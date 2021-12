Von Rainer Kundel

Köln. Mit kleinen Schritten aus dem Tief: Die Mannheimer Adler entschieden nach drei Niederlagen das herausfordernde Duell bei den Kölner Haien mit 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) nach Penalty-Schießen nicht unverdient für sich.

Pavel Gross hatte im Vorfeld die Frage nach Veränderungen in den Sturmreihen als "möglich" bezeichnet. Was der Trainer am Mittwoch offen ließ, sah am Freitagabend so aus: Die Center Desjardins und Wohlgemuth tauschten ebenso die Reihen wie die Außenstürmer Eisenschmid und Krämmer.

Die zugelassenen 5000 Zuschauer in der Lanxess-Arena sahen einen munteren Beginn bei der 142. Auflage des DEL-Klassikers. Die Führung der Haie durch Kammerer im Nachschuss (2. Minute) konterte Jordan Szwarz mit dem schnellen Ausgleich. Krämmer hatte den Kanadier mit einem Querpass in Szene gesetzt. Die Adler zeigten sich verbessert, kreierten Möglichkeiten durch Wolf und Bergmann und hatten in Unterzahl durch Szwarz die Chance zur Führung, dessen Rückhandschlenzer Pöpperle parierte (15.).

Im Mittelabschnitt büßte die Partie Tempo ein, Zweikämpfe und disziplinierte Defensivreihen standen im Vordergrund. Eisenschmid (32.) hatte am kurzen Pfosten die Möglichkeit zum, wurde aber von Zerressen in noch gestört, dann traf Kölns Üffing (35.) freistehend den Pfosten, ehe das Momentum gegen Ende des zweiten Drittels zu den Blau-Weiß-Roten wechselte. Wohlgemuth aus dem Slot und Wolf scheiterten am Kölner Keeper, dennoch fand 1,4 Sekunden vor der Sirene die Scheibe noch den Weg über die Torlinie. Wohlgemuth behauptete sich gegen Zerressen, den Rückpass verwandelte David Wolf zur ersten Führung seiner Mannschaft seit dem 2. Dezember. Plachta hatte dabei vor dem Torraum einen Gegenspieler beschäftigt und Pöpperle damit die Sicht genommen.

Im letzten Drittel ging es hin und her. Das Scheibenglück war dabei nicht auf Seiten der Adler. Katic`s Schlagschuss im Powerplay klatschte in der 44. Minute an den Pfosten, während sich Endras beim 2:2 durch Üffing wenig später den Puck mit der Stockhand selbst ins Tor legte. Auch die neuerliche Kölner Führung durch Uvira (53.) beantworteten die Adler mit guter Moral.

Der Ausgleich in Form eines ansatzlosen Schlagschusses von Nigel Dawes (53.) sicherte den Mannheimern nach drei Niederlagen wieder einen Zähler. In der fünfminütigen Verlängerung waren die Adler das aktivere Team, ehe Dawes ohne Folgen eine Strafe nahm. Im Penalty-Schießen traf Tim Wohlgemuth zum Zusatzpunkt für die Kurpfälzer. Darauf lässt sich am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Augsburger Panther aufbauen.

Kölner Haie-Adler Mannheim 3:4 n.P. (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Tore: 1:0 Kammerer (2.), 1:1 Szwarz (5.), 1:2 Wolf (40.), 2:2 Üffing (47.), 3:2 Uvira (50.), 3:3 Dawes (53.), 3:4 Wohlgemuth (65./ Penalty)

Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 10/12

Zuschauer: 5000