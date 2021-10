Von Rainer Kundel

Iserlohn. Bei den heimstarken Iserlohn Roosters mussten die zuletzt sechsmal siegreichen Adler Mannheim mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) ihre zweite Niederlage in der Deutschen Eishockey-Liga hinnehmen. Aufgrund vieler Strafzeiten kamen die Kurpfälzer erst Mitte des Spiels zu gefährlichen Offensiv-Aktionen. Dabei wurde dem vermeintlichen Ausgleich durch Jason Dawes in der 34. Minute die Anerkennung versagt, nachdem die Gastgeber in der 15. Minute in Überzahl in Führung gingen.

Trotz anschließender Überlegenheit mit drei Überzahlspielen fand die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gegen die leidenschaftlich ihr Tor verteidigende Sauerländer kein Mittel zum Ausgleich und wurde in der Schlussphase zum 2:0 ausgekontert. "Die Niederlage ist einfach zu erklären, wir haben kein Tor erzielt und zu viele Strafen genommen, befand Thomas Larkin. Der Adler-Verteidiger saß im ersten Abschnitt selbst zweimal auf der Strafbank.

Einen Zwischenfall gab es im zweiten Drittel, als Linienrichter Andreas Kowert mit Adler-Stürmer Matthias Plachta zusammenprallte und mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Iserlohn Roosters – Adler Mannheim 2:0 (1:0, 0:0, 1:0); Tore: 1:0 Whitney (15.), 2:0 Schilkey (55.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Hoppe (Bad Nauheim); Strafminuten: 8/16; Zuschauer: 3 600.