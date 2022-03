Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim ringen weiter um ihre Form. Beim schmeichelhaften 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen gegen den starken Aufsteiger Bietigheim Steelers blieben zwei Zähler nur dank des dreifachen Torschützen Borna Rendulic in der Kurpfalz.

Wie schon beim ersten Aufeinandertreffen mit den Schwaben in der SAP Arena war der Gästeblock im Oberrang gut gefüllt. Was stimmlich wieder eine Herausforderung für die blau-weiß-rote Nordwestkurve bedeutete, nachdem der Support von dort zuletzt eher etwas mau war. Auf dem Eis nahm die Partie nach reserviertem Beginn erst ab der 10. Minute Fahrt auf. Zunächst parierte Dennis Endras gegen den allein auf ihn zulaufenden Sheen (11.), dann hielt Gegenüber McCollum während einer Mannheimer Unterzahl gegen Tim Wohlgemuth. Nachdem Ruslan Iskhakov bei einem seiner Soli nur durch eine Regelwidrigkeit zu bremsen war, nutzten die Adler den numerischen Vorteil durch Rendulic zur Pausenführung, nachdem Wohlgemuth dem Kroaten passgenau aufgelegt hatte.

Wie sich zeigen sollte, tat der Treffer dem zuletzt etwas brach liegenden Powerplay der Mannschaft von Pavel Gross gut. Der Tabellenzehnte bot mehr als nur die erwartete Gegenwehr, insbesondere die brandgefährliche Reihe mit DEL-Toptorjäger Sheen, Jasper und Stretch forderte von der Adler-Defensive die volle Konzentration.

Früh im zweiten Abschnitt fanden sich die Steelers auch auf dem Anzeigewürfel wieder, als der allein gelassene Hauner aus halblinker Position mit einem kapitalen Schuss Endras überwand (22.). Schließlich wollten die Adler zu viel auf einmal, weil Nico Krämmer während einer Akdag-Strafzeit statt Zeit von der Uhr zu nehmen in der neutralen Zone auf das Break ging und die Gäste das Missverständnis durch Stretch zur Führung nutzten (34.). Lange gelang es dem lauf-und kampfstarken Aufsteiger, die Gegenspieler in den Ecken und an der Bande zu halten, ehe ein Doppelschlag binnen 40 Sekunden den Favoriten doch noch mit einer schmeichelhaften Führung in die zweite Pause gehen ließ. Weil Rendulic’s Kracher im Überzahlspiel unters Tordach rauschte und Thomas Larkin dem Schuss von Jordan Szwarz eine andere Richtung gab.

Ein Rückschlag, der die Bietigheimer nicht beeindruckte. Dennoch aus Adler-Sicht ärgerlich, dass eine Strafe wegen Spielverzögerung – Mark Katic schoss den Puck über die Bandenumrandung – zum 3:3 führte. Die Tür von der "Sünderbank" ging gerade wieder auf, als Trainer-Sohn Guillaume Naud den Nachschuss unterbrachte. In der Folge hatten die Gross-Schützlinge aufgrund einiger Zuordnungsprobleme in der Defensive alle Mühe, den einen Punkt in die Verlängerung zu retten. Nach weiteren torlosen fünf Minuten musste das Penalty-Schießen entscheiden, bei dem der treffsichere und zum Schluss umjubelte Rendulic zweimal für die Adler verwandelte, während sich Endras nur durch Stretch überwinden ließ.

Zwei Zähler, die nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Tabellenvierte weiterhin weit von seiner Form der ersten Halbserie entfernt ist. Es fehlte auch am Freitag an Harmonie in den Pass- und Laufwegen, mitunter gar an Spritzigkeit und Zweikampfstärke. Der spielfreie Sonntag kann den "Greifvögeln" insofern nur gut tun, am Dienstag steigt das zweite Landesderby gegen die Schwenninger Wild Wings.

Adler Mannheim - Bietigheim Steelers 4:3 n.P. (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0); Tore: 1:0 Rendulic (15.), 1:1 Hauner (22.), 1:2 Stretch (34.), 2:2 Rendulic (38.), 3:2 Larkin (38.), 3:3 Naud (47.), 4:3 Rendulic (65./Penalty); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Bruggeman (USA); Strafminuten: 12/4; Zuschauer: 7689.