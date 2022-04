Von Rainer Kundel

Mannheim. Trotz eines 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)- Sieges gegen starke Wolfsburg Grizzlys reichte es für die Adler Mannheim nicht mehr, auf Platz vier zu klettern und sich damit den Heimvorteil im Playoff-Viertelfinale gegen die Straubing Tigers zu sichern. Unabhängig vom Ausgang des Sonntag-Spieles bei den Krefeld Pinguinen stand am Freitagabend fest, dass die Blau-Weiß-Roten am Sonntag nächster Woche (10. April) in der Ausscheidungsrunde zunächst bei den Niederbayern am Pulverturm antreten müssen. Die Schützenhilfe der Eisbären Berlin blieb nämlich aus, der Hauptrundensieger unterlag bei den Tigers mit 3:6.

Das letzte Hauptrunden-Heimspiel der Adler sollte nicht nur die Revanche für eine derbe 3:7 Niederlage Anfang Dezember gegen die VW-Städter bringen. Es war auch ein Trainerduell Stewart gegen Stewart. Hier seit Anfang der Woche wieder Bill (64), einige Meter weiter auf der Wolfsburger Bank "Iron Mike" (49). Beide agierten als Spieler auf der Position des rechten Verteidigers eher mit einer physischen Note. Eine Eigenschaft, mit der die Mannheimer gegen den Tabellenzweiten punkten wollten.

Mit Melart anstelle von Katic und Wirth für Dziambor nahmen die Einheimischen im Vergleich zum Mittwoch Veränderungen bei den Verteidigern vor. Gegen die zweikampfstarken und flinken Grizzlys hatten die Adler alle Mühe, um einen frühen Rückstand zu vermeiden. Allein in der ersten acht Minuten boten sich den Niedersachen, initiiert von ihrem Offensivverteidiger Murray, bereits vier Einschussmöglichkeiten. Auch wenn es im Zusammenspiel noch haperte, die Greifvögel bissen sich unterstützt vom Dauer-Stakkato ihrer Fans mit jeder Minute in die Partie hinein , überstanden eine Strafe gegen Melart schadlos und gingen mit ihrem zweiten Torschuss des Abends in Führung. Szwarz hatte den aufgerückten Korbinian Holzer auf der linken Seite freigespielt, der kernige Schuss des Verteidigers schlug unhaltbar hinter Torhüter Strahlmeier ein (12. Minute). Angesichts von 15:3 Torschüssen für die Gäste im ersten Drittel allerdings eine eher glückliche Führung.

Mit dem Vorsprung im Rücken lief es in den zweiten 20 Minuten wesentlich besser. Die Adler bekamen mehr Zugriff auf den Gegner und erzwangen eine ausgeglichene Partie. Mehrfach bot sich die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Strahlmeier fischte Wohlgemuths Schuss nach einem Schulbuch-Konter aus der Ecke (26.), Krämmer und Plachta verzogen knapp beim Versuch, Schüsse abzufälschen. Nachdem nochmals Wohlgemuths Schläger um Haaresbreite eine Hereingabe von Akdag verpasste (32.), drehten die Grizzlys wieder auf und erzielten durch Gaudet (35.) aus der Halbdistanz den Ausgleich. Es fehlte nicht viel und Holzer hätte seine Farben in Unterzahl kurz vor der zweiten Pause wieder in Führung gebracht.

Im hektischen Schlussabschnitt wechselte das Momentum ständig Die Gier der Adler nach drei Punkten war jetzt deutlich zu spüren, die Unterstützung der Fankurve vorbildlich. Zwei Sekunden vor Ablauf einer doppelten Überzahl traf Ruslan Iskhakov tatsächlich noch aus dem Gewühl zum 2:1 (53.), bei unverändertem Kräfteverhältnis legte Borna Rendulic 29 Sekunden später gegen die jetzt undisziplinierten Niedersachsen den dritten Treffer nach. Schließlich traf Matthias Plachta per Empty-Net-Goal zum Endstand. Eine Vorstellung, die die Anhänger wieder in den Glauben versetzt, dass diese Saison doch noch etwas länger gehen kann.

Adler Mannheim – Grizzlys Wolfsburg 4:1 (1:0, 0:1, 3:0); Tore: 1:0 Holzer (12.), 1:1 Gaudet (35.), 2:1 Iskhakov (53.) 3:1 Rendulic (53.), 4:1 Plachta (58.); Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Rantala (Finnland); Strafminuten: 6/12 + 10 Disziplinar Archibald; Zuschauer: 8280.