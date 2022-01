Von Rainer Kundel

Köln/Mannheim. Der Liga-Klassiker zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim war bereits zweimal als "Winter-Game" terminiert, allerdings machte die Pandemie wie schon 2021 auch am Neujahrstag einem Freiluftspiel im Müngersdorfer Stadion einen Strich durch die Rechnung. Entmutigen lassen sich alle Beteiligten davon nicht, die Kölner Veranstalter nehmen einen weiteren Anlauf für den 3. Dezember, ein Termin, der in die Zeit der Fußball-WM in Katar fällt.

Stattdessen kreuzten Haie und Adler bei der 143. Auflage vor einer Pappkameraden-Kulisse im Deutzer "Henkelmännchen" die Schläger. Die Zahl der Mannheimer Ausfälle erhöhte sich durch Ruslan Iskhakov auf elf (!), darunter die nach der Rückreise von der Junioren-WM noch nicht einsetzbaren Arkadiusz Dziambor und Florian Elias. Auf dem Papier schien es also ein Duell mit ungleichen Voraussetzungen.

Aber unverhofft kommt oft im schnelllebigen Eishockey-Geschäft, wo um diese Jahreszeit der Spielplan im Akkord abgespult wird. Mit bravourösem Kampf und großer Disziplin zwang der Minikader der "Greifvögel" die Haie mit 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) in die Knie und verhagelte damit Uwe Krupp sein 500. Spiel als Trainer der Domstädter. Vor der Partie versicherte Adler-Sportmanager Axel Alavaara in einem TV-Interview: "Unstimmigkeiten zwischen dem Trainer und der Klubführung sind in der Mannschaft kein Thema." 60 Minuten Nettospielzeit später durfte man diese Aussage mit dickem Stift unterschreiben. Anders als zum Jahresausklang, als die Adler bei den Bietigheim Steelers einen Drei-Tore-Vorsprung im letzten Drittel verspielten, bauten sie ihre 4:0-Führung durch das erste DEL-Tor von Luca Tosto noch aus und kassierten erst in der 57. Minute einen Gegentreffer. "Der ärgert mich heute gar nicht, mit einem kleinen Kader zählt jeder Punkt", freute sich Torhüter Dennis Endras, "wir sind lernfähig, nachdem wir zuletzt einen Vorsprung vergeigt haben".

Eine lange nicht gesehene Performance zeigten die Adler im Überzahlspiel, wo die Scheibe wie am Schnürchen lief. Bei vier von fünf Gelegenheiten schlug es bei Justin Pogge ein, darunter ein Schlagschuss von Tosto zum 5:0. Dennoch galt es, den Atem anzuhalten, als Alexander Oblinger (fünf Strafminuten) früh Nigel Dawes, der später seinen 14. Treffer markierte, einen Ellenbogencheck im Gesicht verpasste und der Torjäger eine kurze Auszeit nehmen musste.

Rechtzeitig vor dem Start ins neue Jahr auf dem Eis hatten die Adler als Folge der Missbilligung heftiger Äußerungen ihres Trainers Pavel Gross zu Corona-Auflagen rund um den Kader eine Stellungnahme veröffentlicht. Die diplomatisch geprägte Wortwahl liest sich jedoch mehr als ein vorläufiger Burgfrieden als nach einer für beide Seiten überzeugenden dauerhaften Einigung. Demnach sei es in einem 45-minütigen ruhigen und konstruktiven Gespräch zwischen Klubchef Daniel Hopp und Gross gelungen, Differenzen aus der Welt zu schaffen. "Darüber bin ich sehr froh, damit ist das Thema erst einmal erledigt", wird Hopp zitiert. Der Trainer betonte einen "Austausch auf sachlicher Ebene. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Sportliche, schließlich geht es um den Erfolg der Adler".

Eine Formulierung, die reichlich Platz für Interpretationen lässt. Inwieweit die Aussprache weitere ans Licht gekommene und vom Klub bislang nicht kommentierte "Aussetzer" des Trainers zum Thema hatte, bleibt im Dunkeln. Es geht unter anderem um ein "abgeräumtes" Kabinenbuffet und die Tonalität wegen einer vorübergehenden, familiär dringend notwendigen Abwesenheit eines Mitarbeiters aus dem engeren Funktionsstab.

Die dünne Erklärung klingt danach, als wolle man in einer wirtschaftlich schwierigen Saison die sportliche Ausgangslage nicht gefährden, um im Frühjahr gesichtswahrend für beide Seiten eine halbwegs saubere Trennung zu vollziehen.

Fragen bleiben trotz der sportlich überzeugenden Vorstellung gegen die Haie im Raum. Was ist der Grund für die vielen Verletzungen im Kader? Warum gehen dem Team in regelmäßigen Abständen die Kräfte aus, wo Gross die Absenzen nicht als Grund für Niederlagen akzeptiert? Ist das abgekühlte Verhältnis des Trainers zu Sportmanager Alavaara zu retten? Die Antworten dulden keinen Aufschub, weil die Zukunftsplanung auf dem Spiel steht.

Kölner Haie – Adler Mannheim 1:5 (0:1, 0:3, 1:1); Tore: 0:1 Eisenschmid (3.), 0:2 Bast (28.), 0:3 Wohlgemuth (35.), 0:4 Dawes (39.), 0:5 Tosto (55.), 1:5 Kammerer (57.); Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Schrader (Bochum); Strafminuten: 15/10; Zuschauer: keine.