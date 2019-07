Mannheim. (czi) Nach dem bislang größten Erfolg seiner noch jungen Karriere hat Felix Kunstein gute Laune. Mit einem breiten Grinsen hat sich der 16-Jährige bei tropischen Temperaturen einen wertvollen Platz im Schatten gesichert, die Wasserflasche ist längst geleert. Gerade ist der Schüler über die 100m-Strecke 10,61 Sekunden gelaufen - persönliche Bestzeit. "Ich habe das heute einfach im Gefühl gehabt", teilt der Sprinter mit. In seiner Altersklasse läuft er in Deutschland auf seiner Paradestrecke inzwischen fast schon außer Konkurrenz. Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften hat sich Kunstein vor wenigen Wochen mit 10,62 locker den Titel geholt, auch über die 200-Meter-Strecke konnte dort mit 22,24 Sekunden niemand den 1,72 Meter großen Athleten gefährden.

Doch regional denkt Felix Kunstein schon lange nicht mehr. Der Schüler der integrierten Gesamtschule Mannheim hat sich mit seinem Fabelsprint bei der Junioren-Gala für das "Youth European Olympic Festival" in Baku qualifiziert - seinem eigentlichen Saisonhöhepunkt. In Aserbaidschan soll das Podium anvisiert werden. Derzeit liegt Kunstein mit seiner Bestzeit europaweit auf Platz drei seiner Altersklasse - unrealistisch scheint das Medaillenprojekt also keinesfalls. "Meine Ansage lautet: Man soll sich immer Ziele setzen", sagt Georg Thome. Der MTG-Sprinttrainer hat in den letzten Jahren schon viele Talente betreut. Derzeit besteht seine Trainingsgruppe aus zehn Athleten. Natürlich könne man diese aufgrund der unterschiedlichen Disziplinen nur schwer miteinander vergleichen, weiß der 59-Jährige. Doch bei einem ist sich der Coach sicher: "Felix hat das Zeug für eine Sprintkarriere."

Seine Vorteile kann Kunstein schon am Start ausspielen. Die ersten 60 Meter sind seine Domäne. Keiner kommt aggressiver aus dem Startblock und kann mit mittellangen Schritten sofort ein Polster auf die Konkurrenz herauslaufen. "Felix kann sich außerdem auf den Punkt konzentrieren", lobt der Trainer. "Er besitzt die Gabe, am Start einfach alle Störfaktoren komplett auszublenden und sich auf den Punkt zu konzentrieren. Felix befindet sich dann wie in einem Tunnel."

"Wie in einem Tunnel"

Manchmal startet der Junioren-Sprinter auch über 200 Meter. Nach 140 Metern gehe ihm dann die Puste aus, die restlichen Meter müsse er sich ins Ziel retten, grinst er: "Wir arbeiten daran." Die längeren Schritte, die man auf den Kurzdistanzen für die letzten Meter benötigt, werden im Training intensiv geübt. Die Grundlagen für die jüngsten Erfolge wurden in Italien gelegt. Zehn Tage verbrachte die MTG-Trainingsgruppe über Ostern im Trainingslager. Eine sehr intensive Zeit sei das gewesen, blickt Thome zurück: "Die Umfänge waren hoch. Bis der Körper das komplett aufgenommen hat, dauert es sechs Wochen."

Dem Sprinter, der optisch eher an einen Hammerwerfer erinnert, fallen alle Sportarten leicht. Bei der MTG hat er in jungen Jahren auch das Turnen erlernt. In Mannheim bilde man seine Athleten vielseitig aus, erklärt Thome: "Die Spezialisierung erfolgt dann im Teenageralter. Gerade da bleiben aber viele junge Menschen oft auf der Strecke. Unser Ziel ist es, so viele wie möglich in die Erwachsenen-Leichtathletik zu bringen." Eine Vorgabe, um die man sich bei Kunstein keine Sorgen machen muss. Mit Patrick Domagala, dem anderen Top-Sprinter der MTG, tauscht sich Kunstein regelmäßig aus. Ihn motivieren die vielen Gespräche mit dem älteren Kollegen, der sich in der Sprint-Szene schon einen Namen gemacht hat. Thome lacht: "Patrick hat neulich gesagt, dass er von Felix gerne den Start hätte."