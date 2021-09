Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Voraussetzungen könnten besser sein, wenn die Adler Mannheim am Freitag (19.30 Uhr) zum Saisonbeginn in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bei den Straubing Tigers antreten. Voraussichtlich acht eingeplante Stammkräfte fehlen dem Titelfavoriten in der Eishalle Pulverturm. Um mit vier Blöcken trainieren zu können, lud Cheftrainer Pavel Gross gar drei Jungadler-Talente und Simon Thiel vom Kooperationspartner Heilbronn zum Training ein.

Im Detail: Lehtivuori, Wirth, Eisenschmid und Elias haben die Hälfte ihrer Corona-Quarantäne hinter sich, dazu gekommen ist seit Donnerstag Lean Bergmann (22). Wolf ist noch im Aufbautraining nach einem Handgelenkbruch, Katic schied gegen die Finnen von Lukka Rauma nach einem heftigen Check aus (Oberkörperverletzung), soll nach Aussage von Sportmanager Axel Alavaara aber nicht langfristig fehlen.

Als wäre das nicht genug, findet bis Freitag auch die Gerichtsverhandlung in der "Causa Larkin/Paille" in Gävle (Schweden) statt. Der Adler-Verteidiger hatte im November 2017 in einem Champions-League Spiel Brynäs-Stürmer Daniel Paille mit einem üblen Check aus dem Spiel genommen – der Kanadier musste infolge einer schweren Gehirnerschütterung seine Laufbahn mit 33 Jahren beenden. In dem mehrfach verschobenen Prozess klagen die Anwälte von Paille nach Angaben schwedischer Medien auf Schadenersatz bzw. Schmerzensgeld von umgerechnet rund 500.000 Euro.

"Gleich wie unsere Besetzung aussieht, Straubing ist immer eine heiße Kiste, ob mit oder ohne Zuschauer", weiß Torhüter Dennis Endras, der bei den Blau-Weiß-Roten in sein zehntes Jahr geht, "dennoch wollen wir dort etwas reißen." Pavel Gross sieht es ähnlich: "Egal, was passiert, werden wir es nicht als Ausrede benutzen, weil wir mit einem kleineren Kader antreten."

Die Trainer sehen ihr Team keinesfalls als bedingt verteidigungsbereit, auch wenn vier Abwehrkräfte fehlen. "Aki Dziambor hat uns schon letzten Saison mit soliden Leistungen geholfen, auch Philipp Preto hat letzte Woche ordentlich gespielt", baut Co-Trainer Mike Pellegrims, für das Coaching der Verteidiger zuständig, auf die 19- und 20-jährigen Talente, die bei "voller Kapelle" in dieser Saison als Förderlizenzspieler für die Heilbronner Falken vorgesehen sind. Dennoch wird man nicht unglücklich darüber sein, dass der Spielplan aufgrund des ungeraden 15er-Feldes die Adler am Sonntag spielfrei hält.

Was kann man von den drei Siegen aus der Champions-League mitnehmen? "Vieles, wie die Intensität und die Arbeitsmoral", sagt Pellegrims, "aber es ist ein Neustart in einen anderen Wettbewerb." Und dafür gebe es "sicher noch einige taktische Defizite", wie Nico Krämmer einräumt.

Zum Gegner: Es gibt ein schnelles Wiedersehen mit Cody Lampl, Yannik Valenti und Taylor Leier, die aus unterschiedlichen Gründen zu den Niederbayern gewechselt sind. "Straubing hat seinen Kader erneut sinnvoll ergänzt, spielt ehrliches Eishockey und ist zu Hause immer eine Macht", schätzt Gross die Mannschaft seines Kollegen Tom Pokel ein.

