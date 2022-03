Von Rainer Kundel

Mannheim. NHL-Verhältnisse in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL): Bei der Terminhatz gegen Ende der Hauptrunde treten die Adler Mannheim zunächst am Dienstagabend um 19.30 Uhr in der SAP Arena zum regulären 58. Spieltag gegen die Schwenninger Wild Wings an. 24 Stunden später holen sie die am 7. Januar aufgrund einer Team-Quarantäne bei den Iserlohn Roosters ausgefallene Partie im Sauerland nach.

Obgleich von vielen Spielern die Aussage überliefert ist, lieber zu spielen als zu trainieren, geht das Nachholprogramm der DEL schon an die Grenzen der Belastbarkeit. "Wir hatten am Samstag trainingsfrei, da bekommt man den Kopf etwas frei", berichtet David Wolf. Pavel Gross sah das Ganze auf sich zukommen. "Wir wussten, dass auch diese Saison keine normale sein wird, insofern mussten wir damit rechnen, dass eine solche Konstellation mal kommen kann", erinnert sich der Cheftrainer an eine ähnliche Taktung im April 2021 mit Spielen in Bremerhaven und Wolfsburg hintereinander. "Um frisch zu bleiben, werden wir konsequent mit vier Reihen rotieren und am Mittwoch nach einem kleinen Fitnessprogramm um 12.30 Uhr nach Iserlohn fahren", verrät der 53-Jährige den Tagesablauf. Für beide Spiele gelte es, mehr Energie und Tempo als gegen Bietigheim in die Zweikämpfe zu bringen.

Aufgrund des großen Fragezeichens hinter der Verletzung von Korbinian Holzer, der am Freitag vorzeitig die Partie beendet hatte und sich im Laufe des Montags einer MRT-Untersuchung unterzog, rückt Förderlizenzspieler Arkadiusz "Aki" Dziambor aus Heilbronn wieder in den DEL Kader. Ilari Melart hat nach dreimonatiger Pause (Bein-OP) gerade erst das Mannschaftstraining aufgenommen.

Bei seinem Comeback müsste ein anderer Importspieler auf die Tribüne, da seit der Verpflichtung von Markus Hännikäinen das Kontingent um eine Stelle überzogen ist.

Unterdessen üben zwei Klubs im Tabellenkeller in einer Saison, in der mindestens neun Spiele nicht nachgeholt werden können, angesichts des wieder eingeführten Abstiegs den Aufstand. Während das aktuelle Schlusslicht Krefeld Pinguine nach Aussage seines Geschäftsführer Sergey Saveljev in der Rheinischen Post den Klageweg beschreiten will (DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke: "Das ist Jedermanns gutes Recht"), belassen es die Schwenninger noch bei Äußerungen ihres Unverständnisses. Trainer Christof Kreutzer: "Sportlich ist das nicht mehr fair. Wenn es einen Absteiger geben soll, dann müssen auch alle Spiele der Hauptrunde stattfinden. Und wenn man dafür die Playoffs abkürzt."

Als "Farce" bezeichnete Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner die Situation. "Es kann nicht sein, dass ein Klub davon profitiert, dass er keine Spiele durchführt und andere möchten spielen und dürfen nicht." Grund der misslichen Entwicklung sei laut Tripcke, "dass Gesundheitsämter mehrere Mannschafts-Quarantänen angeordnet haben, obwohl nur wenige Spieler positiv waren. Das hat uns in der Schärfe und Dauer doch überrascht."

Dienstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings; Mittwoch, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters - Adler.