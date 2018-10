Istanbul. (dpa) Mit einer der besten Saisonleistungen hat der FC Schalke 04 den Stresstest im Hexenkessel von Istanbul bestanden und seine Chancen auf das Achtelfinale in der Champions League gewahrt. Der 16. der Fußball-Bundesliga kam am Mittwochabend beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul zu einem verdienten 0:0 und hat nun beste Aussichten, die K.o.-Runde in der Königsklasse zu erreichen. Vor rund 50.000 Zuschauern in der fast ausverkauften Türk Telekom Arena scheiterte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco einmal mehr an ihrer schlechten Chancenverwertung. Eine überragende Leistung bot Ersatzkeeper Alexander Nübel.

Im zwölften Saison-Pflichtspiel kombinierten die Schalker mutig nach vorn, nutzten die Räume geschickt und setzten immer wieder Nadelstiche. Jewgeni Konopljanka hob den Ball clever über Fernando Muslera und wurde dann vom Gala-Torhüter getroffen (13.). Der von den Schalkern erhoffte Elfmeterpfiff blieb aus - Tedesco (Foto: dpa) tobte an der Seitenlinie.

Ein Kopfball von Sané strich knapp am Tor vorbei (17.), Muslera lenkte einen Konopljanka-Schuss in höchster Not noch über die Latte (45.+1) - die Halbzeitführung für Schalke wäre mehr als verdient gewesen. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Breel Embolo eine Doppelchance (47.) - mit einer weiteren Gelegenheit (63.) hätte er die Partie im Alleingang entscheiden müssen. Und Schalke machte weiter Druck, der eingewechselte Steven Skrzybski hatte den Siegtreffer auf dem Fuß (88.) - die Schalker Chancen hätten am Ende für mehrere Siege gereicht. Die Hausherren machten zwar viel Wirbel, wurden aber höchst selten torgefährlich.

Istanbul: Muslera - Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo (82. Ömer Bayram) - Donk - Belhanda, Ndiaye - Sinan Gümüs (61. Selcuk Inan), Derdiyok (70. Mugdat Celik), Rodrigues. - Trainer: Terim.

Schalke: Nübel - Stambouli, Salif Sane, Nastasic - Caligiuri, Rudy, Mendyl - Serdar, Uth (90.+1 Burgstaller) - Embolo (82. McKennie), Konopljanka (77. Skrzybski). - Trainer: Tedesco.

Schiedsrichter: Benoit Bastien (Frankreich); Zuschauer: 45.000.