Heidelberg. (momo) Zwei echte Spitzenspiele können die Rugby-Fans am Wochenende in Heidelberg erleben. Spannend dürfte es vor allem am Samstag werden, wenn sich in der Bundesliga der TSV Handschuhsheim um 16 Uhr mit dem deutschen Meister Heidelberger Ruderklub (HRK) misst. Bereits um 12 Uhr kreuzen der Zweitliga-Spitzenreiter Sportclub Neuenheim und der Heidelberger Turnverein die Klingen. Die Rudergesellschaft Heidelberg sollte um 14 Uhr gegen das Tabellenschlusslicht RC Luxemburg keine Probleme haben und schielt im Falle eines Handschuhsheimer Punktverlustes auf den zweiten Tabellenplatz.

Auch ohne ihre vier Siebenerrugby-Asse Fabian Heimpel, Tim Lichtenberg, Bastian Himmer und Sebastian Fromm gewannen die "Orange Hearts" in Pforzheim, wenn auch mit nur einem Punkt. Trainer Jeff Tigere war stolz auf diese Willensleistung und sah, "dass alle sich reinhauen und immer an sich glauben". In der Tat ist die RGH die Mannschaft, die über die größte Variabilität im Angriffsspiel verfügt, davon zeugen nicht nur die meisten erzielten Punkte. Gegen den Tabellenletzten sollte das Spiel nicht so knapp verlaufen wie in Pforzheim, aber unterschätzen darf man die Mannschaft aus dem Großherzogtum nicht, die mit ihrer unorthodoxen Spielweise im Sturm ein schwerer Gegner sein kann.

Enger wird es im Sportzentrum Nord zugehen, wo Halbfinal-Anwärter TSV Handschuhsheim den Vorjahresmeister HRK empfängt. Schon im Hinspiel konnte man trotz des 41:12-Sieges des TSV sehen, dass der HRK im Sturm nach wie vor zur deutschen Spitzenklasse gehört. Der Ankündigung von HRK-Trainer Pieter Jordaan, "an Kleinigkeiten gearbeitet" zu haben, folgte am Sonntag eine Machtdemonstration gegen die gnadenlos unterlegenen Neckarsulmer, die beim 61:7-Erfolg des HRK kaum eine Hand an den Ball bekamen. Dies ist den Handschuhsheimern bewusst: "Es wird ein Kampfspiel und keine Schönspielerei. Beide Seiten wissen, dass sie den Ball brauchen, also wird es ein richtig hartes Unterfangen, bei den Standardsituationen die Oberhand zu gewinnen, um im Angriff gefährlich werden zu können", stellt Löwen-Kapitän Sven Wetzel klar.

Derbyzeit in der 2. Liga: Während der SC Neuenheim nur so durch die Liga fegt, demonstrierte auch der Heidelberger TV seine wiedergewonnene Stärke beim 56:0 gegen Stuttgart. Besonders erfreut war Trainer Thomas Kurzer über die gute Umsetzung des Spielsystems: "Da hat niemand alles selbst versucht, sondern immer nach Plan gemeinsam agiert. Mit dieser Einstellung können wir fünf der noch sechs ausstehenden Spiele gewinnen." Das Spiel gegen den SCN ist von dieser forschen Ansage ausgenommen. Denn was soll man nach einem 139:0-Sieg sagen? Unterföhring war für Neuenheim ein ebenso wenig gefährlicher Gegner, wie es der Rest der Liga sein kann. Die "Königsblauen" sind eine Klasse für sich.

Viel Rugby gibt es am Sonntag auf den drei Sportplätzen im Heidelberger Norden. Der TSV Handschuhsheim ist am Zoo Ausrichter des Schülerturniers um den SAS Juniorcup, das um 11 Uhr beginnen wird. Zeitgleich richtet der SCN ein Turnier der Verbandsliga-Männer aus, bei dem das von Uwe Schwager betreute Team SCN II als Favorit gilt.

Bundesliga, Samstag, 14 Uhr: RG Heidelberg - RC Luxemburg (Harbigweg); 16 Uhr: TSV Handschuhsheim - Heidelberger RK (Sportzentrum Nord).

2. Bundesliga Süd, Samstag, 12 Uhr: Heidelberger TV - SC Neuenheim (Carl-Bosch-Straße).