Von Wolfgang Brück

Walldorf. Dag Heydecker ist im Bad Nauheimer Ortsteil Steinfurt aufgewachsen. Nach einer journalistischen Ausbildung arbeitete er für eine Tageszeitung und ein Eishockey-Magazin. Später wechselte er die Seiten. Er wurde Manager im Fußball (Hoffenheim, Mainz und Sandhausen) und bei den Adlern Mannheim im Eishockey. Zudem war er Geschäftsführer der SAP Arena in Mannheim. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung spricht der 59-jährige vierfache Vater über seinen Abschied in Sandhausen, macht sich Gedanken über die Entwicklung im Fußball und in welcher Hinsicht der Volkssport Nummer eins von Eishockey und Handball lernen kann.

Außerdem verrät Heydecker, der mit seiner Frau Sandy in Walldorf daheim ist, wie er die Zukunft seines Freundes Hansi Flick als Cheftrainer des FC Bayern München einschätzt.

Dag Heydecker, fast auf den Tag genau vor einem Jahr endete nach nicht mal neun Monaten Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer des SV Sandhausen. Was lief schief?

Es war ein Fehler, aber hinterher ist man immer schlauer. Es hat einfach nicht gepasst.

Sie sind ein umtriebiger Mensch. Fällt Ihnen nicht schon längst die Decke auf den Kopf?

Ich stand weit über zwei Jahrzehnte ständig unter Strom. Es war gut und wichtig für mich, den Akku aufzuladen. Ich nutze die Zeit, mich weiterzubilden. Ich war unter anderem bei Jürgen Klopp in Liverpool und habe mich mit meinem früheren Mainzer Kollegen Christian Heidel bei Real Mallorca umgeschaut. Ich unterstütze ein Stuttgarter Startup-Unternehmen, das eine Fußball-App für Jugendliche auf den Markt bringen wird. Und ich bin dabei, einen Fußball-Roman zu schreiben, in dem ich natürlich auch eigene Erlebnisse verarbeiten werde.

Müssen einige Herren Ihre Rechtsanwälte in Stellung bringen?

(lacht) Nein, es wird ein unterhaltsames, lustiges Buch.

Werden Sie am Sonntag beim Spiel des SV Sandhausen gegen den Hamburger SV am Hardtwald sein?

Ich bin am Samstag bei Mainz gegen Dortmund, schaue mir anschließend das hessische Zweitliga-Derby im Eishockey zwischen Frankfurt und meinem Heimatverein Bad Nauheim an. Auf dem Bieberer Berg in Offenbach werden zu den sogenannten Winter-Games 20.000 Zuschauer erwartet. Das Sandhausen-Spiel werde ich mir gemütlich am Fernseher zu Hause in Walldorf anschauen.

Schlägt Ihr Herz noch schwarz-weiß?

Ich habe viele nette Leute in Sandhausen kennengelernt. Hin und wieder werde ich zu Fantreffen eingeladen und gehe wenn möglich auch hin. Trainer Uwe Koschinat und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca haben eine stabile Mannschaft zusammen gestellt, die sehenswerten Fußball spielt. Ich traue dem SV Sandhausen einen einstelligen Tabellenplatz zu.

20.000 Zuschauer bei einem Eishockey-Zweitligaspiel. Wie sehen Sie die Entwicklung in diesem Sport? Sie waren ja auch lange Jahre bei den Mannheimer Adlern.

Die olympische Silbermedaille im letzten Jahr war eine Sensation und hat neue Begeisterung entfacht. Man muss aber auch zugeben, dass Eishockey keine optimale Fernsehsportart ist, weil der Puck so klein ist. Aber dass die Endspiele um die deutsche Meisterschaft zwischen Mannheim und München im öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt nicht stattfanden, ist nicht nachvollziehbar. Inzwischen tut sich was: Das ZDF steigt ab kommender Saison mit Ausschnitten ein, und auch die Wiedereinführung der Auf- und Abstiegsregelung zwischen DEL und der DEL 2 ist gut.

Sie haben gesagt, dass der Fußball, der alles dominiert, von Sportarten wie Eishockey oder auch Handball lernen kann.

Unbedingt. In der Fußball-Bundesliga genießen die Schiedsrichter zu wenig Respekt. Fast jede Entscheidung zieht Reklamationen nach sich. Das erlebt man im Handball und im Eishockey so gut wie nicht, da werden die Entscheidungen der Unparteiischen ohne Diskussionen akzeptiert.

Durch den Videobeweis ist es nicht besser geworden?

Im Gegenteil. Wenn man als Spieler und Zuschauer minutenlang warten muss, ob man sich über ein Tor freuen darf, dann geht Emotionalität und Authentizität verloren. Der Videobeweis kommt viel zu oft zur Anwendung. Ich gebe dem Freiburger Trainer Christian Streich recht: Vielleicht bekommen wir jetzt ein bisschen mehr Gerechtigkeit, aber früher war es schöner.

Es gibt noch andere Baustellen im Fußball. Zum Beispiel die ständig steigenden Ablösegelder, die Ewald Lienen als "obszön" bezeichnet.

Das sehe ich entspannt. Als Jupp Kapellmann 1973 für 800.000 Mark von Köln zu den Bayern wechselte, prophezeiten viele das Ende des Fußballs. Heute sind 25 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler schon fast ein Schnäppchen. Lionel Messi verdient hundert Millionen Euro. Im Jahr. Der Markt reguliert den Preis. Aber wenn ich den genialen Messi dribbeln sehe, denke ich nicht an sein Gehalt. Und so geht es wohl den meisten, die den Fußball lieben.

Gleichwohl, die Kluft zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander.

Das stimmt und dennoch boomt die Bundesliga. Nicht zuletzt wegen einer genialen Vermarktung und den schönen Stadien. Die Zuschauer-Zahlen im Amateurbereich sinken dagegen drastisch. Natürlich auch, weil alle Spiele von der Bundesliga bis zur 3. Liga live im TV gezeigt werden. Das ist die Krux.

Sie selbst schauen sich gerne mal einen Kick der Kleinen an. Vor einem Jahr waren Sie gemeinsam mit Hansi Flick beim Hallenfußball-Turnier um den 1603-Cup in Bammental. Kann Friedbert Ohlheiser Sie und Ihren Freund am zweiten Weihnachts-Feiertag wieder in der Elsenzhalle begrüßen?

Wenn es irgendwie geht, kommen wir. Wobei ich aktuell sicherlich mehr Zeit habe als Hansi (lacht).

Hansi Flicks ohnehin große Beliebtheit hat noch mal zugenommen, seit er Cheftrainer von Bayern München ist.

Ich freue mich für Hansi. Er macht das überragend. Mit fachlicher Kompetenz und viel Empathie. Ich verstehe die Leute nicht, die von einer "ganz großen Lösung" für die Position des Cheftrainers bei den Bayern sprechen und Namen wie Mourinho, Pochettino oder Guardiola nennen. Ich bin überzeugt, dass Hansi Flick der Beste für die Bayern ist, auch über diese Saison hinaus.