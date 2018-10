Von Tillmann Bauer

Mannheim. Jerry Tollbring (23) war der erste, der am heutigen Mittwochabend zum Aufwärmen erschien. Kaum verwunderlich, denn der quirlige Linksaußen hatte viele Hände zu schütteln. In der Königsklasse traf er mit den Rhein-Neckar Löwen auf seinen alten Verein, den schwedische Meister IFK Kristianstad, für den er drei Jahre Tore am Fließband produzierte, bevor er den nächsten Schritt ins Ausland wagte. Tollbring strahlte auch noch nach dem Spiel, denn die Löwen ließen den Schweden keine Chance und schickten sie mit einem 36:27-Heimsieg in Richtung Flughafen. "Der Sieg heute war verdient", urteilte Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter, nach dem Schlusspfiff. Vorne habe man fast alles richtig gemacht, in der Abwehr habe man sich nur einmal eine kurze Schwächephase erlaubt. Auch die Spieler, die sonst in der zweiten Reihe stehen, machten ihre Sache gut.

Natürlich durfte Tollbring gegen seine alte Liebe von Anfang an ran, Gudjon Valur Sigurdsson, sein Partner auf Linksaußen, nahm den Platz auf der Bank dankend an. Bei diesem stressigen Terminkalender ist selbst der austrainierte Isländer über jede Pause dankbar. Auch Jannik Kohlbacher und Patrick Groetzki - die normalerweise zum Stammpersonal zählen - durften sich das Geschehen von Anfang an von der Seitenlinie aus anschauen. Und dennoch: Es lief auf Anhieb so rund für die in orange gekleideten Löwen, dass der ehemalige Mannheimer Trainer Ola Lindgren, der nun die Schweden coacht, mit seinem Team nach drei Minuten 0:4 in Rückstand lag. Die Löwen überrannten Kristianstad förmlich. Schon früh war klar, dass diese Begegnung schnell entschieden sein würde.

Passend dazu, dass kurz darauf - es waren noch nicht einmal zehn Minuten gespielt - Philip Henningsson auf Seiten Kristianstads die Rote Karte sah und seiner Mannschaft damit keinen Gefallen tat. Mit einem beherzten Schlag ins Gesicht hatte er Steffen Fäth aus der Luft gepflückt. Fäth humpelte mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und schmerz verzehrtem Gesicht in die Kabine, konnte nicht weiterspielen.

Erfreulich war aber, dass Abwehrsäule Ilja Abutovic nach überstandener Verletzung (Muskelfaserriss) erstmals wieder im Kader stand. Seine Kollegen verrichteten aber gute Arbeit, was zur Folge hatte, dass er gar nicht gebraucht wurde und 60 Minuten auf der Bank hin und her rutschte. "Er hätte auch heute spielen können", so Roggisch, "ein großes Lob geht an unsere medizinische Abteilung." Er versicherte: Abutovic ist gegen Kiel einsatzbereit.

Neben Tollbring wusste auch sein Gegenüber, Bogdan Radivojevic, seine Chance zu nutzen. Er überzeugte als Groetzki-Ersatz und glänzte mit neun Toren. Nur einmal scheiterte er im Abschluss. "Das hat Spaß gemacht heute", so Radivojevic, "ich bin natürlich froh, wenn mir vertraut wird und ich dieses Vertrauen zurück zahlen kann." Auf der anderen Seite, im Löwen-Tor, überzeugte ein anderer Schwede. Andreas Palicka war glänzend aufgelegt, fing die Bälle der gegnerischen Rückraumspieler, was den Löwen noch einmal zusätzlich Sicherheit gab.

Man spürte, von Anfang an, dass diese Begegnung nur einen Sieger haben konnte. Zu einfach kamen die Schützlinge von Nikolaj Jacobsen durch die Deckung, zu ungefährlich agierte Kristianstad im Angriff. Kurzum: Man hat sich warm geschossen, man ist bereit für das Topspiel am Samstag gegen den THW Kiel. Kristianstad war, zumindest an diesem Abend, keine Herausforderung.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 6/4, Lipovina 5, Sigurdsson, Radivojevic 9, Tollbring 3, Abutovic, Mensah Larsen 4, Fäth, Groetzki, Taleski 2, Guardiola 1, Petersson 2, Nielsen 3, Kohlbacher 1.

Kristianstad: Larsson L., Kappelin - Hansson, Nyfjäll 1, Arnarsson 3, Henningsson, Nilsen 5, Canellas 2, Larsson J., Gudmundsson 5, Freiman 3, Ehn 2, Einarsson 2, Jurmala, Chrintz, Halen 4/2.

Spielfilm: 5:2 (5.), 10:5 (10.), 11:7 (15.), 13:8 (20.), 15:10 (25.), 18:14 (Halbzeit) - 21:15 (35.), 25:18 (40.), 28:20 (45.), 31:23 (50.), 34:26 (55.), 36:27 (Ende); Zuschauer: 3082.