichen Startschwierigkeiten inzwischen sein erstes Podium eingefahren hat, ist von der ab nächstem Jahr geplanten GT3-DTM nur mäßig begeistert: "Ich bin definitiv wegen der Class-1-Autos hier eingestiegen. Diese Autos geben dir als Fahrer unheimlich viel. Darum weiß ich auch nicht, ob ich nächstes Jahr noch am Start sein werde."

René Rast, Nico Müller oder doch Robin Frijns? Wer auch immer am Ende die Nase vorn haben wird: Eine kleine Titelfeier wird es auch in Corona-Zeiten geben. Und diese wird mit Sicherheit kein Kindergeburtstag.