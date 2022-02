Von Rainer Kundel

Mannheim. Flexibilität, mitunter auch Improvisation von einer Stunde auf die andere ist in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) weiterhin genau so gefragt wie ein gutes Überzahlspiel. Nach der unvermittelten Heimreise am Mittwoch aufgrund der Spielabsage in Augsburg trainierten die Adler Mannheim nach einer Übernachtung am nächsten Morgen noch im Curt-Frenzel-Stadion und folgenden Tag zu Hause. Es taten sich ja beim Wiederbeginn nach 33 Tagen Pause bei der 2:3-Niederlage in Nürnberg durchaus einige Baustellen auf.

Wie überhaupt festzustellen ist, dass beim ersten regulären Spieltag nach der Olympia-Pause mit den Straubing Tigers und den Nürnberg Ice Tigers jene Klubs im "Flow" waren, die in den letzten Wochen bereits Nachholspiele absolviert hatten. Gegen die Iserlohn Roosters (Freitag, 19.30 Uhr) wird es den Mannheimern nicht an Unterstützung von außen mangeln. Erstmals seit drei Monaten, als am 28. November 6798 Zuschauer gegen München in der SAP Arena waren, sind wieder Besucher zugelassen. Nach einer Entscheidung vom Dienstagabend bis zu 9000 (wir informierten).

Die Sauerländer waren so lange wie kein anderer Klub von der Pandemie betroffen, mussten fast den kompletten Januar pausieren und konnten inzwischen einen Teil ihrer ausgefallenen Partien nachholen. Das Tabellenende verlassen haben die "Hühnchen" indes nicht, der etwas unausgewogene Kader rund um den ehemaligen Adler-Center Luke Adam ("Vorne hui, hinten pfui") steht nicht für Konstanz.

Mit welchem Personal Trainer Pavel Gross am Wochenende planen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Der Sturz von Ruslan Iskhakov auf den Kopf hatte glücklicherweise keine schlimmen Folgen, der russische Center ist am Wochenende spielfähig. Dagegen entscheidet sich der Einsatz von Nico Krämmer und Luca Tosto kurzfristig. David Wolf wird nach Ablauf einer Zwei-Spiele-Sperre dann erst am Sonntag bei der Düsseldorfer EG (19 Uhr) wieder eingreifen können.

Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Iserlohn Roosters, Sonntag, 19 Uhr: Düsseldorfer EG - Adler.