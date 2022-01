Von Rainer Kundel

Mannheim. Im Spielbetriebs-Büro der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im Neusser Bussardweg hat man längst einen Textbaustein für Pressemeldungen (Betreff: Absage Spiel x gegen y, ein Nachholtermin wird noch festgelegt) eingerichtet. In der 60-Spieltage-Agenda der DEL sollten bis zur Olympia-Pause 47 Spieltage abgewickelt sein. Von diesen 329 Paarungen sind bisher 38 und somit mehr als 10 Prozent der Corona-Pandemie und von der Liga geradezu fahrlässig abgenickten Verlegungen der bayerischen Klubs ins neue Jahr zum Opfer gefallen. Erst 16 Spiele sind in der ursprünglich geplanten Olympiapause in den nächsten drei Wochen neu terminiert, weitere Partien zusätzlich im März.

Felix Brückmann zeigte Verständnis dafür, dass die am Freitag vorgesehene Partie der Adler in Nürnberg, wenn auch in letzter Minute, abgesagt wurde. "Wenn wir zwölf und der Gegner mit elf Feldspielern antreten, hat das mit Profieishockey auf DEL-Niveau nicht mehr viel gemein und geht an die Gesundheit der Spieler", sagte der Torhüter im Gespräch mit der RNZ.

Während die Kölner Haie, die nur einen Nationalspieler für Peking abstellen und der EHC München (sechs Abstellungen) demnächst zwei Partien nachholen sollen, werden die Adler Mannheim (sechs Olympiateilnehmer) und die Eisbären Berlin (vier deutsche, zwei dänische Teilnehmer) aus verständlichen Gründen keine Spiele in dieser Zeit nachholen.

Zwischen Düsseldorf, Köln (je 42 Spiele) und Iserlohn (33) klafft im 15er-Tableau eine gewaltige Lücke, Straubing (35), Augsburg und Mannheim (je 37) folgen mit den meisten ausgefallenen Partien. Wie befürchtet, fällt den bayrischen Klubs und den Schwenninger Wild Wings nun die Entscheidung auf die Füße, ihre Heimspiele seit Wiedereinführung der Geisterspiele Anfang Dezember in der Hoffnung auf Zuschauer ins neue Jahr zu verlegen. Das blockiert Termine, auch wenn nach neuestem Stand wieder nicht kostendeckende 25 Prozent der jeweiligen Kapazität im Freistaat und im "Ländle" in die Hallen dürfen.

"Ich sehe keine andere Lösung, als am Ende der Hauptrunde die Quotienten-Regel heranzuziehen, um die Playoff-Paarungen zu ermitteln", äußerte sich Adler-Manager Axel Alavaara, den wir während seiner Scouting-Tour durch Nordamerika in Hartford beim Frühstück mit Vorort-Scout Todd Hlushko erreichten. Bis 8. Februar haben die hier gebliebenen Adler trainingsfrei, sämtliche Förderlizenzspieler sowie der aus der Western Junior Hockey League zurückgekehrte Moritz Elias (17) sind in den nächsten drei Wochen für die Heilbronner Falken im Einsatz, da der Zweitligist nach einem Corona-Ausbruch noch etliche Ausfälle beklagt. Welche Lösungen bieten sich neben der Quotienten-Regelung an, um die Saison in einem sportlich fairen Wettbewerb abzuschließen?

> Weitere Wochentermine: Mehr als drei Spiele innerhalb von acht Tagen sind aus gesundheitlichen Gründen nicht verantwortbar. Das Virus ist im März ja nicht verschwunden. Die am Samstag von der DEL2 beschlossene Regelung, die Resthauptrunde notfalls mit Spielen im Zwei-Tage-Rhythmus abzuwickeln, wird die SVE (Spielervereinigung Eishockey) und die Mannschaftsärzte auf den Plan rufen.

> Verkürzung der Playoffs: Das ist den sportlichen Leitern und Trainern nicht vermittelbar. Dort sieht man schon das Zurückgehen auf Best-of-five als größtes Zugeständnis. DEL-Vize-Aufsichtsratschef Daniel Hopp: "Wir wollen an dieser Vereinbarung festhalten."

> Verlängerung der Saison: Auch das ist nicht umzusetzen, da eine Absage der WM in Finnland nicht zu erwarten und somit eine vorangehende Abstellungsperiode verpflichtend ist.