Walldorf. (bz) Am Mittwoch folgt die Kontrolle, ob die Hausaufgaben erledigt wurden. "Wir starten mit einem Laktattest in die Vorbereitung", sagt Matthias Born, Trainer der Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Nach einem ersten Fußball-Training am Donnerstag reist der FCA-Tross am Freitag für drei Tage ins Zillertal, wo neben morgendlichen Ausdauerläufen gemeinsames Skilaufen auf dem Programm steht.

Nicht mehr mit dabei sein wird Salvatore Varese. Um mehr Spielzeit zu erhalten, hat er den Verein auf eigenen Wunsch verlassen und sich dem Oberligisten Neckarsulmer SU angeschlossen.

Neuzugänge gibt es derweil noch keine zu vermelden. "Wir halten weiterhin die Augen offen, es hat sich gezeigt, dass in der Regionalliga Ende Januar nochmals Bewegung in den Transfermarkt kommt", erwartet Born eine heiße Endphase der Winter-Transferperiode.

Gegen einen neuen treffsicheren Stürmer hätte in der Astorstadt niemand etwas einzuwenden.

Die Testspiele des FCA Walldorf, 23.1., 19 Uhr: FCA - Arminia Ludwigshafen; 25.01., 11 Uhr: FCA - Neckarsulmer SU; 2.2., 14 Uhr: Wormatia Worms - FCA; 6.2., 19 Uhr: FCA - FC Kirrlach; 10.2., 11 Uhr: FC Speyer - FCA; 16.2., 14 Uhr: FCA - VfB Gartenstadt (Ort offen); 23./24.2., 14 Uhr: FC Homburg - FCA (1. Punktspiel).