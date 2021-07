Mannheim. (RK) Nach Inkrafttreten einer neuen Corona-Landesverordnung haben die Adler Mannheim Planungssicherheit: Maximal 1.500 Besucher können bei kostenlosem Eintritt mit personifizierten Tickets an der Saisoneröffnungsfeier "Boys are back in town" am Freitag ab 18.30 Uhr auf dem dann umzäunten Gelände auf dem Südplatz der SAP Arena teilnehmen. Für die Überprüfung der Personalien ist ein gültiger Lichtbildausweis erforderlich. Die Karten können seit Dienstag beim Klub online erworben werden.

Als einer der Programmpunkte wird Geschäftsführer Matthias Binder mit dem langjährigen Hauptsponsor MVV die neuen Trikots vorstellen. Anschließend werden Radio Regenbogen-Fanreporter Antti Soramies und Hallensprecher Jens Schneider die Mannschaft mit ihren neun Neuzugängen auf der Bühne präsentieren, begleitet von der Band "First Daze". Eine Autogrammstunde der Spieler beschließt den Abend, bei dem das Fanprojekt an seinem Stand über geplante Aktivitäten der kommenden Saison informiert. Der VIP-Parkplatz und P1 stehen kostenlos zur Verfügung. Der Zutritt bleibt geimpften, genesenen und getesteten Personen vorbehalten. Für bisher noch unentschlossene Anhänger bietet die Stadt Mannheim in einem Impfmobil während der Veranstaltung die Möglichkeit an, sich vor Ort gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Nach wie vor offen ist, wie viele Dauerkarten der Klub – 2020 waren 6200 vorbestellt bzw. verkauft – ausgeben kann. "Wir müssen warten, inwieweit die 60 Prozent-Grenze verbindlich ist", bittet Matthias Binder noch um etwas Geduld. Andererseits: Die Zeit drängt, in gut fünf Wochen ist erste Heimspiel der Champions-League terminiert.

Für die Spieler, die zumeist bereits vor Beginn des ersten offiziellen Eistrainings am kommenden Montag Kontakt mit der rutschigen Unterlage hatten, stehen in dieser Woche medizinische Untersuchungen und Tests zur Leistungsdiagnostik an. "Wir sind dafür beim Reha-Zentrum der TSG Hoffenheim gut aufgehoben", lobte Trainer Pavel Gross die Zusammenarbeit mit dem Fußball-Erstligisten in Zuzenhausen.

Unterdessen haben mit den Jungadlern Yannick Proske (zuletzt Iserlohn Roosters) und Rayan Bettahar zwei Talente Verträge in der amerikanisch-kanadischen Nachwuchsliga WHL erhalten. Stürmer Proske bei den Spokane Chiefs, Verteidiger Bettahar bei den Swift Current Broncos.