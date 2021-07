Heidelberg. (bz) Wieder Heimspiel, wieder ein Mannheimer Landesligist zu Gast – wieder eine Überraschung im badischen Fußballpokal? "Ich hätte zumindest nichts dagegen" lacht Bernd Bechtel. Der Trainer des Heidelberger Kreisligisten FV Nußloch bereitet seine Mannschaft diese Woche auf das Duell mit dem FV Brühl vor, nachdem letzten Sonntag ein 8:7-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den VfL Neckarau gelang.

Mit den Brühlern kommt in der zweiten Runde eine ähnlich stark einzuschätzende Mannschaft, was erneut auf einen engen Spielverlauf schließen lässt. Bechtel sieht das ähnlich und hat sich mit dem Gegner detailliert auseinandergesetzt. "Sie haben mit Mike Kappes einen erfahrenen Spieler dazubekommen, der ihnen sicherlich sehr helfen wird als Führungspersönlichkeit", sagt Nußlochs Coach.

Personell ist Bechtel zu einigen Umbaumaßnahmen gezwungen. Steffen Kochendörfer und Alfred Berewa fehlen nach ihren Platzverweisen gegen Neckarau gesperrt. "Dazu kommen Verletzte und Urlauber, aber das haben aktuell alle Vereine", sagt der FV-Trainer. Er hat sich noch nicht mit der möglichen dritten Runde beschäftigt. Das übernahmen vielmehr seine Spieler. Bechtel schmunzelt: "Die Jungs sind da meistens ein bisschen schneller und haben schon recherchiert, dass danach höchstwahrscheinlich der Oberligist 1. CfR Pforzheim unser Gegner wäre."

Manche Klubs sind einfach für den Pokal gemacht. Der VfB St. Leon ist so einer. "Wir stehen auf den Pokal", sagt Trainer Benjamin Schneider. In den vergangenen Jahren gelangen den Schwarz-Gelben einige Überraschungen, eine sogar gegen den Gegner vom kommenden Sonntag, den VfR Mannheim (17 Uhr).

2017 war es in der ersten Runde, als die Rasenspieler nach St. Leon reisten. Der VfB machte damals kurzen Prozess mit dem Verbandsliga-Favoriten und schickte ihn mit 3:1 nach Hause. "Daran haben wir sehr gute Erinnerungen und viele Jungs von damals sind heute immer noch dabei", sagt Schneider.

Etwas schlechtere Vorzeichen gibt es allerdings. "Wir hätten die Partie gerne auf Freitag, oder Donnerstag vorgezogen, aber der VfR machte dabei nicht mit", erläutert Schneider, da er am Sonntag auf vier Akteure verzichten muss, die sich dann im Urlaub befinden: "So ist es nun einmal."

Zu einem Wiedersehen kommt es in Neuenheim. ASC-Trainer Uli Brecht begrüßt mit seiner Landesliga-Elf den Verbandsliga 1. FC Mühlhausen, den er in der Saison 2018/19 coachte. "Das ist auf jeden Fall etwas Besonderes, ich habe nach wie vor zu einigen Leuten wie beispielsweise Trainer Steffen Kretz einen guten Kontakt", so Brecht. Kurioserweise hätten sich beide Klubs an diesem Wochenende ohnehin zu einem Testspiel getroffen, nun wurde daraus eben ein Pflichtspiel. Beide wussten bislang mit starken Ergebnissen zu überzeugen. Der ASC-Trainer sieht darin einen aussagekräftigen Test für seine Schützlinge und sagt: "Mühlhausen ist ein Brett, ich schätze sie in der Verbandsliga stark ein und traue ihnen einiges zu."

Bereits am Samstag um 15 Uhr tritt die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal beim SV 98 Schwetzingen an. Es ist ebenso ein Landesliga-Duell wie es tags darauf der FC Bammental und die FT Kirchheim bestreiten werden. Für die SG HD-Kirchheim steht erneut ein Verbandsligist bereit. Nach der 2:1-Überraschung gegen den FV Heddesheim schlägt nun der FC Zuzenhausen im Sportzentrum Süd auf.

Badischer Fußballpokal, 2. Runde Rhein-Neckar-Gebiet am Samstag, 15 Uhr: SV Schwetzingen – DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal; Sonntag, 15 Uhr: TSV Neckarbischofsheim – KSC Schwetzingen; 17 Uhr: ASC Neuenheim – 1. FC Mühlhausen, SpVgg Baiertal – VfB Eppingen, FC St. Ilgen – Türkspor Mannheim, TSV Viernheim – SG Horrenberg, FV Nußloch – FV Brühl, FC Bammental – FT Kirchheim, VfB St. Leon – VfR Mannheim, SG HD-Kirchheim – FC Zuzenhausen.