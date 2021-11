Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim sind nach einem Drittel der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wieder einmal das Maß aller Dinge. Obwohl der Klub seit Saisonbeginn eine Vielzahl von verletzten Leistungsträgern und seit dem Wochenende mit Matthias Plachta wieder einen Covid-19-Fall zu beklagen hat, grüßt der achtfache Deutsche Meister mit 44 Punkten aus 19 Spielen (Durchschnitt 2,32) von der Tabellenspitze.

Dazu hat sich das Team von Trainer Pavel Gross für das Achtelfinale der Champions-Hockey-League (CHL) am Dienstag kommender Woche (Heimspiel am 16. November) gegen Frölunda Göteborg qualifiziert. Die RNZ sprach anlässlich der Deutschland-Cup-Pause in der DEL mit Jan-Axel Alavaara. Der 46-jährige Schwede verantwortet im vierten Jahr die sportlichen Geschicke des Mannheimer Vorzeigeklubs.

Axel Alavaara, wie beurteilen Sie die erste Saisonphase, in der die Mannschaft trotz ständiger Ausfälle die Liga dominiert hat. Haben sich die Spieler viele freie Tage verdient?

Es war unser Plan, eine Mannschaft zusammen zu stellen, die erfolgreich ist. Wir wussten um die Gefahr von Erkrankungen und haben deshalb einen tiefen Kader gebaut. Nur deshalb konnten wir die aktuelle Position erreichen. Dass es derart gut läuft, freut mich sehr, aber zu erwarten war das aufgrund einiger langfristigen Verletzungen nicht. Die vergangene Woche hat gezeigt, dass wir es nicht mit Robotern zu tun haben, die Pause kommt jetzt im richtigen Moment.

Wie sehen Sie die Integration der Neuzugänge und der Förderlizenzspieler? Hat "Aki" Dziambor den größten Sprung gemacht?

Einige haben etwas gebraucht, sich auf die DEL umzustellen, aber wir waren von der Qualität dieser Spieler überzeugt. Inzwischen sehe ich alle als wichtigen Bestandteil unserer Gruppe. Dziambor hat in sechs Spielen der letzten Saison angedeutet, was in ihm steckt. Insofern überrascht mich seine Entwicklung nicht, weil er im Sommer nochmals viel an sich gearbeitet hat.

Wie entwickelt sich die Kooperation mit den Heilbronner Falken, es läuft dort sportlich besser als in der Vergangenheit.

Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ihre Trainer Jason Morgan und Christoph Schubert haben den gleichen Anspruch wie wir, das war in der Vergangenheit nicht immer so. Wir hoffen, dass wir die Falken im Laufe der Saison personell wieder mehr unterstützen können.

Gibt es in beim Gerichtsverfahren in Schweden gegen Thomas Larkin eine Entscheidung, ob die Gegenseite in Berufung geht?

Nach meinem Kenntnisstand ist die mögliche Berufung vom Tisch. Das ist für Thomas gut, er hat jetzt endgültig den Kopf frei.

Ist der Plan, während der DEL-Olympiapause wegen Corona-Erkrankungen ausgefallene Spiele nachzuholen, mit den Klubs abgestimmt?

Grundsätzlich bin ich dafür, dass die Tabelle auf dem Eis entstehen soll und nicht über die Quotienten-Regel. Insofern wäre es als letzter Ausweg akzeptabel, wenn die Liga die Zeit im Februar dafür nutzten kann. Es wäre allerdings ungerecht, wenn ein Klub mit vier Olympiateilnehmern gegen eine komplette Mannschaft antreten müsste.

Wo sehen Sie die Überraschungen in der Liga? Sie hatten vor der Saison Schwenningen einen Top-vier Platz zugetraut, der Klub ist derzeit Letzter…

Wolfsburgs Platzierung (Dritter, Anm. d. Red.) ist für mich keine Überraschung, sie haben viel offensive Qualität in den Kader geholt. Bei Schwenningen bin ich mir sicher, dass sie hinten raus kommen, die Mannschaft ist in der Lage, eine kleine Serie zu starten.

Wie stehen Sie zum Thema Coaches-Challenge (der Trainer kann während des Spiels z.B. eine Entscheidung überprüfen lassen, Anm. d. Red.)? Es gibt Stimmen, die diese Möglichkeit noch während dieser Saison umsetzten wollen.

Es gibt zwei Seiten zu bedenken. Nicht alle Hallen gewährleisten, dass eine Kameraposition eine falsche Entscheidung belegen kann. Außerdem müssen wir aufpassen, dass die Spiele nicht zu oft unterbrechen werden, das passt nicht zum Eishockey.

Den Adlern steht am Dienstag nächster Woche ein harter Brocken bevor. Das beste europäische Team außerhalb der KHL kommt in der Champions League nach Mannheim. Was können die Fans von Frölunda Göteborg erwarten?

Unsere Zuschauer können sich auf d e n Topklub in Europa freuen, das ist allemal ein Besuch außerhalb der Dauerkarte wert. Göteborg hat viermal die Champions League gewonnen, hat Konstanz auf der Trainerposition und ist in der schwedischen Liga immer vorn dabei. Die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sind physisch so ausgebildet, dass sie 60 Minuten Power-Hockey gehen können. Und mit Lasch, Spacek und Mursak hat Frölunda drei Importspieler im Kader, die das Powerplay zelebrieren.

Welche Einträge hat Ihr Kalender für die nächsten Tage?

Ich schaue mir am Donnerstag in Krefeld beim Deutschland-Cup das Spiel der Nationalmannschaft gegen Russland an und fliege dann ein paar Tage zum Karjala-Cup nach Helsinki, wo auch Schweden und Finnland antreten.