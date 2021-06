Gelsenkirchen. (sid) Das Kapitel zwischen dem aus der Fußball-Bundesliga abgestiegenen FC Schalke 04 und Sebastian Rudy (31) ist endgültig beendet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde der noch bis Sommer 2022 gültige Vertrag mit dem Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Rudy stand seit 2018 auf Schalke unter Vertrag. "Nach dem ereignisreichen Montag haben wir noch einmal ausführlich gesprochen und sind nun sehr froh, dass wir eine einvernehmliche Lösung finden konnten, die den Klub wirtschaftlich deutlich entlastet", sagte Sportdirektor Rouven Schröder: "Sebastian wiederum erhält die Chance auf einen Neuanfang bei einem anderen Verein."

Am Montag war Rudy nicht zum vorgeschriebenen Coronatest vor dem Vorbereitungsstart der Knappen am Donnerstag erschienen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er bis auf wenige Spiele für Schalke an die TSG Hoffenheim ausgeliehen gewesen.