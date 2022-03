Von Rainer Kundel

Nürnberg. Wo führt der Weg der Adler Mannheim ausgangs der Hauptrunde hin? Nach vier wenig überzeugend errungenen Siegen und zwei ernüchternden Niederlagen gegen Spitzenteams ging es innerhalb von gut drei Wochen erneut zu den Nürnberg Ice Tigers. Damals, am 21. Februar unmittelbar nach der Olympia-Pause, gaben die Mannheimer spät eine 2:1-Führung aus der Hand. Diesmal entführte die Mannschaft von Pavel Gross beim 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)-Sieg n.V. in der Arena am Max-Morlock-Stadion immerhin zwei Zähler aus Franken. Aufgrund der klareren Möglichkeiten gegen Ende des Spiels war eine frühere Entscheidung allerdings möglich.

Mit nur einem Stürmertausch (Borna Rendulic und Markus Hännikäinen wechselten die Reihen) wollte Gross der Offensive neue Impulse verleihen. In einem vom Kampf geprägten ersten Drittel waren die Torchancen ausgeglichen verteilt, Tim Wohlgemuth, zweimal Andrew Desjardins und Sinan Akdag tauchten am gefährlichsten vor Tigers-Keeper Treutle auf. Die beiden Powerplaymöglichkeiten der Blau-Weiß-Roten verpuffen allerdings wieder einmal ohne Ertrag. Im Gegenteil: Fast hätte man sich nach einem Fehlpass von Ruslan Iskhakov an der blauen Linie ein Gegentor eingefangen, aber der von der Strafbank gekommene Mebus wusste mit der sich ihm bietenden Chance nichts anzufangen.

Auf der anderen Seite hatten Hännikäinen und Thomas Larkin ebenfalls bei einem Unterzahl-Break die Führung auf der Kelle (28. Minute), ehe Fleischer und Sheehy das Gehäuse von Felix Brückmann verfehlten. Die bis dato beste Chance zum 1:0 bot sich Rendulic, dessen Schuss Treutle parierte (35.). Erst Nigel Dawes fand die Lücke durch den Nürnberger Abwehr-Wall, der Schlagschuss des Routiniers zischte zur Adler-Führung ins Netz (36.).

Nachdem die Gäste während einer längeren Drangphase den zweiten Treffer mehrfach liegen ließen, folgte die Strafe auf dem Fuß. Schmölz schaltete in der 50. Minute im Slot schneller als Akdag und arbeitete die Scheibe zu einem "schmutzigen" Tor über die Linie. Immerhin behielten die Adler ihr System bei, überstanden eine weitere Unterzahl schadlos und hatten während einer Eisenschmid-Strafe durch Desjardins ebenso wie Joonas Lehtivuori (58.) und Rendulic 26 Sekunden vor Schluss (Pfosten) die Möglichkeit zum Siegtreffer. Brückmann musste mit tollem Reflex nochmals gegen Fox retten (59.).

Nach diesem Chancenwucher brachte die Verlängerung schließlich den verdienten Sieger, als "Zauberer" Iskhakov nach nur 27 Sekunden mit einer starken Einzelleistung den Zusatzpunkt sicherte.

Im Vergleich zu den Partien gegen die Topteams aus Berlin und München gelang dem Tabellen-Vierten eine Leistungssteigerung, insbesondere in Bezug auf die taktische Disziplin und das Positionsspiel. Allerdings gegen einen Gegner, der aufgrund einiger Ausfälle geschwächt war und einen eher limitierten Kader hat.

Der Sieg sollte Selbstvertrauen geben für das vierte Landesderby gegen den starken Aufsteiger Bietigheim Steelers am Freitag (19.30 Uhr).

Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 1:2 n.V. (0:0, 0:1,1:0, 0:1); Tore: 0:1 Dawes (36.), 1:1 Schmölz (50.) 1:2 Iskhakov (61.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Rekucki (USA); Strafminuten: 10/8; Zuschauer: 2433.