Von Rainer Kundel

Mannheim. Was sich zuletzt immer mehr abgezeichnet hatte, bestätigten die Adler Mannheim am Montagmittag: Lean Bergmann kehrt zu jenem Klub zurück, der ihn 2019 für zwei Jahre unter Vertrag nahm, aber aufgrund einer Klausel zu den San Jose Sharks gehen lassen musste, ohne dass der Angreifer auch nur ein DEL-Spiel für die Blau-Weiß-Roten bestritten hatte. Manager Axel Alavaara hatte den damals 20-Jährigen nach dessen starker Saison bei den Iserlohn Roosters (20 Tore, 9 Vorlagen) für den achtfachen Meister gewinnen können.

"Ich hatte mir ehrlicherweise höhere Ziele in San Jose gesetzt und bin in den letzten Tagen zum Entschluss gekommen, dass eine europäische Spitzenmannschaft wie die Adler für meine Entwicklung der bessere Weg ist", sagt Bergmann: "Hier bekomme ich meine Einsätze." Das war bei der Organisation der Kalifornier nicht mehr der Fall. Nach einem ordentlichen ersten Jahr mit zwölf Einsätzen in der NHL wurde der kampfstarke Außenstürmer zuletzt nur noch im Farmteam Barracuda Sharks in der AHL berücksichtigt (insgesamt 63 Spiele, 10 Tore, 14 Vorlagen).

Dabei verlief die Zeit nach dem verspäteten Saisonbeginn mit einem fragmentarischen Spielplan nicht ohne Abenteuer. Bergmann machte eine wahre Odyssee durch. Das Sportliche war dabei noch das kleinste Problem, obwohl er den Plänen von Trainer Bob Boughner, ihn zu einem Defensivstürmer und Checker umschulen zu wollen, skeptisch gegenüberstand.

Selbst die Corona-Pandemie im Kader war nichts dagegen, was das Farmteam im amerikanischen Winter erlebte. Als die Mannschaft auf einem "Road-Trip" war, brachten Blitzeis und Schneemassen die Delegation zum Stillstand. Anstelle der Heimreise musste man einige Tage in einem Hotel übernachten, wo die Wasserleitung einfror, die Heizung ausfiel und die Verpflegung ausging. Teambetreuer besorgten das Nötigste von einer Tankstelle, dazu steuerte der Gegner aus den Kühltruhen seiner Arena Hot Dogs und Hamburger bei.

Noch schlimmer: Auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel entkam die Mannschaft in Texas nur knapp einer Katastrophe. "Der Mannschaftsbus geriet ins Schlingern", berichtete Bergmann im April einem deutschsprachigen NHL-Portal: "Dort war pures Eis, wir rutschten mit dem Heck in eine nicht sehr hohe Mauer, der Bus hielt sich gerade noch auf der Straße. Wären wir runtergefallen, wäre es mit uns zu Ende gewesen", erinnert sich der Spieler an die kritische Situation.

Mit der Rückkehr nach Mannheim, wo seine Rückennummer 19 reserviert geblieben ist, will sich Lean Bergmann in den kommenden zwei Spielzeiten auf sportliche Abenteuer beschränken.