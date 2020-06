Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Trainer Jens Großmann wollte in der ersten Enttäuschung hinschmeißen. Sportchef Stefan Ohlheiser war über Tage kaum noch ansprechbar. Wie ein Keulenschlag traf den FC Bammental das Vorhaben des badischen Fußballverbandes. Bei einem Saison-Abbruch wegen Corona sollen die Meister vorzeitig gekürt und die Absteiger begnadigt werden. Leer gehen dagegen die Teams aus, die über die Relegation hätten aufsteigen können.

"Das ist problematisch", räumt der Heidelberger Kreisvorsitzende Johannes Kolmer ein, "ich habe Verständnis für Bammental." An 15 der 20 Spieltagen führten die Elsenztaler die Tabelle der Landesliga Rhein-Neckar an. Am letzten Spieltag vor der Corona-Pause musste man den 1. FC Mühlhausen vorbeiziehen lassen. Schuld war ein verschossener Elfmeter beim 2:2 bei den FT Kirchheim.

Mittlerweile sind die Tränen getrocknet. Kampfgeist hat die Depression ersetzt. Beim Außerordentlichen Verbandstag am übernächsten Samstag wird der FC Bammental einen Antrag stellen: Nicht nur die Meister, sondern auch die Vereine auf den Relegationsrängen sollen aufsteigen. Unterstützt wird diese Forderung vom VfB Leimen, Rot-Weiß Rheinau, dem Türkischen Sportverein Pforzheim und dem SC Siegelsbach. Rheinau und die Türken sind nur durch das schlechtere Torverhältnis, Bammental und Siegelsbach aus der Sinsheimer B-Klasse durch jeweils einen einzigen Punkt vom Aufstiegsplatz entfernt.

Andreas Knödler, designierter Sportchef beim VfB Leimen, sieht einen Widerspruch. "Die Runde soll zwar abgebrochen werden, dennoch wird eine Wertung vorgenommen, indem man einen Meister bestimmt und auf Absteiger verzichtet. Folgt man dieser Logik, hätte man auch die Relegationsränge mit in die Wertung einbeziehen müssen", argumentiert der 37-jährige Jurist.

Für den Syndikus bei der Firma Freudenberg ist es nicht nachvollziehbar, dass schwache Mannschaften belohnt, starke aber bestraft werden. So bleibt zum Beispiel dem Landesliga-Letzten TSV Kürnbach der Abstieg erspart – trotz nur elf Zählern und einem Torverhältnis von minus 49. Dagegen hat sich der Rangzweite Bammental für seine 45 Punkte aus 20 Spielen umsonst ins Zeug gelegt.

Natürlich könne er die Enttäuschung nachvollziehen, versichert Ronny Zimmermann. Maßgeblich sei für den Verband ein Gutachten gewesen, das der renommierte Sportrechtler Dr. Martin Stopper erstellt hat. Darin heißt es, dass sich aus dem Relegationsplatz nicht das Recht auf den Aufstieg ableiten ließe, sondern lediglich die theoretische Chance aufzusteigen. Das oberste Ziel des Verbandes müsse es sein, den Spielbetrieb zu gewährleisten. "Wenn man für einen nicht geregelten Sachverhalt zur Vermeidung einer Haftung ein Rechtsgutachten einholt und da steht klipp und klar drin, biege rechts ab, wären wir töricht, wenn wir nach links gehen würden", stellt Badens Boss fest.

Sollte man dem Bammentaler Antrag folgen, sei das Programm in der kommenden Spielzeit nur schwer zu bewältigen. Mal abgesehen davon, dass es wohl erst frühestens Mitte oder Ende September weitergehen wird.

32 zusätzliche Mannschaften müssten in Nordbaden untergebracht werden, hat Rüdiger Heiß errechnet. Das würde bedeuten, dass Verbands- und Landesliga in der nächsten Runde nicht mit 19, sondern mit 22, beziehungsweise 21 Mannschaften an den Start gehen. Die Zahl der Kreisligisten würde sich von 16 auf 18 erhöhen. Die Folge, so der Vize-Präsident aus Reichartshausen, wären bis zu sechs Mittwoch-Spieltage und fünf bis sechs Absteiger in den folgenden Jahren. Heiß: "Als Verband müssen wir das Große und Ganze sehen und sind es den Vereinen schuldig, aufzuzeigen, welche Folgen ein Antrag für alle Vereine hat."

Ohlheiser hält dagegen, dass es die Spannung erhöhen würde, wenn es – wie in den letzten Jahren in der Heidelberger Kreisliga – nicht nur einen Absteiger gibt, der manchmal schon nach der Vorrunde feststeht. "Außerdem ziehen Fußballer ein Mittwochabend-Spiel dem Training vor", glaubt der frühere Verteidiger.

Es lohnt sich aber auch, darüber nachzudenken, ob man vielleicht mit einem anderen System der drohenden Terminflut Herr wird. Denkbar ist, eine Klasse in zwei Staffeln aufzuteilen oder nur eine Hinrunde auszutragen. Daran anschließen könnten sich Play-offs, in denen Meister, Auf- und Absteiger ermittelt werden. Kolmer hält diese Überlegung für ausgesprochen reizvoll. "Ich finde gut, mal was Neues auszuprobieren", sagt der 65-jährige Hirschhorner.

Auch Rüdiger Heiß mag sich diesen Gedankenspielen nicht grundsätzlich verschließen. "Ich bin offen", meint der 57-jährige Lehrer, "denn ich muss mich mittwochabends nicht ins Auto setzen. Das müssen die Vereine entscheiden."

In einer Umfrage haben sich knapp 90 Prozent mit der von der Führung vorgeschlagenen Lösung einverstanden erklärt. Ohlheiser wundert es nicht: "Alle haben bekommen, was sie wollten. Nur die potenziellen Relegations-Teilnehmer wurden krass benachteiligt."

Der 65-jährige frühere Postbeamte appelliert mit Blick auf den benachbarten Südwestdeutschen Fußballverband, wo das Aufstiegsrecht großzügiger gehandhabt wird: "Dort verweist man nicht nur auf Gutachten und Paragrafen. Dort hat man menschliche Größe gezeigt." Ronny Zimmermann will dem Willen der Mehrheit folgen. Er sagt: "Beim Verbandstag wird abgestimmt. Die Delegierten treffen die Entscheidung."