Von Rainer Kundel

Mannheim. Es geht jetzt Schlag auf Schlag in der Deutschen Eishockey-Liga: Viel Zeit, den hart, taktisch diszipliniert und mit hoher Effizienz erkämpften 3:0-Sieg bei den Eisbären Berlin zu genießen, haben die Adler Mannheim nicht. Schon am Dienstag (19.30 Uhr) steigt die erste von zwölf Englischen Wochen dieser Saison – die Krefeld Pinguine, noch ohne Punkte auf dem Frack, treten in der SAP Arena an.

Rückblickend hat dennoch ein Spieler nochmals besondere Erwähnung verdient. "Felix the Cat", der Torhüter, wie Brückmann vom ehemaligen Adler-Keeper Freddy Brathwaite in Anlehnung an eine kanadische Cartoon-Figur genannt wurde. Flink wie eine Katze, das zeichnet den 30-Jährigen zwischen den Pfosten aus. Seinen Anteil am Erfolg redet der bescheidene Südbadener meist klein, auch am Sonntag beim seinem 34. Karriere-"zu Null" in Berlin. "Vielleicht hat nicht jede Szene gut ausgeschaut, aber dafür waren wir effektiv. Wir hatten auch das Glück auf unserer Seite, aber am Ende nehmen wir drei Punkte mit. Das ist auch gut für den Kopf."

Pinguine noch sieglos

In einer frühen Saisonphase, in der noch nicht alle Zugänge im Spielsystem von Pavel Gross vollständig integriert sind ("Manche brauchen drei Wochen, manche drei Monate") und nicht vorhersehbarer neun erkrankter und verletzter Spieler ist es umso wichtiger, dass die Routiniers den vertrauensbildenden Ruhepol spielen.

Für diese Rolle steht niemand mehr als Denis Reul. Nicht nur aufgrund seiner dreizehn Adler-Jahre als Kapitän zum Nachfolger des abtrünnigen Ben Smith gewählt, freut sich der 32-Jährige über das Vertrauen "Dass die Wahl der Mannschaft auf mich gefallen ist, ist eine schöne Bestätigung, zumal wir viele Führungsspieler haben", sagt der 1,93 Meter-Hüne, dessen Job sich längst nicht mehr auf die Abräumer-Rolle reduziert.

"Ich habe meinen Stil vom reinen Defensivspieler verbessert und setze nicht nur meine Physis ein", gibt der gebürtige Oberfranke zu Protokoll. Begonnen habe die "Umschulung" mit den Trainern Geoff Ward und seinem damals für die Verteidiger zuständigen "Co" Jay Leech in der Meistersaison 2014/15. "Sie haben verlangt, dass sich die Verteidiger offensiv einschalten, wenn es die Situation hergibt", erinnert sich Reul.

Fortentwickelt bei der Funktionserweiterung haben ihn Pavel Gross und Assistenztrainer Mike Pellegrims, ehemals laufstarker Offensivverteidiger beim Meister-Triple der Mannheimer (1997 bis 1999). "Wir wollen, dass ’Robo’ nicht nur zum Checken da ist. Seit wir hier sind, hat Denis viel mit den Fitnesstrainern gearbeitet, und ist dadurch spritziger und schneller geworden", sehen Gross und Pellegrims die Wandlung des Rechtsschützen, der auch immer noch die meisten Schüsse im Team blockt.

Pellegrims zitiert aus seiner Statistik: "Wir haben in der letzten Saison 92 Schüsse geblockt, Denis allein 29." Es waren sogar mehr, weil sich diese Zahlen nur auf Unterzahlsituationen beziehen. Denn Reul wirft sich in die Schüsse des Gegners, gleich, ob es kurz vor Schluss 4:0 heißt oder das Spiel auf des Messers Schneide steht. Knapp 600 DEL-Spiele stehen trotz einiger schwereren Verletzungen in der Vita des Kapitäns, der mit 15 Jahren ins Jungadler-Internat ging, als 20-Jähriger nach zwei Jahren in der Quebec Junior Hockey League zurückkehrte und sich sofort in der DEL Respekt verschaffte. Seither reduzierte Reul sein Strafzeitenkonto von einst 125 auf zwischendurch 28.

Zum kommenden Gegner der Blau-Weiß-Roten: 4:6, 3:6, 0:6 – klingt wie eine Dreisatz-Niederlage im Tennis, es sind aber die Ergebnisse der Krefeld Pinguine in deren bisherigen drei Begegnungen gegen Düsseldorf, Wolfsburg und Köln. Der 25-jährige Sergey Saveljev, Geschäftsführer, Sportmanager und Torwarttrainer in einer Person, hat Cheftrainer Clark Donatelli in einer Krisensitzung am Sonntag bereits unter Druck gesetzt und ist jetzt auch auf der Wechselbank als "Aufpasser" präsent.

DEL, Dienstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Krefeld Pinguine.