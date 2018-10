Dortmund. (sid) In der Bundesliga an der Spitze, in der Champions League auf Achtelfinal-Kurs: Borussia Dortmund hat seine bemerkenswerte Erfolgsserie auch in der Königsklasse fortgesetzt. Die Elf von Trainer Lucien Favre besiegte den französischen Vizemeister AS Monaco verdient mit 3:0 (0:0) und geht mit der idealen Ausgangsposition von sechs Punkten in die beiden schweren Duelle mit Europa-League-Sieger Atletico Madrid.

Joker Jacob Bruun Larsen (51.), Paco Alcacer (72.) und Marco Reus (90.+2) erzielten die Treffer beim ersten Dortmunder Heimsieg in der Champions League seit 574 Tagen. Alcacer hämmerte drei Minuten vor seinem Tor einen Foulelfmeter nur an die Latte.

Der BVB blieb damit auch im neunten Pflichtspiel unter Favre ungeschlagen. Monaco wartet hingegen seit neun Begegnungen auf ein Erfolgserlebnis und hat im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde nach der zweiten Niederlage ganz schlechte Karten.

Beim ersten Aufeinandertreffen mit Monaco seit dem Bomben-Attentat auf den BVB-Mannschaftsbus vor dem Viertelfinal-Hinspiel am 11. April 2017 spielten die Erinnerungen keine große Rolle mehr. Die Ereignisse seien inzwischen verarbeitet, hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon vor der Begegnung betont. In der Dortmunder Anfangself standen in Roman Bürki und Lukasz Piszczek nur noch zwei Spieler, die damals im Bus saßen.

Gegen den Tabellen-18. der Ligue 1 fand der achtmalige deutsche Meister vor 66.099 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park nur schwer ins Spiel. Die Gäste machten mit ihrer geschickten Raumaufteilung und Ballsicherheit dem BVB das Leben schwer. Von dem zuletzt beeindruckenden Tempospiel der Dortmunder war in der ersten Halbzeit nur in Ansätzen etwas zu sehen. Monaco gab auch die ersten Warnschüsse ab. Benjamin Henrichs zielte aber zu hoch (11.), gegen Youri Tielemans reagierte BVB-Schlussmann Bürki stark (19.).

Dortmunds Offensive hatte eine halbe Stunde lang nichts zu bieten, dann boten sich den Gastgebern aber die beiden besten Möglichkeiten zu Pausenführung. Alcacer schlenzte den Ball hauchdünn vorbei (33.), dann drehte Torhüter Benaglio einen Flachschuss von Marius Wolf mit den Fingerspitzen um den Pfosten (39.). Es war Benaglios letzte Aktion. Kurz vor dem Seitenwechsel musste der Schweizer verletzt ausgewechselt werden. Er wurde durch Danijel Subasic ersetzt.

Bruun Larsen kam zur Pause für Wolf und traf nach Zuspiel von Sancho zur Führung. Dortmund agierte nun selbstbewusster und zielstrebiger. Kapitän Marco Reus verpasste das 2:0 nur knapp (62.). Sieben Minuten später wurde Reus von Kamil Glik durch ein Foul gestoppt, Alcacer verschoss aber den Elfmeter.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney (65. Weigl) - Wolf (46. Bruun Larsen), Reus, Sancho (84. Philipp) - Paco Alcacer.

Monaco: Benaglio (45. Subasic)- Raggi, Glik, Jemerson, Henrichs - Tielemans, Aholou, Golowin (76. Chadli) - Sidibe, Falcao, Sylla (70. Grandsir).

Schiedsrichter: Kulbakow (Weißrussland); Zuschauer: 65.000; Tore: 1:0 Bruun Larsen (51.), 2:0 Alcacer (72.), 3:0 Reus (90.+2)