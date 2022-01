Von Rainer Kundel

Mannheim. Täglich dem Stillstand näher – die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) ist in dieser Pandemie-Saison weit entfernt von einem geregelten Spielbetrieb. Corona hat längst die Oberhand über den schnellen Sport mit dem Puck gewonnen. In der vergangenen Woche konnten gerade einmal elf von 20 Spielen ausgetragen werden.

Die Kettenreaktion bei den Ansteckungen ist allenthalben zu beobachten. Deshalb hat die Spielervereinigung Eishockey (SVE) kürzlich gefordert, den Spielbetrieb vor der Olympiapause einzustellen. Der Gesundheit der Spieler wegen und um die Nationalspieler nicht kurz vor Abreise nach Peking noch der Gefahr einer Infektion auszusetzen. Bei der DEL stapeln sich aber die Nachholspiele. "Daher ist es logistisch und auch rechtlich nicht möglich, dass wir weitere Spiele ohne Not absagen. Die Klubs würden sich auch ihren Vertragspartnern gegenüber haftbar machen", ließ DEL- Geschäftsführer Gernot Tripcke dazu ausrichten. Außerdem sei "der Spielbetrieb in der aktuellen Situation kein erhöhtes Risiko."

Nachdem zuletzt auch Nachholspiele wieder abgesagt wurden, nimmt die Liga jetzt den Tausch von Gegnern vor. Statt Augsburg gegen Wolfsburg – die Grizzlys sind in Quarantäne – heißt der Gegner für die Panthers dann kurzfristig Iserlohn, da die Roosters erstmals seit dem 30. Dezember wieder einen spielfähigen Kader aufweisen und diese Nachholpartie ohnehin noch offen war. Die Kunst der Improvisation ist in diesen Tagen mehr denn je gefragt.

Nicht viel anders verhält es sich mit der Vorhersehbarkeit, ob die Nürnberg Ice Tigers an diesem Freitag (19.30 Uhr) gegen die Adler Mannheim antreten. Nachdem keine neuen Erkrankungen dazu kamen, konnten die Adler am Donnerstag mit den gesunden Spielern das Training wieder aufnehmen. Allerdings vermeldeten die Franken zuletzt 16 verletzte, infizierte oder in Isolation befindliche Akteure, so dass ihr Spiel gegen München am Mittwoch ausfallen musste. Eine Entscheidung fällt womöglich erst am Freitagvormittag.

Dem Termin-Dilemma will die DEL ab 1. Februar mit einer veränderten Test-Strategie begegnen. Es werden nur noch Spieler PCR-getestet, die ungeimpft oder nicht – durch Spritze oder Genesung – geboostert sind. Wer aber Symptome aufweist, wird von der Mannschaft isoliert.

Welche Farce sich aus dem ligaübergreifenden Termin-Wirrwarr ergibt, zeigt sich am Beispiel des Champions-League-Halbfinales des EHC München bei Tappara Tampere. Die Ansetzung der in der Not auf ein Best-of-one reduzierten Paarung überschneidet sich mit dem Training der Nationalmannschaft mit fünf Spielern der "Roten Bullen" vor der Abreise nach Peking. "Wir sind im Austausch mit Red Bull München, aber am Ende ist es so, dass es für Deutschland entschieden wird und das heißt pro Nationalmannschaft", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Freitag, 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim.