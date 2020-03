Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Wolfgang Gauweiler ist ein Spaßvogel. Auf die Frage, was er denn beruflich mache, pflegt er zu antworten: "Das fragt mich mein Chef auch häufig." Als sein VfB Schönau der Aufstieg in die B-Klasse gelang, löste der Präsident eine Wette ein und ließ sich von den Spielern eine Glatze scheren. Doch jetzt ist Schluss mit lustig. Die Corona-Krise macht auch Gauweilers Verein zu schaffen. "Auch wenn es sich um vergleichsweise bescheidene Summen handelt, müssen die laufenden Kosten bezahlt werden", sagt der Vorsitzende. Zum Beispiel der Kredit für den Kunstrasen.

Wolfgang Gauweiler. Foto: vaf

Am Sonntag wäre die Spielgemeinschaft Schatthausen/Baiertal II zu Gast auf der Sportanlage im Oberen Tal gewesen. Vor zwei Wochen war bereits das Heimspiel gegen die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal ausgefallen. Rund 500 Euro hat die vom Verband verordnete Zwangspause den Verein gekostet. Es fehlen nicht nur die Zuschauer-Einnahmen, es fehlt auch das Geld durch den Verkauf von Würstchen und Getränken.

Uwe Hollmichel. Foto: Pfeifer

Um eine andere Größenordnung geht es bei der SG Heidelberg-Kirchheim. 2 200 Mitglieder in zwölf Abteilungen hat der Stadtteil-Verein und zählt damit zu den größten Sportklubs in Heidelberg. Präsident Uwe Hollmichel war Direktor bei der Deutschen Bank und kann die wirtschaftlichen Folgen abschätzen. Die Verluste aus der jetzt dreiwöchigen Zwangspause sind noch einigermaßen überschaubar. Problematisch würde es, wenn Spiel- und Sportbetrieb den Sommer über ruhen würden. "Dann entgehen uns rund 60 000 Euro, die wir durch unsere Turniere und Sommer-Camps einnehmen", fürchtet der 62-jährige Banker.

Hollmichel denkt noch weiter. Was ist, wenn die Mitglieder den Beitrag – im Schnitt 120 Euro im Jahr – nicht mehr zahlen können, weil sie von einer möglichen Rezession, von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, betroffen sind? Wie lange bleiben die Sponsoren treu, wenn die Schriftzüge nicht mehr auf den Trikots zu sehen sind? Noch bedroht die Krise nicht den Verein. Hält sie über mehrere Monate an, könnte sich das ändern.

Ähnlich sieht es Peter Knapp auf der anderen Seite des Neckars. Drei Wochen ist es her, dass die DJK-FC Ziegelhausen-Peterstal beim Heimspiel gegen den VfB St. Leon Einnahmen hatte. Gut 500 Euro durch Eintrittskarten und Bewirtung. Feste Größe im Etat des Landesligisten wie auch die Erlöse im jeweils unteren fünfstelligen Bereich aus den Festen zum 1. Mai und der Kerwe im Juli. Ob bis dahin wieder gefeiert werden darf, steht in den Sternen. Zuversicht gibt dem ersten Vorsitzenden das Gefühl, dass "in unserem Verein ein großer Zusammenhalt" herrscht.

Achim Scharwatt. Foto: vaf

Mit Sportsgeist wollen auch die Landesliga-Rivalen FC Bammental, ASV/DJK Eppelheim und FC Badenia St. Ilgen der Krise trotzen. Obwohl seit drei Wochen nichts mehr läuft, halten sich die Vereine an ihre Verpflichtungen. Über kurz oder lang werde man jedoch mit den Trainern reden müssen, sagen übereinstimmend FCB-Sportchef Friedbert Ohlheiser, der Eppelheimer Abteilungsleiter Achim Scharwatt und Badenia-Boss Peter Bitz.

Genannt werden Beispiele aus der Bundesliga. Dort haben hoch bezahlte Profis signalisiert, dass sie auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten wollen. Um die 500 Euro aufwärts verdienen schätzungsweise Cheftrainer monatlich in der siebten Liga. Ein nicht kleiner Posten im Budget eines manchen Haushaltes.

Friedbert Ohlheiser. Foto: Pfeifer

Mit gutem Beispiel ging Eppelheim voran. Weil das Klubhaus seit Anfang März geschlossen ist, wurde dem Wirt die Pacht in Höhe von knapp 3 000 Euro erst mal gestundet. Obwohl knapp vor der Krise 800 Euro vom Vereinskonto runter gingen. Eine Pauschalzahlung für die Schiedsrichter.

Glück im Unglück hatte der FC Bammental. Das alte Klubhaus wurde abgerissen, das neue ist finanziert und soll in zwei, drei Monaten bezogen werden. Deshalb hält es Friedbert Ohlheiser auch für zu früh, um Alarm zu schlagen. Ähnlich sieht es Achim Scharwatt. "Noch pfeifen wir nicht aus dem letzten Loch",beruhigt der Fußball-Abteilungsleiter, "wenn spätestens ab Sommer der Ball wieder rollt, kommen wir mit einem blauen Auge aus der Krise."