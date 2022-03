Von Rainer Kundel

Mannheim. Trotz einer lange Zeit ordentlichen Vorstellung gelang es den Adler Mannheim nicht, das Fell der Eisbären zu zerlegen. Am Ende von hart umkämpften und zum Schluss äußerst nickligen 60 Minuten unterlag der bisherige Tabellenzweite dem gnadenlos effektiven Primus aus der Hauptstadt unter Wert mit 0:4 (0:1, 0:0, 0:3). Eine Niederlage, die der Höhe nach weh tut und auf eine sichtbare Resignation nach dem zweiten Gegentor zurückzuführen ist.

Wie in allen Stadien der DEL wurde am Freitag auch in der SAP Arena das Eröffnungs-Bully mit einem blau-gelben Puck gespielt. Die 160 Gramm schwere Hartgummischeibe trägt aus Anlass des Krieges in der Ukraine die Aufschrift "Drop Pucks not Bombs" (Wirf Pucks, keine Bomben) und ist Online erhältlich. Die Erlöse sind für eine Organisation bestimmt, die sich für Menschen in der Ukraine und auf der Flucht engagiert.

Untergeordnet dieser Aktion stellte sich die Frage, mit welchem Personal beide Teams das Topspiel des 54.Spieltages bestreiten. Während die Adler Luca Tosto für den verletzen Jason Bast aus Heilbronn anforderten (Bergmann, Melart, Plachta fehlten weiterhin), konnte der amtierende Meister nach einer Team-Quarantäne neun Tage nach seinem letzten Spiel trotz sechs fehlender Stammspieler aufgrund des großen Kaders ein volles Line-Up aufbieten, das sich putzmunter dem Prestige-Duell stellte.

Eine Serie musste am Freitagabend beim Duell des Rangzweiten gegen den Ersten enden. Die Adler kamen mit vier Siegen im Rücken, die Hauptstädter mit deren fünf aufs Eis, ihre letzte Niederlage datiert vom 16. Januar beim 2:3 in der SAP Arena. Die jahrelangen Rivalen schenkten sich nichts, wenig Platz, harte Zweikämpfe, krachende Checks prägten die Partie von Beginn an.

Bei ausgeglichenem Chancenverhältnis entsprang die Drittelführung der Eisbären einer Verkettung unglücklicher Umstände. Beim Versuch, aus der Abwehrzone zu klären, sprang Hännikäinen der Puck an den Schlittschuh und von dort einem Berliner in den Lauf, was dem dazu noch abgefälschten 0:1 durch White (13. Minute) den Weg ebnete. Danach wurde es für kurze Zeit hitzig, aus der ersten Mannheimer Überzahl wurde schnell eine 3:5-Unterzahl, die die Vorderleute von Dennis Endras über 56 Sekunden aufopferungsvoll weg verteidigten. Den möglichen Ausgleich verpasste Rendulic (19.) im Slot vor Berlins starkem Zweittorhüter Tobias Ancicka.

"Der Gegner steht defensiv gut, wir müssen noch mehr Scheiben zum Tor bringen", erkannte Markus Eisenschmid das Problem in der ersten Pause. Was nicht einfach war, aber während zweier Drangperioden Anfang und Ende des Mittelabschnitts hätten sich die Adler den Ausgleich verdienen können.

Sie rannten an, hatten durch Krämmer, Desjardins und Tosto (Pfosten /34.) gute Möglichkeiten, waren allerdings bei den wenigen Nachschüssen, die Ancicka zuließ, nicht präsent. Zuvor hielten die Zuschauer auch mal den Atem an, als Katic einen von Endras nicht gesicherten Puck kurz vor Überschreiten der Torlinie wegschlug (29.).

Unter den gut 8000 Besuchern herrschte durchaus der Eindruck vor, dass da noch etwas gehen könnte für die Blau-Weiß-Roten. Dummerweise ließ man früh im Schlussdrittel beim Spielerverhältnis vier gegen vier White in der neutralen Zone außer Acht, der Torjäger ließ sich im Duell gegen Endras nicht zweimal bitten (43.).

Die zwei-Tore-Führung spielte den Eisbären in die Karten, weil die Adler nun mit höherem Risiko anrannten und Streu (50.) beim Schuss in den Winkel allen Platz der Welt hatte. Zwei Treffer, nach denen die "Greifvögel" von der Flugbahn abkamen, zumal Clark auch noch zum vierten Gegentreffer einnetze (56.)

Adler Mannheim-Eisbären Berlin 0:4 (0:1, 0:0, 0:3); Tore: 0:1 White (13.), 0:2 White (43.), 0:3 Streu (50.), 0:4 Clark (55.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau); Kohlmüller (Erding); Strafminuten: 12+10 Disziplinar Holzer /8; Zuschauer: 8494.