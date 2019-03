Gartenstadt. (cr) Nur dezenten Jubel gab es im Karlsruher Lager zu sehen, als der Einzug ins Finale des badischen Landespokals feststand. Zu ungefährdet war der Sieg im Halbfinale beim VfB Gartenstadt, das der KSC nach Toren von Christoph Kobald (19.), Saliou Sané (21./75.) und Kyoung-Rok Choi (72.) 4:0 gewann. Außerdem war es vor dem Spiel zu einer Massenschlägerei zwischen Anhängern des KSC und Waldhof-Mannheim-Fans gekommen.

Gegen den Tabellenführer der Verbandsliga, der zuletzt fünf Ligaspiele in Folge gewonnen hatte, nutzte KSC-Trainer Alois Schwartz die Gelegenheit, um den Spielern Praxis zu gönnen, die im Liga-Alltag nicht zur ersten Elf gehören: Nicht ein Akteur aus der Stammformation vom letzten Heimspiel gegen Rostock (1:1) stand von Beginn an auf dem Platz.

Nach vorsichtiger Anfangsphase ging der KSC vor 2000 Zuschauern mit zwei kurz hintereinander erzielten Treffern in Führung. Nach einer Ecke von Marc Lorenz zog Janis Hanek aus 16 Metern ab, Kobald drückte den Ball mit den Fußspitzen über die Linie (19.). Zwei Minuten später brachte Martin Stoll den Ball per Kopf Richtung Tor, wo ihn Sané zum 0:2 unter die Latte hämmerte (21.).

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Choi an VfB-Keeper Dennis Broll (48.), ehe Christian Kuhn mit einer verunglückten Flanke, die sich aufs Tornetz senkte, beinahe den Anschlusstreffer erzielt hätte (53.). Den Amateuren schwanden zusehends die Kräfte, so dass die KSC-Offensive leichtes Spiel hatte: In der 73. Minute erzielte Choi nach Vorarbeit von Sané das 0:3, kurz darauf traf Sané selbst zum 0:4 (75.), ehe der Gartenstädter Fabio Hechler nach einer Rangelei vom Feld verwiesen wurde (81.).

Im Finale, das am 25. Mai stattfindet, trifft der KSC nun auf den SV Waldhof, der sich beim FC Nöttingen durchsetzte.

Gartenstadt: Broll - Geissinger, Schwöbel, Gebhardt - Kuhn, Schaaf, Feigenbutz, Adamek (55. Hechler), Abele (76. Makan), Krohne (68. Urban) - Fetzer (82. Schaudt).

Karlsruhe: Schragl - Kircher, Kobald, Stoll, Sverko - Hanek, Groiß (73. Möbius) - Camoglu (78. Batmaz), Lorenz (60. Röser) - Choi, Sané (78. Stroh-Engel).

Schiedsrichter: Vincent Becker (Pforzheim); Zuschauer: 2000; Tore: 0:1 Kobald (19.), 0:2 Sané (21.), 0:3 Choi (72.), 0:4 Sané (75.).