Von Claus Weber

Berlin/Heidelberg. Nina Kost hat bei den deutschen Meisterschaften der Schwimmer in Berlin viel Selbstvertrauen für ihr großes Vorhaben getankt. Die Rücken-Spezialistin des SV Nikar Heidelberg kämpft nämlich noch ums Olympia-Ticket. Allerdings nicht für Deutschland, sondern für die Eidgenossen. Am Dienstag in acht Tagen zählt es für die 26-Jährige, die in der Schweiz geboren wurde und in Heidelberg aufgewachsen ist. Beim Quali-Wettkampf im französischen Chartres muss sich Kost noch ein wenig steigern. Vier Zehntel fehlen ihr über 100 m Rücken zur Tokio-Norm.

Schwer, aber nicht unrealistisch – so schätzt Heidelbergs Bundesstützpunkttrainer Alexander Kreisel ihre Chancen ein. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin, die im Rahmen der "Finals" stattfanden, glänzte Nina Kost immerhin mit drei Goldmedaillen. Nach den 100 Metern am Freitag gewann sie am Wochenende auch noch die 50 und die 200 m Rücken. Auf der langen Strecke verbesserte sie sogar den Schweizer Landesrekord um rund eine Sekunde auf 2:11,84 Minuten.

"Das war stark und eine echte Überraschung, dass sie gewinnt", lobte Kreisel. Denn Kost verwies Ex-Europameisterin Jenny Mensing, die jahrelang den Titel abonniert hatte, auf den dritten Platz. "Nina hat sich in den letzten Monaten besonders auf den Rückenstrecken super entwickelt", sagte Kreisel, "wir werden das Training in dieser Disziplin weiter forcieren." Über die 50 Meter Freistil schwamm die Heidelbergerin zudem noch auf den vierten Rang, über die 100 m Freistil auf Rang fünf.

Kreisel war mit dem Abschneiden seiner jungen Mannschaft – bis auf Kost waren die meisten Teilnehmer nicht mal volljährig – sehr zufrieden. Elf Medaillen gab’s für den Heidelberger Stützpunkt insgesamt. Neben Dreifach-Meisterin Nina Kost gewannen auch noch Zoe Vogelmann vom SV Nikar Heidelberg über 400 m Lagen und die am Stützpunkt trainierende Kim Herkle (SV Bad Cannstatt) über 200 m Brust die Titel. Vogelmann konnte ihren Titel über 200 m Lagen zwar nicht verteidigen, mit der Leistung war Alexander Kreisel dennoch zufrieden. "Das war nochmal eine sehr gute Zeit", kommentierte der Coach die 2:13,05 Minuten. Schneller war nur Kathrin Demler aus Essen (2:12,99). Trainingskollegin Kim Herkle holte in diesem Rennen übrigens noch Bronze in 2:13,94 Minuten.

An den beiden Schlusstagen gab es weitere Medaillen und zahlreiche Anschlussplatzierungen für die Heidelberger. Zweimal Bronze errang Marie Brockhaus vom SV Nikar über 200 m Freistil und 200 m Schmetterling. Und Dritte über 800 m Freistil wurde auch Fabienne Wenske. "Fabienne stand insgesamt drei Mal in den A-Finals", freute sich Junioren-Trainerin Uta Brandl. Die 17-Jährige vom SV Nikar Heidelberg unterbot zwar die Zeit für die Jugend-Europameisterschaft Mitte Juli in Rom, doch weil noch zwei Talente schneller waren, ist es nicht sicher, ob sie in Italien auch starten darf.

Wie auch immer. Nachwuchstrainerin Brandl zog wie Kreisel ein sehr gutes Fazit. "Wir sind sehr zufrieden, fast alle unsere Starter schafften es in die A- oder B-Finals." So erkämpfte sich Nina Kosts jüngerer Bruder Tim in persönlicher Bestzeit den fünften Platz über 200 m Brust, der 17-jährige Fabio Stief (SV Nikar) gewann das B-Finale über 200 m Brust und die gleichaltrige Lilli Gerth (Bad Saulgau) wurde Sechste über 200 m Schmetterling.

Auch Lutz Buschkow, der Leistungssportdirektor im Deutschen Schwimm-Verband, war zufrieden, sprach gar von "vielen Weltklasseleistungen". Allen voran durch die 19-jährige Frankfurterin Anna Elendt die über 50 und 100 m Brust neue deutsche Rekorde schwamm und in Abwesenheit der Top-Stars Florian Wellbrock und Sarah Köhler für die Glanzpunkte sorgte.