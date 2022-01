Von Rainer Kundel

Straubing. Es ist von Woche zu Woche ein Durchwursteln, das sich die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) antut, um ihre Hauptrunde mit 60 Spieltagen irgendwie über die Bühne zu bringen. Sportliche Chancengleichheit ist in der Pandemie nicht mehr gegeben. So fällt aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantäne für die Bremerhaven Pinguins auch das Heimspiel der Adler Mannheim an diesem Freitag gegen die Seestädter aus.

Gespielt wurde dagegen am Straubinger Pulverturm, der für die Adler bei der 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)-Niederlage gegen die heimischen Tigers eine uneinnehmbare Festung bleibt. Seit Mittwochabend stehen dort sieben Niederlagen aus den letzten acht Partien zu Buche.

Mit Ausnahme der Torhüter-Rotation (Endras für Brückmann) und der Neubesetzung der siebten Verteidigerposition (Dziambor für Wirth) blieb das Line-up im Vergleich zum Sieg gegen Tabellenführer Eisbären Berlin unverändert. Zwischen der Leistung vom Sonntag und der in der kältesten Halle der DEL lagen allerdings Welten. Wer bei den Tigers als bester Überzahlmannschaft der Liga früh zu oft Bekanntschaft mit der Strafbank macht, bekommt ein Problem.

Nach einem Pfostenschuss von Wohlgemuth nach 22 Sekunden beeinflusste eine Fünf-Minuten-Strafe gegen Wolf den Verlauf des ersten Drittels. Der Stürmer hatte eine nicht geahndete Attacke von Lampl mit einem Stockcheck ins Gesicht seines ehemaligen Mannschaftskollegen beantwortet – 27 Sekunden danach schlug ein Schuss von Manning im Adler-Gehäuse ein. Bei weiteren drei Strafen und nur einem Ausschluss gegen die Niederbayern blieb das Spiel mit kompletten Blöcken die Ausnahme.

Der Mittelabschnitt war beiderseits auf überschaubarem Niveau. Gegen die gewohnt sehr physisch agierenden Tigers erspielten sich die Adler kaum eine nennenswerte Chance, ihr erstes Powerplay endete ohne einen Schuss aufs gegnerische Tor. Stattdessen erhöhten die Einheimischen durch Elsner auf 2:0. Dazu verloren die Mannheimer jedes wichtige Bully (38:19 der Anspiele gingen an den Gegner) – eine Schwäche, die Trainer Pavel Gross seit Wochen kleinzureden versucht.

"Der Gegner spielt etwas dreckig, da muss man dagegen halten. Wir spielen nicht zwingend, es kotzt mich an, dass wir nur außenrum spielen", war Holzer im Pauseninterview angefressen. Worte, die bei der Mannschaft angekommen waren. Mit der Umstellung auf drei Reihen (Klos und Elias blieben sitzen) erhöhte man den Druck auf das Tigers-Tor, was sich mit dem Anschlusstor von Szwarz (52.) auf dem Anzeigewürfel niederschlug.

Dass es nicht mehr zu einer späten Wende reichte, lag auch daran, dass die Schiedsrichter während einem Mannheimer Powerplay eine üble Attacke des wie von der Tarantel gestochenen Lampl ignorierten, der Eisenschmid von hinten mit dem Gesicht in die Bandenumrandung beförderte.

Straubing Tigers - Adler Mannheim 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Tore: 1:0 Manning (5.), 2:0 Elsner (33.), 2:1 Szwarz (52.)



Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Reneau (Kanada)



Strafminuten: 8/11 + Spieldauer Wolf



Zuschauer: keine